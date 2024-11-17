2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
«Приглашаю погрузиться в историю Красной Поляны, посмотреть на крыши домиков местных греков и подышать чистым лесным воздухом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
9 часов
Групповая
Гранд-тур по Красной Поляне
Посетите лучшие курорты Красной Поляны, прогуляйтесь по тайным тропам и насладитесь видами с канатной дороги. Узнайте больше о жизни Сочи
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы Аибга, Чугуш и Ачшихо»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
900450₽ за человека
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
К Орлиным скалам из Сочи - на машине и пешком
Подняться к облакам, увидеть Прометея и насладиться красотой вокруг
Начало: В Мацесте
«Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara c кондиционером и люком на крыше»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 ноября 2024Была на этой экскурсии во второй раз, и как экскурсовод, хочу выразить благодарность за четкую организацию, тайминг и хороший автобус,
- ЮЮлия5 ноября 2024Экскурсию брала для того, чтобы маме за день показать все курорты. В итоге осталась и сама довольна, хотя на это
- ИИрина30 октября 2024Гуляли с Галиной. Умница, красавица, приятный собеседник. Отлично провели время. Погода была хорошая, осень золотая, виды божественые. Прогулка легкая и не напряжная
- ММарина13 августа 2024Понравилось все - маршрут, рассказ, еще и вкусный чай, Ксения прекрасный гид! Рекомендую.
- ТТатьяна19 сентября 2022Чудесная экскурсия! Я ездила с родителями, поэтому нам подобрали маршрут полегче. Но Ксения специализируется на трекингах, так что те, кто
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Крыши»
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