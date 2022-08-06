Что вы можете увидеть 🤩

Древнее ущелье и волшебная вода По дороге на Красную Поляну мы посетим три удивительных достопримечательности Сочи:

Поразит своей длинной пешеходный подвесной мост Skybridge. 439 метров моста построили на высоте 200 метров над уровнем моря, чтобы соединить два склона Ахштырского ущелья.

Самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу встретит нас скалами, высота которых достигает 800 метров. Археологи утверждают, что ущелье образовалось миллионы лет назад.

Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:.

Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:.

• Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта: