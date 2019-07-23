3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Крутые подъёмы к бурлящим водопадам и кругозорам, а затем свободные спуски с головокружительными пейзажами — на электровелосипеде вы откроете недоступные ранее тропы и потрясающие виды на первозданную природу Красной Поляны. В пути я расскажу интересные факты об истории края и помогу найти лучшие точки для памятных фотокарточек.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от 30 000 ₽ за человека

Ваш гид в Сочи

Описание экскурсии

Горы, ущелья, каньоны

В начале вело-прогулки посетим водопад «Девичьи слезы» и отправимся в урочище Медвежий угол к минеральным водам Чвижепсе, чтобы набраться у источника сил для предстоящего маршрута.

От него пролетим с ветерком через Скальный участок Краснополянского шоссе — одно из красивейших мест края, где открываются виды на крутые исполинские скалы и быструю горную реку Мзымта.

Далее — в пасть Дракона — ко второму по величине водопаду Сочи! Здесь вы освежитесь прохладными брызгами водопада и прогуляетесь вдоль живописного горного озера, рассмотрите руины одноимённого средневекового храма 11 века.

Кому подойдет экскурсия

Маршруты рассчитаны на велосипедистов возрастом от 16 лет с любым уровнем катания. Желательно уметь переключать передачи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия