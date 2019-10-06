3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Красная поляна: по горам на электровелосипеде

С ветерком прокатиться по горам Красной поляны и влюбиться в природу края

Александр
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Александр – ваш гид
Крутые подъёмы к бурлящим водопадам и кругозорам, а затем свободные спуски с головокружительными пейзажами — на электровелосипеде вы откроете недоступные ранее тропы и потрясающие виды на первозданную природу Красной поляны.

В пути я расскажу интересные факты об истории края и помогу найти лучшие точки для памятных фотокарточек.
От 5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Встреча в ГВК "Горки Город", с. Эсто-Садок
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде

Что вас ожидает

Горы, ущелья, каньоны
В начале вело-прогулки отправимся на урочище Медвежий угол к минеральным водам Чвижепсе, чтобы набраться у источника сил для предстоящего маршрута.

От него пролетим с ветерком через Скальный участок Краснополянского шоссе — одно из красивейших мест края, где открываются виды на крутые исполинские скалы и быструю горную реку Мзымта.

В долине реки вы полюбуетесь архитектурой села Монастырь и рассмотрите руины одноимённого средневекового храма 11 века.

Далее — в пасть Дракона — ко второму по величине водопаду Сочи! Здесь вы освежитесь прохладными брызгами водопада и прогуляетесь вдоль живописного горного озера.

Мимо Амшенского двора подберёмся к Ахштырской пещере, где вы сможете погулять и рассмотреть четко различимые слои разных эпох.

А проехав село Голицыно, мы окажемся у каньона реки Псахо с живописным видом на самшитовую рощу. Здесь вы прогуляетесь по мокрому и сухому каньонам и, вдохновившись пейзажами дикой природы, отправитесь обратно к Красной поляне.

Кому подойдет экскурсия
Маршруты рассчитаны на велосипедистов возрастом от 16 лет с любым уровнем катания. Желательно уметь переключать передачи.

Организационные детали

  • По вашему желанию маршрут можно сократить, либо сделать длиннее. В дополнительную часть маршрута входит обзорный тур по курортам Красной Поляны с посещением крепости Ачипсоу, дольменов, «Купальни» и кругозора Ефремова.
  • Начало маршрутов от ГВК «Горки Город» (с. Эсто-Садок)
  • Время в пути от Адлера до села Эсто-Садок на электричке — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.
  • Вы можете заказать трансфер от вашего дома на экскурсию и обратно.
  • Лучше начать поездку не позже 11:00, для дальних маршрутов идеально не позже 9:00.
  • Пожалуйста, надевайте максимально удобную обувь и возьмите с собой легкий перекус, крем от солнца и головной убор.
  • В стоимость экскурсии не входит:
    — аренда электровелосипеда — от 1500 за час до 5000 рублей за день
    — билет в национальный парк — 150 руб./чел.
    — билет в Кавказский заповедник — 100 руб./чел.
  • Протяженность и сложность маршрута выбирается в зависимости от подготовки гостя.
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
Красная поляна: по горам на электровелосипеде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в ГВК "Горки Город", с. Эсто-Садок.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я.Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 октября 2019
Александр, отличный гид! Была очень крутая поезда по горам, с идеальным финалом купанием в море! Всем рекомендую
20 августа 2019
Наикрутейший маршрут! Природа, история, ключевые достопримечательности, поездки и треккинг - всё идеально сбалансировано. Александр, огоромное спасибо, мы в полном восторге :)
23 июля 2019
Спасибо большое Александру! Путешествие включало в себя красивые места, много исторических рассказов и просто приятных бесед. Сразу готовьтесь к физическим нагрузкам😅, но оно того стоит. Всем советую!

Александр проводит ещё 3 экскурсии

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