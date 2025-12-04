Мои заказы

Красная Поляна - сердце гор (из Сочи)

В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Ну что же, отправляемся туда, откуда не захочется уезжать. К самым красивым видам. К самым фотогеничным смотровым площадкам. По пути к горным курортам вы насладитесь южной природой в ущелье Ахцу и Ахштырском каньоне.

А добравшись до Красной Поляны, сможете прокатиться на одной из многочисленных канаток — у вас будет три свободных часа для созерцания вершин.
Красная Поляна - сердце гор (из Сочи)© Кирилл
Красная Поляна - сердце гор (из Сочи)© Кирилл
Красная Поляна - сердце гор (из Сочи)© Кирилл

Описание экскурсии

Ущелье Ахцу — живописное место: дорога вдоль отвесных скал, а рядом — поток бурной реки. Представили?

Ахштырский каньон — одна из главных природных достопримечательностей региона. Снова скалы, снова река — но виды совсем иные!

Три свободных часа на трёх курортах:

  • «Красная Поляна»
  • «Роза Хутор»
  • «Газпром Поляна»

Вы сможете погулять, подняться наверх на канатной дороге, вдоволь насладиться панорамами, а также пообедать в одном из кафе.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автобусе из Сочи включён в стоимость (от ближайшей к вам автобусной остановки)
  • Для детей нужны документы, подтверждающие их возраст
  • Билеты на канатные дороги оплачиваются отдельно и по желанию. Актуальную стоимость (она постоянно меняется) уточняйте в сообщениях или на сайтах курортов
  • С вами будет гид, который расскажет обо всех посещаемых местах

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке общественного транспорта в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 90 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
С
Сельменских
4 дек 2025
Ездили компанией 25.11.25. Сама экскурсия и работа экскурсовода понравилась. Однако, ни в описании, ни при бронировании экскурсии ни слова не сказано, что если не подниматься на канатной дороге, то необходимо
читать дальше

доплачивать ещё по 1000 с каждого, а у нас группа 7 человек. И этот момент выяснился только на 1 остановке в горах. Договорились с организатором на доплату в 500 р с человека, и то я не понимаю почему мы должны были доплачивать если нигде это не прописано.
"спасибо" за испорченное настроение мне на день рождение.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
На автобусе
12 часов
195 отзывов
Групповая
Все курорты Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны. Посетите "Роза Хутор", "Газпром Поляну" и "Красную Поляну" в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
350 ₽ за человека
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья и курорты Сочи
Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Индивидуальная экскурсия по горным курортам Сочи: Красная Поляна и Роза Хутор. Откройте для себя захватывающие виды и историю Олимпиады 2014
Начало: Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи