Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мои заказы

Велотреккинг в сочинских горах

Велопутешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Велотреккинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой.

Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
4.9
53 отзыва
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах

Описание экскурсии

Захватывающие природные объекты

Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы встретим природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Будем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона

На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!

Испытать себя на грунтовой дороге

Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Аренда велосипеда не включена в цену. Стоимость зависит от выбранной модели — от 1500 до 1800 руб. за день
  • Посещение национального парка — 150 руб. с человека

Как проходит экскурсия

  • Лучше начать пораньше, например, в 9 часов утра
  • Протяженность и сложность маршрута зависит от опыта и физической подготовки участников
  • Рекомендуем захватить легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
  • По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзаки, дождевики

Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить
читать дальшеуменьшить

любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
2
3
2
1
1
М
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание в горной реке!!! Далее проезд по туннелю 3.7 км. На комфортной машине!!! Далее пешком к очень красивому водопаду Пасть дракона с возможностью там искупаться!!! Очень интересно рассказывает про горы и водопады!!! Александр спасибо за этот день!!!
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание+2
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание
Вам был полезен этот отзыв?
С
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!+2
Всё отлично! Велопробег удался!
Всё отлично! Велопробег удался!
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Спасибо большое Александру за возможность покататься на велосипедах с гор. Виды потрясающие! Очень интересно и необычно провели день! Обязательно поедем ещё на одну из 50 экскурсий-маршрутов Александра
Спасибо большое Александру за возможность покататься на велосипедах с гор. Виды потрясающие! Очень интересно и необычно
Вам был полезен этот отзыв?
К
Супер 👍
Супер 👍
Супер 👍
Супер 👍
Супер 👍
Супер 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Насколько я сначала трусила и настолько была в конце довольна! Гидом была Валентина, всю дорогу поддерживала и подсказывала, фотографировала столько сколько мне хотелось. Дорога частично шла по действующей трассе, но
читать дальшеуменьшить

обочина широкая, совсем не страшно)) Тормоза отличные, так что даже я, которая боится ездить с горок, справилась на раз-два)) Заезжали в интересные места, под занавес Валентина обещала меня и говорит А теперь мы будем спускаться, но ты не бойся)) И мы поехали по серпантину)) И под занавес ходили на водопад Драконья Пасть, где я отлично поплавала)) А в качестве бонуса меня ещё и довезли до дома)) экскурсия подходит даже тем, кто не совсем на ты с велосипедом, главное крепче за руль держаться))

Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Прекрасный велотрекинг. Очень интересно взглянуть на эти места глазами местного жителя, любящего и знающего этот край. Александр предусмотрел все мелочи: технические остановки для туалета, отдыха и перекуса, лучшие точки для
читать дальшеуменьшить

фото. Велосипеды хорошие, надёжные тормоза, толстые шины. Физически необременительно, дорога все время вниз, участков грунтовки мало, подойдёт всем в диапазоне 10-55 лет и если человек не чужд фитнеса, то и 70 не предел. Подъем на водопад -- великолепное завершение трекинга. Александр учел все наши желания и был столь любезен, что разрешил нам проехать ещё 25 км до Адлера. Однозначно рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Велотреккинг в сочинских горах»

Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
Канатная дорога
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Посетите треккинг к хребту Аибга - насыщенный горный маршрут с панорамами и профессиональными фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Максимально близкий по духу - горный трек, панорамы Кавказа и активный однодневный формат
20 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 8000 ₽ за человека
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
На машине
Канатная дорога
8 часов
221 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Посетите маршрут «Путь к вершинам Розы Хутор» - больше смотровых и подъёмов на канатной дороге
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Акцент на вершины, панорамные площадки и активный день в районе Красной Поляны
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
6 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Сходите на треккинг к Орлиным скалам - сочетание пешего подъёма и водопадов, близкое по эмоциям
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Пеший маршрут с видами с Орлиных скал и Агурскими водопадами - хорошая альтернатива для любителей природы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Треккинг «Путь к Прометею» в Сочи
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Треккинг «Путь к Прометею» в Сочи
Рассмотрите поход «Путь к Прометею» - интенсивный маршрут с водопадами и историей местности
Начало: Из Сочи, ФТ Сириус или Адлера
Сопоставимая нагрузка и набор природных точек: водопады, ущелья, фото‑точки
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 7500 ₽ за человека