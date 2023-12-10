Погрузитесь в мир захватывающих видов и адреналина. Подвесной мост, горы и канатная дорога - всё это за один день в Сочи
Мини-путешествие по горным локациям Сочи предлагает увидеть захватывающие дух кавказские пейзажи.
В течение дня можно прогуляться по самому длинному в России подвесному мосту в Скайпарке и подняться на высоту 2300 метров читать дальшеуменьшить
в Красной Поляне. Это уникальная возможность почувствовать, что весь мир лежит у ваших ног. Подвесной мост, канатная дорога и водопады - всё это в одном туре. Экскурсия подходит для всех, кто ищет приключения и хочет насладиться природой Кавказа
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами и прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с декабря по февраль, открываются возможности для зимних видов спорта, но некоторые маршруты могут быть закрыты. Весной, в марте и апреле, природа оживает, и это время также подходит для посещения, но с учётом возможных дождей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скайпарк
Красная Поляна
Олимпийская деревня
Описание экскурсии
Заряд адреналина в Skypark
Расслабьтесь и приготовьтесь насладиться этим днем. Мы заберём вас из отеля и по живописной горной дороге поедем к первой точке нашего маршрута-перезагрузки: единственному высотному парку в России, расположившемуся в Ахштырском ущелье. Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке. А может быть даже попробовать банджи-джампинг и совершить прыжок вниз головой с высоты 203 метра?
Знакомство с Поляной
Дальше отправляемся в Красную Поляну. Вы узнаете о древней и современной истории этих мест, познакомитесь со всеми тремя курортами поселка и подниметесь по канатной дороге на одну из вершин Аибги. Отличное место, чтобы заземлиться после экстрима в Скайпарке. Здесь открываются волшебные виды на сочинские горы и бьют красивые водопады, а в альпийских лугах бегают серны. По желанию, мы прокатимся на троллее и родельбане. А ещё прогуляемся по вдохновляющей набережной реки Мзымты, заедем в Олимпийскую деревню и пройдём по улице с флагами всех стран, принимавших участие в Олимпиаде.
Организационные детали
Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида. Стоимость в этом случае составит 8600 руб.
Билеты на канатную дорогу «Роза Хутор»: 2450 руб. /взр., 1450 руб. /дети, 1960 руб. /льготный. До 7 и старше 70 лет — бесплатно
Билеты в Skypark: 2000 руб. /взр, 1200 руб. /дети 14-17 лет, 800 руб. /дети 7-13 лет, 1500 руб. /студенты и пенсионеры 65-74 года
Для покупки льготных билетов требуют документы!
Стоимость входных билетов и билетов на канатную дорогу может меняться в зависимости от сезона и политики продаж. Уточняйте заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Сочи, кроме Лазаревского района
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 4832 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа.
Я читать дальшеуменьшить
люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям.
Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Спасибо, нашему замечательному ГИДу Олесе за незабываемую экскурсию. Веселая, дружелюбная, интересно рассказывающая девушка! ☺️Было так интересно, разнообразно, весело, что не заметили как прошел день! Мастер своего дела!)Также хотим сказать спасибо нашему водителю. Старался как можно ближе подвезти нас до нужной точки, не торопил, рассказывал истории, шутил, очень аккуратно вел авто. Спасибо команде за веселую, непринужденную, интересную экскурсию ☺️
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Татьяна
Все очень понравилось! Гид, влюблённый в свой город, очень любящий Горы, очень активный! получили информации намного больше! Рекомендую