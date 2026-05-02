Идеальная экскурсия для тех, кто хочет объять необъятное: величие гор, силу природы и адреналин высоты.
Вы начнёте с восхождения по канатным дорогам «Роза Хутор» на высоту более 2300 метров, где вас
Описание экскурсииОт подножия к небу Маршрут проходит по очень красивым местам вдоль реки Мзынмта на Красную поляну. Там же находятся посёлок Эсто-Садок и курорт Роза Хутор, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги: Горная Карусель, Лаура, Альпика Сервис и Роза Хутор. Вы подниметесь высоко в горы на открытых кресельных или закрытых кабинках на высоту 2320 метров за три этапа и погуляете по курорту. После этого едем в Вольерный комплекс для диких животных, которые находятся в вольерах и являются представителями фауны Западного Кавказа. По Вашему желанию поднимемся на машине в горы, где можно сфотографироваться с хороших обзорных площадок, и заедем в местечко под названием Медвежий угол на нарзанный источник Чвижепсе, наберем вкусной воды. Далее Скайпарк — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте, находится в живописном ущелье реки Мзымта в 30 километрах от Красной поляны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная поляна
- Посёлок Эсто-Садок
- Курорт Роза Хутор
- Канатные дороги: Горная Карусель, Лаура, Альпика Сервис и Роза Хутор
- Вольерный комплекс для диких животных
- Медвежий угол
- Скайпарк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш Адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.