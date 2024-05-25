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то, чем занимаются! Подробный и необходимый инструктаж, я столько нового узнала, маршрут очень интерсный, по таким красивым местам. Было весело, даже валяясь в кустах после падения! Не бойтесь, я перевыполнила план падений за вас, значит у вас их не будет:))) Максимально безопасно, Александр тщательно следит за этим. Поеду ли я еще раз, когда окажусь в Сочи - обязательно! Если бы я жила в Сочи, то каждую неделю бы ездила кататься))