Горные курорты Красной Поляны, уникальная флора и фауна, а также целый парк водопадов — в этой экскурсии собрано всё, что нужно узнать и увидеть, чтобы полюбить сочинский край.
Вы услышите историю Черноморского побережья, насладитесь видами, которые известны только местным жителям, и перезагрузитесь душой и телом.
Вы услышите историю Черноморского побережья, насладитесь видами, которые известны только местным жителям, и перезагрузитесь душой и телом.
Описание экскурсии
- Первая остановка по пути из Сочи на Красную Поляну — смотровая площадка в ущелье Ахцу. Приготовьтесь к головокружительным видам на горы, Старое Краснополянское шоссе и вантовый мост.
- Следующий пункт маршрута — минеральный источник «Чвижепсе». Здесь вы попробуете местный нарзан и наберёте с собой минеральной воды, сколько захотите.
- По прибытии на Красную Поляну мы закажем обед, чтобы к назначенному времени всё было готово. Качество еды ресторанное, а ценник вполне демократичный (от 600 ₽/чел.).
- Поднявшись на канатной дороге на высоту 2320 метров, вы полюбуетесь панорамами и отправитесь на другой подъёмник, который ведёт на противоположную сторону горы.
- И вот перед вами настоящий парк водопадов! Вы увидите большие каскады и маленькие ручьи, оборудованные смотровые площадки. Водопадов здесь несколько десятков, и каждый по-своему необычен.
- После обеда на Красной Поляне у вас будет время погулять по курортам в сопровождении гида. Поездка завершится в Сочи около 19.00-20.00.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется из центрального района Сочи или Адлера, Хосты, Кудепсты. Общая продолжительность поездки — до 12 часов.
- В связи с посещением приграничной зоны пребывание на маршруте разрешено только для граждан РФ.
- Доступность маршрута зависит от погодных условий: возможен перенос на следующую неделю или возврат предоплаты.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — от 2150 ₽ (подробную информацию о расценках и льготах уточняйте на сайте оператора). Минеральный источник «Чвижепсе» — 100 ₽/чел. (по желанию). Обед — от 600 ₽/чел.
- Из-за нестабильной связи просим вас позвонить нам сразу после заказа. Наш номер указан в вашем билете.
в воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном или Адлерском районах г. Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 958 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась. Много положительных впечатлений! Комфортная дорога и атмосфера в пути. Хорошо организована гидом Иваном: всё посетили, посмотреть успели, несмотря на большой поток посетителей курорта. Замечательные виды Красной поляны, водопадов в парке "Менделиха".
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М
Данная экскурсия очень понравилась! Все организованно, интересно. Обязательно порекомендую друзьям.
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Е
Автобус был огромный, хотя анонсировалось до 20чел. Маршрут др- без источника, но с фонтанами Имеретинки. Водопады жалкие, тк не было дождей(думаю, летом всегда такая ситуация). Нарисовался ещё платный вход в парк. Стоимость экскурсии дороже, чем в туристических киосках на 20%.
Игорь
Ответ организатора:
Нам очень жаль что экскурсии не соответствовала вашим ожиданиям.
К сожалению мы даже подумать не могли что большой экскурсионной автобус хуже
К сожалению мы даже подумать не могли что большой экскурсионной автобус хуже
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