Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Велотреккинг в сочинских горах

Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны

4.9
48 отзывов
Велотреккинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой.

Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах

Что вас ожидает

Захватывающие природные объекты

Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Бдем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона

На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы узнаете, какое значение для путников имели крепости Шелкового пути, и полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь.

Испытать себя на грунтовой дороге

Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Лучше начать пораньше, например, в 9 часов утра
Протяженность и сложность маршрута зависит от опыта и физической подготовки участников
Рекомендуем захватить легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзаки, дождевики

Дополнительные расходы

  • аренда велосипеда — от 1500 до 1800 руб. за день
  • посещение национального парка — 150 руб. с человека

Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я. Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
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48 реальных отзывов от туристов

М
20 июня 2021
Приехал с Дальнего Востока в Сочи на отдых. Решил посмотреть природу и окрестности курортного городка. То что воспользовался велоэкскурсией нисколько не пожалел. Увидел такие места, которые на машине не увидишь и не знающий человек не проведет. Не сложная экскурсия, практически всегда двигаешься под уклон. Все понравилось, гида рекомендую. Поставил 4 за знание гида только из-за одного вопроса, на который не получил ответ (наверное умничаю много), а так молодец Александр, спасибо Вам за предоставленное удовольствие.
О
28 сен 2020
Проехать по старой дороге и присмотрели эту экскурсию мы давно. Сеньябрь оказалься солнечным и теплым, арендованные велики сами ехали, а рассказ Александра был ненавязчив и увлекателен. Пейзажи менялись, дополнительное приключение -спуск по камням к реке Мзымта дало разгрузку от кручения и внес дополнительный элемент приключения. День пролетел не заметно. Нам с мужем очень понравилось.
И
19 сен 2020
Прекрасный маршрут с потрясающими видами! Получили огромное удовольствие от прогулки!
В
8 сен 2020
Ответственный.
Угостл чаем и батончиками.
Рассказывает интересно.
В отличной физ форме.
Помогает сделать хорошие фото.
Вобщем зачетный дед.
Л
19 авг 2020
Экскурсия очень рискована и опасна для участников, особенно для детей и тех, кто плохо владеет велосипедом. Много участков проходит по обочине загруженного шоссе и частыми его пересечениями. Ещё часть проходит в зоне, запрещённой к проходу и проезду из-за отрывов и камнепадов. Гид сам говорит о смертельных инцидентах в этой зоне. Никакого договора на экскурсию не заключается, ответственности гида нет. В нормальной стране этого гида просто посадили бы в тюрьму за такие экскурсии
Александр
Ответ гида:
Маршрут через Скальный участок Краснополянского шоссе не опасней маршрутов по каньонам, ущельям и вершинам Сочи, которые являются официальными или не формальными.
Но, я всегда оставляю выбор туристам - ехать этот маршрут или нет. И случаи, когда туристы отказываются, бывают. У нас есть запасной вариант объезда. Но Леонид сам выбрал путь.

Хочу сказать, что все маршруты в горах находятся в зоне риска. Горы — зона экстрима и повышенного риска. И если вы не готовы к тому, что даже на действующие шоссе сходят сели, лавины, камнепады (достаточно посмотреть статистику или знаки на дорогах), то вам лучше выбирать пляжный отдых.
Однако, признаю свою вину в том, что не смог «запугать» туриста до отказа от экскурсии. Просто не хотел нагонять негатива.
Ирина
31 июля 2020
Велотреккинг прошёл на ура👍 Классный вел, замечательный инструктор Анна и великолепные виды вокруг))) Однозначно рекомендую всем. Маршрут в основном состоял из спусков которые очень бодрят! Очень много впечатлений, огромное спасибо!
Н
25 дек 2019
Экскурсия очень понравилась, гидом у нас была Валентина. Незабываемые впечатления, красивый маршрут, во время которого была возможность остановиться, передохнуть, сделать фотографии и перекусить. Ну и в завершении поездки - купание в водопаде Пасть Дракона - очень порадовало в жаркую погоду. Путешествие запомнилось, было интересно и красиво, рекомендую всем, кто любит активный отдых и велосипед! Спасибо!
ю
22 ноя 2019
В Сочи приехали впервые. Хотелось разнообразить свой отпуск необычными экскурсиями. Велотрекинг не подвел))) ездили вдвоем с ребенком 12 лет. Выбрали маршрут лайт. Очень переживала, что ребенку будет скучновато, а мне слишком легко дастся эта поездка. Но тут я полностью не угадала. Ребенок в полном восторге, а я еще больше! Огромное спасибо Александру. Экскурсия очень крутая! Ни тяжело ни легко, а то, что надо! Спасибо спасибо спасибо! В следующий раз идем в поход с Анной))
Р
19 ноя 2019
Отлично прокатились на велах. Классный маршрут.
Оксана
23 сен 2019
Прекрасная экскурсия, основательно продуманный маршрут. Гид Александр заслуживает высшую оценку!
А
16 сен 2019
Очень красивая экскурсия получилась! Кто хочет с пользой для здоровья рекомендую!
Ю
16 сен 2019
Два пенсионера, гид Анна, три велосипеда и совершенно не сложный маршрут езды под горку. Нажимать если и приходилось, то только на тормоз, ну и иногда на педали. Хороший маршрут для знакомства с дорогой от горнолыжных начал к пляжным. Подходит для всех, кто хоть раз садился на велосипед. Ну и для тех, кто на велосипеде поездил много и уже с годами поутратил прыть. Спасибо.
Ах да. Есть изумительные виды ради которых стоит потратить 5 часов своей жизни, ну ещё отход и подход к маршруту.
За что отдельное спасибо: по окончании доставили к станции Ж/Д Роза Хутор.
Ольга
12 сен 2019
Насколько я сначала трусила и настолько была в конце довольна! Гидом была Валентина, всю дорогу поддерживала и подсказывала, фотографировала столько сколько мне хотелось. Дорога частично шла по действующей трассе, но обочина широкая, совсем не страшно)) Тормоза отличные, так что даже я, которая боится ездить с горок, справилась на раз-два)) Заезжали в интересные места, под занавес Валентина обещала меня и говорит А теперь мы будем спускаться, но ты не бойся)) И мы поехали по серпантину)) И под занавес ходили на водопад Драконья Пасть, где я отлично поплавала)) А в качестве бонуса меня ещё и довезли до дома)) экскурсия подходит даже тем, кто не совсем на ты с велосипедом, главное крепче за руль держаться))
Виталий
17 авг 2019
Незабываемый опыт. Выбрали самый сложный маршрут и ни разу не пожалели об этом. Безумно живописные виды. Местами было тяжело в плане подъемов, но мы знали, что это того стоит. Отдельный респект гиду Алексею за шикарную компанию и экскурсию в целом! Обязательно посоветую друзьям!
Е
17 авг 2019
Ходила на 2 экскурсии - (Бзерпи) с Александром и велотрекинг (с Валентиной, женой Александра)

Обе экскурсии невероятно красивые! Получила море впечатлений и эмоций! Именно таких, за которыми ехала в отпуск. .

Велотрек проходит вдали от городской суеты по старой дороге. Открывается невероятная красота Кавказа.
Пещера и водопад - прекрасное дополнение в жаркую погоду

Поход на Бзерпи - удивительной красоты горы, луга, леса, яркие краски! Единение с природой!

2 прекрасных дня в компании Александра и Валентины - 100% гарантия незабываемого отпуска

Очень рекомендую эти экскурсии
Ещё 33 отзыва

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