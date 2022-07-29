1 отзыв оставили туристы

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От Красной Поляны к морю на электровелосипедах

За один день объехать все природные достопримечательности курорта и встретить закат у моря
Готовы охватить все красоты Красной Поляны в компании опытного проводника и знатока этих мест? Электровелосипеды утроят наши силы, заставят расстояние сократиться, а время — замедлиться.

За один день вы прокатитесь от ущелья Ахцу до заповедных каньонов реки Псахо, спуститесь к водопаду в Пасти Дракона и поймаете уходящее солнце на пляже в Хосте.
5
1 отзыв
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах

Описание экскурсии

С гор Красной Поляны — к морю!

За один день вы увидите все природные достопримечательности, которые расположились в окрестностях Красной Поляны: водопад Девичьи слезы и ущелье Ахцу, ландшафтный парк Пасть Дракона с ещё одним впечатляющим водопадом, Мокрый и Сухой каньоны реки Псахо, напоминающие затерянные миры. Вы выпьете минеральной воды из Чвижепсинских источников («Медвежий угол»). Финишируем на пляже в Хосте или Кудепста — закат над Черным морем станет идеальной кульминацией нашего приключения!

Успеть всё за 6 часов

Благодаря разработкам мирового велосипедного брэнда CUBE мы сможем охватить самые интересные локации Красной поляны с минимальными затратами сил и времени. Три полноценных поездки, которые в обычном велосипедном формате заняли бы три дня, в нашем случае уложатся в насыщенный однодневный маршрут.

Кому подойдёт программа

Маршруты рассчитаны на велосипедистов от 16 лет, желательно уметь переключать передачи.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Лучше всего начать в 9:00, не позже 10:00
  • Рекомендуем захватить с собой перекус, воду, крем от солнца, головные уборы и максимально удобную обувь
  • Время в пути до села Эсто-Садок, где начинается маршрут, на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут
  • Протяжённость, сложность и темп маршрута выбирается в зависимости от опыта и физических кондиций участников электробайкинга

Дополнительные расходы

  • Ааренда электровелосипеда — 5000 руб. за 4 часа и 8 000 руб. за весь день (10 часов)
  • Посещение объектов национального парка — 200 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный 3 чел и более20 000 ₽
1-2 чел30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
горнолыжный курорт "Красная Поляна" (бывший "Горки Город")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить
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любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не сложный. Не требует спец подготовки. Ехали в спокойном темпе с остановками и пешими проходами
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к красивым панорамам для фото.
Александр - приятный и современный. Много интересного рассказал. Обратно мы ехали на транспорте.
Для тех кто любит покрутить и располагает временем - можно порезать дальше к морю, но там виды уже не такие красивые и путь идёт большую часть по шоссе.
Мы закончили маршрут на водопаде и вполне нам хватило!
Рекомендую

Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не+1
Прокатились вдвоём с гидом по маршруту от Красной Поляны по водопада Пасть Дракона. Маршрут живописный, не
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