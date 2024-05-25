1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
«Электровелосипеды и защитная экипировка (шлем, наколенники, налокотники и по желанию полная «броня») включены в стоимость»
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
«Чтобы успеть увидеть все самое главное за один раз, мы отправимся исследовать территорию парка на велосипедах и самокатах»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
«Велосипеды или электросамокаты для экскурсии-квеста вы можете взять в аренду самостоятельно»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина25 мая 2024Сказать, что это было круто - ничего не сказать! Было ПОТРЯСАЮЩЕ КРУТО!!!!! Эмоции переполняли. Обожаю людей, которые горят и любят
- ККэрри24 мая 2024Супер 👍
- ККсения20 мая 2024все понравилось!
- ААнна6 апреля 2024Это было невероятно, море эмоций и абсолютно новых впечатлений. Да, было тяжело на некоторых подъемах, да, было страшно на спусках,
- ЕЕвгений20 апреля 2023Всё очень понравилось! Александр устроил нам незабываемые приключения. Много разных маршрутов. Рекомендую!
- ККатарина16 апреля 2023Такой формат экскурсии, как велопрогулка, мы выбрали впервые. И надо сказать, что для данной программы это самый оптимальный вариант. Расстояния
- ММихаил20 июня 2021Приехал с Дальнего Востока в Сочи на отдых. Решил посмотреть природу и окрестности курортного городка. То что воспользовался велоэкскурсией нисколько
- ННовомлинец10 мая 2021Очень хорошая экскурсовод. Заинтересовала сына 10 лет. Все было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На велосипеде»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На велосипеде" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год на велосипеде, 98 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август