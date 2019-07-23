3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Крутые подъёмы к бурлящим водопадам и кругозорам, а затем свободные спуски с головокружительными пейзажами — на электровелосипеде вы откроете недоступные ранее тропы и потрясающие виды на первозданную природу Красной Поляны.
В пути я расскажу интересные факты об истории края и помогу найти лучшие точки для памятных фотокарточек.
В пути я расскажу интересные факты об истории края и помогу найти лучшие точки для памятных фотокарточек.
Описание экскурсии
Горы, ущелья, каньоны
В начале вело-прогулки посетим водопад «Девичьи слезы» и отправимся в урочище Медвежий угол к минеральным водам Чвижепсе, чтобы набраться у источника сил для предстоящего маршрута.
От него пролетим с ветерком через Скальный участок Краснополянского шоссе — одно из красивейших мест края, где открываются виды на крутые исполинские скалы и быструю горную реку Мзымта.
Далее — в пасть Дракона — ко второму по величине водопаду Сочи! Здесь вы освежитесь прохладными брызгами водопада и прогуляетесь вдоль живописного горного озера, рассмотрите руины одноимённого средневекового храма 11 века.
Кому подойдет экскурсия
Маршруты рассчитаны на велосипедистов возрастом от 16 лет с любым уровнем катания. Желательно уметь переключать передачи.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Начало маршрутов от курорта «Красная Поляна» (бывший ГВК «Горки Город»), село Эсто-Садок. Вы можете заказать трансфер от вашего дома на экскурсию и обратно
- Время в пути от Адлера до села Эсто-Садок на электричке — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут. Лучше начать поездку не позже 11:00, для дальних маршрутов идеально не позже 9:00
- По вашему желанию маршрут можно сократить, либо сделать длиннее. В дополнительную часть маршрута входит обзорный тур по курортам Красной Поляны с посещением крепости Ачипсоу, дольменов, «Купальни» и кругозора Ефремова. Протяженность и сложность маршрута выбирается в зависимости от вашей подготовки.
- Дополнительно оплачиваются:
— аренда электровелосипеда — от 5000 рублей за 4 часа до 8000 за день (10 часов)
— билет в национальный парк — 200 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный более 3 чел и более
|20 000 ₽
|1-2 человека
|30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
курорт Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Александру! Путешествие включало в себя красивые места, много исторических рассказов и просто приятных бесед. Сразу готовьтесь к физическим нагрузкам😅, но оно того стоит. Всем советую!
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Наикрутейший маршрут! Природа, история, ключевые достопримечательности, поездки и треккинг - всё идеально сбалансировано. Александр, огоромное спасибо, мы в полном восторге:)
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А
Александр, отличный гид! Была очень крутая поезда по горам, с идеальным финалом купанием в море! Всем рекомендую
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