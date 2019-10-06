3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Горы, ущелья, каньоны

В начале вело-прогулки отправимся на урочище Медвежий угол к минеральным водам Чвижепсе, чтобы набраться у источника сил для предстоящего маршрута.

От него пролетим с ветерком через Скальный участок Краснополянского шоссе — одно из красивейших мест края, где открываются виды на крутые исполинские скалы и быструю горную реку Мзымта.

В долине реки вы полюбуетесь архитектурой села Монастырь и рассмотрите руины одноимённого средневекового храма 11 века.

Далее — в пасть Дракона — ко второму по величине водопаду Сочи! Здесь вы освежитесь прохладными брызгами водопада и прогуляетесь вдоль живописного горного озера.

Мимо Амшенского двора подберёмся к Ахштырской пещере, где вы сможете погулять и рассмотреть четко различимые слои разных эпох.

А проехав село Голицыно, мы окажемся у каньона реки Псахо с живописным видом на самшитовую рощу. Здесь вы прогуляетесь по мокрому и сухому каньонам и, вдохновившись пейзажами дикой природы, отправитесь обратно к Красной поляне.

Кому подойдет экскурсия

Маршруты рассчитаны на велосипедистов возрастом от 16 лет с любым уровнем катания. Желательно уметь переключать передачи.