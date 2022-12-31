Расслабьтесь и приготовьтесь насладиться этим днем. Мы заберем вас из отеля и по живописной горной дороге поедем к первой точке нашего маршрута-перезагрузки: единственному высотному парку в России, расположившемуся в Ахштырском ущелье.
Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке. А может быть даже попробовать банджи-джампинг и совершить прыжок вниз головой с высоты 203 метра?
Дальше отправляемся в Красную Поляну. Вы узнаете о древней и современной истории этих мест, познакомитесь со всеми тремя курортами поселка и подниметесь по канатной дороге на одну из вершин Аибги. Отличное место, чтобы заземлиться после экстрима в Скайпарке. Здесь открываются волшебные виды на сочинские горы и бьют красивые водопады, а в альпийских лугах бегают серны. По желанию, мы прокатимся на троллее и родельбане. А еще прогуляемся по вдохновляющей набережной реки Мзымты, заедем в Олимпийскую деревню и пройдем по улице с флагами всех стран, принимавших участие в Олимпиаде.