Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Велопутешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Велотреккинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой.
Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы встретим природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Будем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!
Пикник в Пасти Дракона
На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!
Испытать себя на грунтовой дороге
Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.
Кому подойдёт экскурсия
Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.
Организационные детали
Дополнительные расходы
Аренда велосипеда не включена в цену. Стоимость зависит от выбранной модели — от 1500 до 1800 руб. за день
Посещение национального парка — 150 руб. с человека
Как проходит экскурсия
Лучше начать пораньше, например, в 9 часов утра
Протяженность и сложность маршрута зависит от опыта и физической подготовки участников
Рекомендуем захватить легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзаки, дождевики
Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить читать дальшеуменьшить
любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Инструктор Александр супер!!! Очень продуманный маршрут- хорошие велосипеды, устали- чай с перекусом! И особый кайф- купание в горной реке!!! Далее проезд по туннелю 3.7 км. На комфортной машине!!! Далее пешком к очень красивому водопаду Пасть дракона с возможностью там искупаться!!! Очень интересно рассказывает про горы и водопады!!! Александр спасибо за этот день!!!
+2
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С
Сергей
Всё отлично! Велопробег удался!
+2
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Галина
Спасибо большое Александру за возможность покататься на велосипедах с гор. Виды потрясающие! Очень интересно и необычно провели день! Обязательно поедем ещё на одну из 50 экскурсий-маршрутов Александра
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К
Кэрри
Супер 👍
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Ольга
Насколько я сначала трусила и настолько была в конце довольна! Гидом была Валентина, всю дорогу поддерживала и подсказывала, фотографировала столько сколько мне хотелось. Дорога частично шла по действующей трассе, но читать дальшеуменьшить
обочина широкая, совсем не страшно)) Тормоза отличные, так что даже я, которая боится ездить с горок, справилась на раз-два)) Заезжали в интересные места, под занавес Валентина обещала меня и говорит А теперь мы будем спускаться, но ты не бойся)) И мы поехали по серпантину)) И под занавес ходили на водопад Драконья Пасть, где я отлично поплавала)) А в качестве бонуса меня ещё и довезли до дома)) экскурсия подходит даже тем, кто не совсем на ты с велосипедом, главное крепче за руль держаться))
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Евгения
Прекрасный велотрекинг. Очень интересно взглянуть на эти места глазами местного жителя, любящего и знающего этот край. Александр предусмотрел все мелочи: технические остановки для туалета, отдыха и перекуса, лучшие точки для читать дальшеуменьшить
фото. Велосипеды хорошие, надёжные тормоза, толстые шины. Физически необременительно, дорога все время вниз, участков грунтовки мало, подойдёт всем в диапазоне 10-55 лет и если человек не чужд фитнеса, то и 70 не предел. Подъем на водопад -- великолепное завершение трекинга. Александр учел все наши желания и был столь любезен, что разрешил нам проехать ещё 25 км до Адлера. Однозначно рекомендую.
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