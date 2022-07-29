1 отзыв оставили туристы

Готовы охватить все красоты Красной Поляны в компании опытного проводника и знатока этих мест? Электровелосипеды утроят наши силы, заставят расстояние сократиться, а время — замедлиться. За один день вы прокатитесь от ущелья Ахцу до заповедных каньонов реки Псахо, спуститесь к водопаду в Пасти Дракона и поймаете уходящее солнце на пляже в Хосте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

С гор Красной Поляны — к морю!

За один день вы увидите все природные достопримечательности, которые расположились в окрестностях Красной Поляны: водопад Девичьи слезы и ущелье Ахцу, ландшафтный парк Пасть Дракона с ещё одним впечатляющим водопадом, Мокрый и Сухой каньоны реки Псахо, напоминающие затерянные миры. Вы выпьете минеральной воды из Чвижепсинских источников («Медвежий угол»). Финишируем на пляже в Хосте или Кудепста — закат над Черным морем станет идеальной кульминацией нашего приключения!

Успеть всё за 6 часов

Благодаря разработкам мирового велосипедного брэнда CUBE мы сможем охватить самые интересные локации Красной поляны с минимальными затратами сил и времени. Три полноценных поездки, которые в обычном велосипедном формате заняли бы три дня, в нашем случае уложатся в насыщенный однодневный маршрут.

Кому подойдёт программа

Маршруты рассчитаны на велосипедистов от 16 лет, желательно уметь переключать передачи.

Организационные детали

Как проходит поездка

Лучше всего начать в 9:00, не позже 10:00

Рекомендуем захватить с собой перекус, воду, крем от солнца, головные уборы и максимально удобную обувь

Время в пути до села Эсто-Садок, где начинается маршрут, на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут

Протяжённость, сложность и темп маршрута выбирается в зависимости от опыта и физических кондиций участников электробайкинга

Дополнительные расходы