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55%
Групповая
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
540 ₽
1200 ₽ за человека
-
55%
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
495 ₽
1100 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Роза Хутор и Олимпийская деревня
Откройте для себя горный кластер Сочи с его курортами и канатной дорогой. Прекрасные виды и незабываемые впечатления ждут вас на этой экскурсии
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2700 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
Отправьтесь в захватывающее путешествие по старой царской дороге, открывая для себя живописные ущелья и курорты, построенные к Олимпиаде
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 марта 2025Посетили эту экскурсию 3 взрослых и ребёнок 2,5 года. Все было комфортно. Конечно остановки по 10-15 -25 минут не дают
- ННаталья10 марта 2025Все было отлично. Семье очень понравилось.
- ННаталья7 марта 2025Тематика и программа экскурсии интересна, очень насыщенная. Экскурсовод Кристина - молодец, обо все подробно рассказывала. В горах обалденные виды, с
- ННаталья5 марта 2025Понравилась работа организатора экскурсии, все четко, слаженно, всегда на связи, забрали и привезли рядом с домом, отработано на 5+. Ну а Красная поляна… вне конкуренции, всем обязательна к посещению!!! Рекомендую.
- ЛЛюдмила21 февраля 2025На фонтаны, к сожалению, в этой экскурсии не папали
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Курорт Газпром»
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