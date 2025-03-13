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удовольствием пронеслись на родельбане, поющий фонтан в завершении программы вызвал слезы восторга! Все было бы замечательно, если бы перед Роза хутором нас не завезли в Грузинский ресторан пообедать. Не все едят эту кухню, но делать нечего. Все-таки мой день рождения, посидим за компанию. Выбрали столик в самом конце зала в углу(так как у меня началась сильная аллергия:слезы, потек нос, но экскурсия запланирована была гораздо ранее и я не хотела портить свой день рождения). Сделали заказ, пошли на дешустацию: закрывают в комнате под ключ и рекламируют свою продукцию: вино, мед. Потом выпускают. Вот тут самое интересное. Когда мы сели за свой столик, на нас налетел официанты и стали кричать, вы что не видите куда садитесь? Это ваш стол? Здесь ваше имя? Мы в шоке. Говорим, за этим столом приняли наш заказ. Читайте что написано. Секи обычно мы изучаем в конце приёма пищи, но смотрим. Под тарелкой торчит жёлтый лист с каракулями, которые я все-равно не поняла, что написано. Оказывается, это не русское имя там (думаю, братьям грузина понравился наш столик). Короче, нас просто выгнали в грубой форме из-за стола. Ищите свое имя. Нормально? Огромный зал, столов более 20.. потом тянули пальцем вон у двери ваш стол теперь. Мы развернулись уйти. День рождения испорчен. Подошла гид Кристина, сказала, что вообще-то у них есть свободные ещё залы. Проводила, мы только ради неё остались и пообедали. Что самое интересное. В горах столько кафе, ресторанов на любой вкус! А мы вытерпеть столько унижений от каких-то грузинов, которые возомнили себя богами Красной поляны. Не рекомендую там кушать, ваш столик может тоже кому-то понравится и вас выкинут без извинений или даже "хитрого варианта "в виде предложения пересесть за не менее удобные столики в другом зале. Лучше 40 мин переждать их дегустацию и кормежку, в горах будет только интересней и виды и люди и воздух. .