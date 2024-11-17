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можно рассматривать в качестве трансфера до Роза хутор. Только вот Кристине от меня личное замечание - обращение к экскурсантам «ребята» несколько не уместно (не детская же группа), режет слух. Гораздо приятнее «друзья». Очень мало информативного материала, зато про магазины и что в них продается, я теперь знаю всё😊 Перекус берите с собой, в ресторане, куда завозят на обед очень дорого. Обязательно посетите этнопарк Россия, но только с экскурсией, они бесплатные, начинаются каждый час (на 16.00 вполне успеете)