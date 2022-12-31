Сочи: вид сверху

Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark

Приглашаем вас в мини-путешествие по горным локациям Сочи.

Всего за один день вы увидите захватывающие дух кавказские пейзажи, прогуляетесь над пропастью по самому длинному в России подвесному мосту и подниметесь на высоту 2300 метров над землей. Почувствуете, что весь мир лежит у ваших ног, а вы можете намного больше, чем кажется.
Сочи: вид сверху
Сочи: вид сверху
Сочи: вид сверху
Сочи: вид сверху
Сочи: вид сверху
Сочи: вид сверху
Сочи: вид сверху
Сочи: вид сверху
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заряд адреналина в Skypark

Расслабьтесь и приготовьтесь насладиться этим днем. Мы заберем вас из отеля и по живописной горной дороге поедем к первой точке нашего маршрута-перезагрузки: единственному высотному парку в России, расположившемуся в Ахштырском ущелье.
Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке. А может быть даже попробовать банджи-джампинг и совершить прыжок вниз головой с высоты 203 метра?

Знакомство с Поляной

Дальше отправляемся в Красную Поляну. Вы узнаете о древней и современной истории этих мест, познакомитесь со всеми тремя курортами поселка и подниметесь по канатной дороге на одну из вершин Аибги. Отличное место, чтобы заземлиться после экстрима в Скайпарке. Здесь открываются волшебные виды на сочинские горы и бьют красивые водопады, а в альпийских лугах бегают серны. По желанию, мы прокатимся на троллее и родельбане. А еще прогуляемся по вдохновляющей набережной реки Мзымты, заедем в Олимпийскую деревню и пройдем по улице с флагами всех стран, принимавших участие в Олимпиаде.

Организационные детали

  • Трансфер (минивен) в Красную Поляну и обратно оплачивается отдельно — 10000 руб.
  • Входной билет в Скайпарк (с посещением Небесного моста и Панда-парка) — 1900 руб. /взр., 900 руб. /дет.
  • Билеты на канатную дорогу Роза Хутор — 1990 руб. /взр., 1200 руб. /дет.
  • Билеты на канатную дорогу Роза Хутор — 1950 руб. /взр., 1200 руб. /дет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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