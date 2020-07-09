1 отзыв оставили туристы

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От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!

За один день объехать все природные достопримечательности курорта и встретить закат у моря

4
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Сочи
Готовы охватить все красоты Красной Поляны в компании опытного проводника и знатока этих мест? Электровелосипеды утроят наши силы, заставят расстояние сократиться, а время — замедлиться.

За один день вы прокатитесь от ущелья Ахцу до заповедных каньонов реки Псахо, спуститесь к водопаду в Пасти Дракона и поймаете уходящее солнце ☀️ на пляже в Хосте.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 5 200 ₽ за экскурсию

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От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!

Что вас ожидает

С гор ⛰️ Красной Поляны — к морю!
За один день вы увидите все природные достопримечательности 🏛️, которые расположились в окрестностях Красной Поляны: водопад Девичьи слезы и ущелье Ахцу, ландшафтный парк 🌳 Пасть Дракона с еще одним впечатляющим водопадом, Мокрый и Сухой каньоны реки Псахо, напоминающие затерянные миры. Вы выпьете минеральной воды из Чвижепсинских источников («Медвежий угол»), исследуете пещеру Широкопокоссную, полюбуетесь каньоном Белые скалы. Финишируем на пляже в Хосте — закат над Черным морем станет идеальной кульминацией нашего приключения!

Успеть всё за 6 часов
Благодаря разработкам мирового велосипедного брэнда CUBE мы сможем охватить самые интересные локации Красной поляны с минимальными затратами сил и времени. 3 полноценных экскурсии 🧭, которые в обычном велосипедном формате заняли бы 3 дня, в нашем случае уложатся в насыщенный однодневный маршрут. А во время остановок и фото-пауз в самых зрелищных уголках я буду рассказывать об их истории 📖 и природных особенностях.

Кому подойдет экскурсия

Маршруты рассчитаны на велосипедистов от 16 лет, желательно уметь переключать передачи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Лучше всего начать нашу поездку в 9:00, не позже 10:00
  • Рекомендуем захватить с собой перекус, воду, крем от солнца, головные уборы и максимально удобную обувь
  • Время в пути до села Эсто-Садок, где начинается маршрут, на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Отдельно оплачивается: аренда электровелосипеда — 5000 рублей за 6 часов (и 1000 рублей за час, если экскурсия ⛳ длилась больше); посещение национального парка — 150 рублей с человека; посещение Кавказского заповедника — 100 рублей
  • Протяженность, сложность и темп маршрута выбирается в зависимости от опыта и физических кондиций участников электробайкинга
Начало и место завершения
🚩 — горнолыжный курорт «Горки Город»
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я. Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
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1 отзыв оставили туристы

9 июля 2020
Все отлично! Не испортил настроения во время экскурсии даже проливной двух-часовой дождь:) Прекрасен участок дороги «Господи, пронеси!». Очень живописные виды. Всем советую!)

Александр проводит ещё 5 экскурсий

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