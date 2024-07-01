Мои заказы

Групповое путешествие к водопадам Красной Поляны

Восхититься видами, оценив разнообразие природы края и популярные горные курорты
Горные курорты Красной Поляны, уникальная флора и фауна, а также целый парк водопадов — в этой экскурсии собрано всё, что нужно узнать и увидеть, чтобы полюбить сочинский край.

Вы услышите историю Черноморского побережья, насладитесь видами, которые известны только местным жителям, и перезагрузитесь душой и телом.
4.4
3 отзыва
Групповое путешествие к водопадам Красной Поляны
Групповое путешествие к водопадам Красной Поляны
Групповое путешествие к водопадам Красной Поляны

Описание экскурсии

  • Первая остановка по пути из Сочи на Красную Поляну — смотровая площадка в ущелье Ахцу. Приготовьтесь к головокружительным видам на горы, Старое Краснополянское шоссе и вантовый мост.
  • Следующий пункт маршрута — минеральный источник «Чвижепсе». Здесь вы попробуете местный нарзан и наберёте с собой минеральной воды, сколько захотите.
  • По прибытии на Красную Поляну мы закажем обед, чтобы к назначенному времени всё было готово. Качество еды ресторанное, а ценник вполне демократичный (от 600 ₽/чел.).
  • Поднявшись на канатной дороге на высоту 2320 метров, вы полюбуетесь панорамами и отправитесь на другой подъёмник, который ведёт на противоположную сторону горы.
  • И вот перед вами настоящий парк водопадов! Вы увидите большие каскады и маленькие ручьи, оборудованные смотровые площадки. Водопадов здесь несколько десятков, и каждый по-своему необычен.
  • После обеда на Красной Поляне у вас будет время погулять по курортам в сопровождении гида. Поездка завершится в Сочи около 19.00-20.00.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется из центрального района Сочи или Адлера, Хосты, Кудепсты. Общая продолжительность поездки — до 12 часов.
  • В связи с посещением приграничной зоны пребывание на маршруте разрешено только для граждан РФ.
  • Доступность маршрута зависит от погодных условий: возможен перенос на следующую неделю или возврат предоплаты.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — от 2150 ₽ (подробную информацию о расценках и льготах уточняйте на сайте оператора). Минеральный источник «Чвижепсе» — 100 ₽/чел. (по желанию). Обед — от 600 ₽/чел.
  • Из-за нестабильной связи просим вас позвонить нам сразу после заказа. Наш номер указан в вашем билете.

в воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Центральном или Адлерском районах г. Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 958 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Валерия
Экскурсия понравилась. Много положительных впечатлений! Комфортная дорога и атмосфера в пути. Хорошо организована гидом Иваном: всё посетили, посмотреть успели, несмотря на большой поток посетителей курорта. Замечательные виды Красной поляны, водопадов в парке "Менделиха".
Вам был полезен этот отзыв?
М
Данная экскурсия очень понравилась! Все организованно, интересно. Обязательно порекомендую друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Автобус был огромный, хотя анонсировалось до 20чел. Маршрут др- без источника, но с фонтанами Имеретинки. Водопады жалкие, тк не было дождей(думаю, летом всегда такая ситуация). Нарисовался ещё платный вход в парк. Стоимость экскурсии дороже, чем в туристических киосках на 20%.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Нам очень жаль что экскурсии не соответствовала вашим ожиданиям.
К сожалению мы даже подумать не могли что большой экскурсионной автобус хуже
читать дальшеуменьшить

чем Mercedes Sprinter 20 мест.
В описании стоит стоимость 1500 руб. 400 руб. вы заплатили за интернет поддержку ведь это намного удобнее и комфортнее, Чем стоять у ларька на жаре. Можно более детально все прочитать. (но если 200 руб. За удобный и быстрый поиск вас не устраивает можно потратить время и найти дешевле).
900 руб. вы отдали за экскурсию.
(Стоимость электрички до красной поляны 1400 руб. туда и обратно)
Можно конечно было съездить за 700 руб. на городскую маршрутке со всеми остановками 3 часа в одну сторону и 3 часа в другую. Ну во-первых это Рейсовая маршрутка большее часть пути ехать пришлось бы стоя плюс нет экскурсовода и 2 часа потерянного времени. Удовольстве на любители экстрима.
200 руб. экологический сбор собирается со всех и везде где бы человек не зашёл в лес. Местные тоже его платят когда заходят в лес посмотреть на цветочки и листочки.
Это решение правительства к сожалению повлиять на это мы не можем.
Экскурсии по времени заняла у вас практически 12 часов. Думаю этого времени вполне достаточно для полноценного отдыха и то что не заехали на минеральный источник было решение экскурсовода чтобы не опоздать на Шоу фонтанов. Быстрее всего из за не организованности группы.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Групповое путешествие к водопадам Красной Поляны»

Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
На автобусе
12 часов
-
10%
277 отзывов
Групповая
Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
Выгодная поездка с морского побережья Сочи к горному кластеру и обратно
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
18 июн в 09:30
360 ₽400 ₽ за человека
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
517 отзывов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: Сбор по Мамайке, по Сочи, Адлеру, Сириусу
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
18 июн в 10:30
400 ₽ за человека
Сказочные водопады Красной Поляны
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочные водопады Красной Поляны
Открыть очарование и старинные легенды в походе к водопадам Желаний, Девичьих Слез и Пасти Дракона
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Едем в горы! Из Сочи - на курорты Красной Поляны
На автобусе
Канатная дорога
12 часов
-
60%
7 отзывов
Групповая
Едем в горы! Из Сочи - на курорты Красной Поляны
Полюбоваться горными вершинами, увидеть стадион «Фишт» и посмотреть шоу фонтанов
Начало: На остановке общественного транспорта
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
320 ₽800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
1500 ₽ за человека