Описание Фото Ответы на вопросы



Вы начнёте с восхождения по канатным дорогам «Роза Хутор» на высоту более 2300 метров, где вас ждут панорамы Главного Кавказского хребта и атмосфера олимпийского городка.



Затем спуститесь к дикой природе в Вольерный комплекс, чтобы увидеть животных Западного Кавказа в естественной среде.



Финальный аккорд — головокружительный Скайпарк, где вас ждут самые экстремальные аттракционы России над живописным каньоном реки Мзымта. Идеальная экскурсия для тех, кто хочет объять необъятное: величие гор, силу природы и адреналин высоты.

Олег Ваш гид в Сочи
Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 7 часов 1-8 человек На автомобиле

Описание экскурсии От подножия к небу Маршрут проходит по очень красивым местам вдоль реки Мзынмта на Красную поляну. Там же находятся посёлок Эсто-Садок и курорт Роза Хутор, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги: Горная Карусель, Лаура, Альпика Сервис и Роза Хутор. Вы подниметесь высоко в горы на открытых кресельных или закрытых кабинках на высоту 2320 метров за три этапа и погуляете по курорту. После этого едем в Вольерный комплекс для диких животных, которые находятся в вольерах и являются представителями фауны Западного Кавказа. По Вашему желанию поднимемся на машине в горы, где можно сфотографироваться с хороших обзорных площадок, и заедем в местечко под названием Медвежий угол на нарзанный источник Чвижепсе, наберем вкусной воды. Далее Скайпарк — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте, находится в живописном ущелье реки Мзымта в 30 километрах от Красной поляны.

Ежедневно с 8:00 до 12:00. Выбрать дату