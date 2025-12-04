Ну что же, отправляемся туда, откуда не захочется уезжать. К самым красивым видам. К самым фотогеничным смотровым площадкам. По пути к горным курортам вы насладитесь южной природой в ущелье Ахцу и Ахштырском каньоне.
А добравшись до Красной Поляны, сможете прокатиться на одной из многочисленных канаток — у вас будет три свободных часа для созерцания вершин.
Описание экскурсии
Ущелье Ахцу — живописное место: дорога вдоль отвесных скал, а рядом — поток бурной реки. Представили?
Ахштырский каньон — одна из главных природных достопримечательностей региона. Снова скалы, снова река — но виды совсем иные!
Три свободных часа на трёх курортах:
- «Красная Поляна»
- «Роза Хутор»
- «Газпром Поляна»
Вы сможете погулять, подняться наверх на канатной дороге, вдоволь насладиться панорамами, а также пообедать в одном из кафе.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автобусе из Сочи включён в стоимость (от ближайшей к вам автобусной остановки)
- Для детей нужны документы, подтверждающие их возраст
- Билеты на канатные дороги оплачиваются отдельно и по желанию. Актуальную стоимость (она постоянно меняется) уточняйте в сообщениях или на сайтах курортов
- С вами будет гид, который расскажет обо всех посещаемых местах
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке общественного транспорта в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 90 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сельменских
4 дек 2025
Ездили компанией 25.11.25. Сама экскурсия и работа экскурсовода понравилась. Однако, ни в описании, ни при бронировании экскурсии ни слова не сказано, что если не подниматься на канатной дороге, то необходимо
Входит в следующие категории Сочи
