Приглашаем вас в мини-путешествие по горным локациям Сочи. Всего за один день вы увидите захватывающие дух кавказские пейзажи, прогуляетесь над пропастью по самому длинному в России подвесному мосту и подниметесь на высоту 2300 метров над землей. Почувствуете, что весь мир лежит у ваших ног, а вы можете намного больше, чем кажется.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заряд адреналина в Skypark

Расслабьтесь и приготовьтесь насладиться этим днем. Мы заберем вас из отеля и по живописной горной дороге поедем к первой точке нашего маршрута-перезагрузки: единственному высотному парку в России, расположившемуся в Ахштырском ущелье.

Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке. А может быть даже попробовать банджи-джампинг и совершить прыжок вниз головой с высоты 203 метра?

Знакомство с Поляной

Дальше отправляемся в Красную Поляну. Вы узнаете о древней и современной истории этих мест, познакомитесь со всеми тремя курортами поселка и подниметесь по канатной дороге на одну из вершин Аибги. Отличное место, чтобы заземлиться после экстрима в Скайпарке. Здесь открываются волшебные виды на сочинские горы и бьют красивые водопады, а в альпийских лугах бегают серны. По желанию, мы прокатимся на троллее и родельбане. А еще прогуляемся по вдохновляющей набережной реки Мзымты, заедем в Олимпийскую деревню и пройдем по улице с флагами всех стран, принимавших участие в Олимпиаде.

Организационные детали