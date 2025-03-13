Курорт Газпром – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Курорт Газпром» в Сочи, цены от 495 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи)
На автобусе
10 часов
-
55%
446 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
540 ₽1200 ₽ за человека
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
На автобусе
9 часов
-
55%
239 отзывов
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
495 ₽1100 ₽ за человека
«Роза Хутор», Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
На автобусе
9 часов
-
10%
5 отзывов
Групповая
Роза Хутор и Олимпийская деревня
Откройте для себя горный кластер Сочи с его курортами и канатной дорогой. Прекрасные виды и незабываемые впечатления ждут вас на этой экскурсии
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2700 ₽3000 ₽ за человека
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
Отправьтесь в захватывающее путешествие по старой царской дороге, открывая для себя живописные ущелья и курорты, построенные к Олимпиаде
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 марта 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Посетили эту экскурсию 3 взрослых и ребёнок 2,5 года. Все было комфортно. Конечно остановки по 10-15 -25 минут не дают
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    детально все рассмотреть, но общее впечатление появляется. Экскурсовод Дарья интересно рассказывала материал. По остановке на обед на дегустацию, думаю плотный обед там не обязателен. Вы и на конечной можете перекусить))) выбирайте сами. А так все вкусно. В общем экскурсию рекомендую.

  • Н
    Наталья
    10 марта 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Все было отлично. Семье очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    7 марта 2025
    Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи)
    Тематика и программа экскурсии интересна, очень насыщенная. Экскурсовод Кристина - молодец, обо все подробно рассказывала. В горах обалденные виды, с
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    удовольствием пронеслись на родельбане, поющий фонтан в завершении программы вызвал слезы восторга! Все было бы замечательно, если бы перед Роза хутором нас не завезли в Грузинский ресторан пообедать. Не все едят эту кухню, но делать нечего. Все-таки мой день рождения, посидим за компанию. Выбрали столик в самом конце зала в углу(так как у меня началась сильная аллергия:слезы, потек нос, но экскурсия запланирована была гораздо ранее и я не хотела портить свой день рождения). Сделали заказ, пошли на дешустацию: закрывают в комнате под ключ и рекламируют свою продукцию: вино, мед. Потом выпускают. Вот тут самое интересное. Когда мы сели за свой столик, на нас налетел официанты и стали кричать, вы что не видите куда садитесь? Это ваш стол? Здесь ваше имя? Мы в шоке. Говорим, за этим столом приняли наш заказ. Читайте что написано. Секи обычно мы изучаем в конце приёма пищи, но смотрим. Под тарелкой торчит жёлтый лист с каракулями, которые я все-равно не поняла, что написано. Оказывается, это не русское имя там (думаю, братьям грузина понравился наш столик). Короче, нас просто выгнали в грубой форме из-за стола. Ищите свое имя. Нормально? Огромный зал, столов более 20.. потом тянули пальцем вон у двери ваш стол теперь. Мы развернулись уйти. День рождения испорчен. Подошла гид Кристина, сказала, что вообще-то у них есть свободные ещё залы. Проводила, мы только ради неё остались и пообедали. Что самое интересное. В горах столько кафе, ресторанов на любой вкус! А мы вытерпеть столько унижений от каких-то грузинов, которые возомнили себя богами Красной поляны. Не рекомендую там кушать, ваш столик может тоже кому-то понравится и вас выкинут без извинений или даже "хитрого варианта "в виде предложения пересесть за не менее удобные столики в другом зале. Лучше 40 мин переждать их дегустацию и кормежку, в горах будет только интересней и виды и люди и воздух. .

    Тематика и программа экскурсии интересна, очень насыщенная. Экскурсовод Кристина - молодец, обо все подробно рассказывала. ВТематика и программа экскурсии интересна, очень насыщенная. Экскурсовод Кристина - молодец, обо все подробно рассказывала. ВТематика и программа экскурсии интересна, очень насыщенная. Экскурсовод Кристина - молодец, обо все подробно рассказывала. ВТематика и программа экскурсии интересна, очень насыщенная. Экскурсовод Кристина - молодец, обо все подробно рассказывала. ВТематика и программа экскурсии интересна, очень насыщенная. Экскурсовод Кристина - молодец, обо все подробно рассказывала. В
  • Н
    Наталья
    5 марта 2025
    Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи)
    Понравилась работа организатора экскурсии, все четко, слаженно, всегда на связи, забрали и привезли рядом с домом, отработано на 5+. Ну а Красная поляна… вне конкуренции, всем обязательна к посещению!!! Рекомендую.
  • Л
    Людмила
    21 февраля 2025
    Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи)
    На фонтаны, к сожалению, в этой экскурсии не папали

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Курорт Газпром»

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  3. «Роза Хутор», Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
  4. Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Роза Хутор
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Зимний Театр
  7. Ущелья
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в марте 2025
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