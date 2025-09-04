Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Велотреккинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой. Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Захватывающие природные объекты

Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы встретим природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Будем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона

На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!

Испытать себя на грунтовой дороге

Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Аренда велосипеда не включена в цену. Стоимость зависит от выбранной модели — от 1500 до 1800 руб. за день

Посещение национального парка — 150 руб. с человека

Как проходит экскурсия

Лучше начать пораньше, например, в 9 часов утра

Протяженность и сложность маршрута зависит от опыта и физической подготовки участников

Рекомендуем захватить легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь

По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзаки, дождевики

Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.