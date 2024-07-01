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чем Mercedes Sprinter 20 мест.

В описании стоит стоимость 1500 руб. 400 руб. вы заплатили за интернет поддержку ведь это намного удобнее и комфортнее, Чем стоять у ларька на жаре. Можно более детально все прочитать. (но если 200 руб. За удобный и быстрый поиск вас не устраивает можно потратить время и найти дешевле).

900 руб. вы отдали за экскурсию.

(Стоимость электрички до красной поляны 1400 руб. туда и обратно)

Можно конечно было съездить за 700 руб. на городскую маршрутке со всеми остановками 3 часа в одну сторону и 3 часа в другую. Ну во-первых это Рейсовая маршрутка большее часть пути ехать пришлось бы стоя плюс нет экскурсовода и 2 часа потерянного времени. Удовольстве на любители экстрима.

200 руб. экологический сбор собирается со всех и везде где бы человек не зашёл в лес. Местные тоже его платят когда заходят в лес посмотреть на цветочки и листочки.

Это решение правительства к сожалению повлиять на это мы не можем.

Экскурсии по времени заняла у вас практически 12 часов. Думаю этого времени вполне достаточно для полноценного отдыха и то что не заехали на минеральный источник было решение экскурсовода чтобы не опоздать на Шоу фонтанов. Быстрее всего из за не организованности группы.