Изучаем Сочи на велосипеде

Найдено 4 экскурсии в категории «На велосипеде» в Сочи, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
«Электровелосипеды и защитная экипировка (шлем, наколенники, налокотники и по желанию полная «броня») включены в стоимость»
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500 за человека
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
«Чтобы успеть увидеть все самое главное за один раз, мы отправимся исследовать территорию парка на велосипедах и самокатах»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
🚲 На велосипеде
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
«Велосипеды или электросамокаты для экскурсии-квеста вы можете взять в аренду самостоятельно»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
    Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей, которые горят и любят
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    то, чем занимаются! Подробный и необходимый инструктаж, я столько нового узнала, маршрут очень интерсный, по таким красивым местам. Было весело, даже валяясь в кустах после падения! Не бойтесь, я перевыполнила план падений за вас, значит у вас их не будет:))) Максимально безопасно, Александр тщательно следит за этим. Поеду ли я еще раз, когда окажусь в Сочи - обязательно! Если бы я жила в Сочи, то каждую неделю бы ездила кататься))

    Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людейСказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей
  • К
    Кэрри
    24 мая 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Супер 👍
  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
    все понравилось!
  • А
    Анна
    6 апреля 2024
    Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
    Это было невероятно, море эмоций и абсолютно новых впечатлений. Да, было тяжело на некоторых подъемах, да, было страшно на спусках,
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    но это того стоило. Отличная организация, классный байк, защита, а главное, Александр очень ответственный и надежный инструктор: всё показал, рассказал, на протяжении всего маршрута подстраивался под мой темп + замечательные фото)

    Это было невероятно, море эмоций и абсолютно новых впечатлений. Да, было тяжело на некоторых подъемах, даЭто было невероятно, море эмоций и абсолютно новых впечатлений. Да, было тяжело на некоторых подъемах, даЭто было невероятно, море эмоций и абсолютно новых впечатлений. Да, было тяжело на некоторых подъемах, да
  • Е
    Евгений
    20 апреля 2023
    Велотреккинг в сочинских горах
    Всё очень понравилось! Александр устроил нам незабываемые приключения. Много разных маршрутов. Рекомендую!
  • К
    Катарина
    16 апреля 2023
    Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
    Такой формат экскурсии, как велопрогулка, мы выбрали впервые. И надо сказать, что для данной программы это самый оптимальный вариант. Расстояния
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    между объектами достаточно большие, поэтому пеший экскурсант быстро утомится. А на велосипедах - одно удовольствие. Ольга (наш гид) всё замечательно рассчитала по времени, и мы успели увидеть много интересного, включая знаменитый фонтан. Мы узнали об истории места строительства олимпийских стадионов, как Олимпиада повлияла на развитие города, об эмоциях болельщиков и многое другое. Ольга рассказывала очень живо и непринужденно, ответила на множество наших дополнительных вопросов и даже после экскурсии прислала расписание и программу работы фонтана. Конечно рекомендуем данную экскурсию при посещении Сочи!

  • М
    Михаил
    20 июня 2021
    Велотреккинг в сочинских горах
    Приехал с Дальнего Востока в Сочи на отдых. Решил посмотреть природу и окрестности курортного городка. То что воспользовался велоэкскурсией нисколько
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    не пожалел. Увидел такие места, которые на машине не увидишь и не знающий человек не проведет. Не сложная экскурсия, практически всегда двигаешься под уклон. Все понравилось, гида рекомендую. Поставил 4 за знание гида только из-за одного вопроса, на который не получил ответ (наверное умничаю много), а так молодец Александр, спасибо Вам за предоставленное удовольствие.

  • Н
    Новомлинец
    10 мая 2021
    Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
    Очень хорошая экскурсовод. Заинтересовала сына 10 лет. Все было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На велосипеде»

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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На велосипеде" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год на велосипеде, 98 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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