Экскурсии и прогулки по крышам Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
«Приглашаю погрузиться в историю Красной Поляны, посмотреть на крыши домиков местных греков и подышать чистым лесным воздухом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
На автобусе
скидка
50%
302 отзыва
9 часов
Групповая
Гранд-тур по Красной Поляне
Посетите лучшие курорты Красной Поляны, прогуляйтесь по тайным тропам и насладитесь видами с канатной дороги. Узнайте больше о жизни Сочи
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы Аибга, Чугуш и Ачшихо»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
900450 за человека
К Орлиным скалам из Сочи - на машине и пешком
Пешая
На машине
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
К Орлиным скалам из Сочи - на машине и пешком
Подняться к облакам, увидеть Прометея и насладиться красотой вокруг
Начало: В Мацесте
«Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara c кондиционером и люком на крыше»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
70006 650 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    17 ноября 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Была на этой экскурсии во второй раз, и как экскурсовод, хочу выразить благодарность за четкую организацию, тайминг и хороший автобус,
    читать дальше

    можно рассматривать в качестве трансфера до Роза хутор. Только вот Кристине от меня личное замечание - обращение к экскурсантам «ребята» несколько не уместно (не детская же группа), режет слух. Гораздо приятнее «друзья». Очень мало информативного материала, зато про магазины и что в них продается, я теперь знаю всё😊 Перекус берите с собой, в ресторане, куда завозят на обед очень дорого. Обязательно посетите этнопарк Россия, но только с экскурсией, они бесплатные, начинаются каждый час (на 16.00 вполне успеете)

  • Ю
    Юлия
    5 ноября 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Экскурсию брала для того, чтобы маме за день показать все курорты. В итоге осталась и сама довольна, хотя на это
    читать дальше

    не рассчитывала. Спасибо за высокий уровень организации экскурсии. Отдельное спасибо фееричному Якову за юмор, лёгкость и интересную информацию. А также спасибо Андрею Андреевичу за комфортное вождение.

  • И
    Ирина
    30 октября 2024
    Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
    Гуляли с Галиной. Умница, красавица, приятный собеседник. Отлично провели время. Погода была хорошая, осень золотая, виды божественые. Прогулка легкая и не напряжная
  • М
    Марина
    13 августа 2024
    Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
    Понравилось все - маршрут, рассказ, еще и вкусный чай, Ксения прекрасный гид! Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    19 сентября 2022
    Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
    Чудесная экскурсия! Я ездила с родителями, поэтому нам подобрали маршрут полегче. Но Ксения специализируется на трекингах, так что те, кто
    читать дальше

    любит погорячее, тоже в накладе не останутся!) Очень много информации и об истории, и о флоре-фауне, и о социальной жизни региона: ненавязчиво, понятно и с юмором. Мечтаю теперь отправиться с Ксенией в поход! Рекомендую обращаться к гиду всем, у кого дергается глаз от сочинских групповых экскурсий!)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Крыши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
  2. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  3. К Орлиным скалам из Сочи - на машине и пешком
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 7 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Крыши», 307 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам