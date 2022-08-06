Что вы можете увидеть 🤩

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Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов

Билеты на автобус в Красную Поляну: путешествие по олимпийскому наследию Сочи
Олимпиада-2014 кардинальным образом изменила жизнь Сочи. Город стал не только летним курортом, но и зимним. На современные трассы стали приезжать любители сноуборда и лыж. С нами вы отправитесь в путешествие по олимпийскому наследию Сочи.

Вы побываете на Красной поляне, попробуете минеральную воду прямо из источника и насладитесь знаменитым шоу фонтанов в Олимпийском парке.
4.7
309 отзывов
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов

Описание экскурсии

Древнее ущелье и волшебная вода По дороге на Красную Поляну мы посетим три удивительных достопримечательности Сочи:

  • Поразит своей длинной пешеходный подвесной мост Skybridge. 439 метров моста построили на высоте 200 метров над уровнем моря, чтобы соединить два склона Ахштырского ущелья.
  • Самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу встретит нас скалами, высота которых достигает 800 метров. Археологи утверждают, что ущелье образовалось миллионы лет назад.
Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:.
Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:.
• Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:
  • Красная Поляна встретит нас очарованием французской архитектуры, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.
  • Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.
  • В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна» и смотровая с видом на олимпийскую деревню. Олимпийский парк Экскурсия на Красную Поляну закончиться в Олимпийском парке. Мы приедем сюда под свет вечерних огней на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов. Важно знать Мы заберем вам на экскурсию с остановки общественного транспорта в Сочи или КПП вашего отеля. При заборе из некоторых районов стоимость может быть немного увеличена.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Площадь Ратуши
  • Знаменитый подвесной мост Skybridge
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Ущелье Ахцу
  • Олимпийский парк
  • Шоу фонтанов
  • Стадион Фишт
  • Ледовая арена «Шайба»
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида
  • Дегустация местной продукции (мёд, вино, чай)
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу (по желанию). Цена зависит от высоты подъёма и сезона.
  • Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб.)
  • Питание (в парке есть кафе)
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
Завершение: Мы привезем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 309 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
Е
Нам оооочень понравилось всё! Хорошо организованно, на высшем уровне, гид Екатерина - просто супер! Ей большое спасибо!! Очень интересно рассказывала и все организационные моменты тоже подробно были объяснены!! Спасибо большое!!
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Сама экскурсия нам тоже ооочень понравилась!!! Захотелось ещё раз приехать туда и больше походить, посмотреть. Оочень вкусная еда в ресторане, где нас кормили, по Катиному совету заказали форель. Оооочень вкусно, порция немного большая оказалась, но у нас получилось взять с собой. И цена немного удивила, но всё же царская рыба😁 В общем спасибо большое👍 мы получили намного больше впечатлений, чем ожидали! 🤗😻

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Л
22.07.2022 ездила на экскурсию « Красная поляна», мне очень понравилось, экскурсовод Ирина замечательно, интересно рассказывала, все прошло замечательно, я всем рекомендую ездить через вашу фирму. Двумя днями раньше я ездила
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через фирму « руна» представитель сидит в рекреации пансионат «Бургас» мне не понравилось экскурсовод не интересно рассказывает, все в одну кучу свалил, экскурсия бала по золотому кольцу Абхазии, вся экскурсия построена, как в Турции на бизнес, дегустация вин, сыров, мёда от 30мин до 40мин, на достопримечательности 15мин, так ещё и кишечную палочку подхватила, сутки выполи из отдыха, хотя ела только там где экскурсовод рекомендует. Поэтому долькой через Спутник. Спасибо огромное. Ирине здоровья, оставаться такой-же энергичной, доброжелательной, заботливой, жизнерадостной СПАСИБО

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Е
Первый раз решили воспользоваться онлайн сервисом экскурсий, переживали. Но на самом деле это оказалось: удобно, выгодно и супер интересно. После бронирования экскурсии поступают сообщения и звонок от службы бронирования, сообщаются
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все детали, подбирают остановку для сбора. У нас была очень приятная экскурсовод Ирина, очень интересно рассказывала и сама очень приятная девушка. Отдельное спасибо водителю Геворку. Было несколько моментов которые хотелось бы, чтобы были сделаны по-другому. Например, очень долго собирали всех туристов по Сочи и Адлеру, особенно по Адлеру). Очень мало времени было на Красной поляне и Газпроме, критически мало (((лучше бы время обеда совпало с посещением Красной поляны - там выбор точек еды больше и само место намного интереснее и красивее. Всё это не испортило впечатлений, мы остались очень довольны.

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Е
Экскурсия для новичков в самый раз! Посмотреть за один день сразу столько мест это здорово. А в последствии уже имея общее представление, можно приезжать и более подробно смотреть по одному
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месту. Единственное, сразу расчитывайте свои силы, особенно если вы с детьми. Экскурсия на целый день, если вы начинаете ее из центра Сочи, то готовьтесь покататься для сбора всех остальных участников. Но радует комфорт в автобусе, кондиционер работает исправно.
Гид Ирина просто выше всяких похвал! Умничка, видно, что просто горит своим делом. Рассказывает тааак увлекательно, заслушаетесь! Дикция просто супер (я считаю это очень важно для экскурсовода). Да и просто она очень приятная в общении и красивая молодая женщина.
Андрей (водитель) тоже понравился, очень профессиональный. Уже в конце пути, в автобусе оставались несколько человек и девочка-подросток встала со своего места в проход, видимо хотела пораньше к выходу приготовиться. Так Андрей остановил автобус у обочины и сказал, что он никуда не поедет, пока девочка не сядет. Нас с мужем этот момент прям удивил, насколько человек отвественный

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Е
Отлично! Тяжело физически правда, мы ещё одни из первых садились в автобус, получается в пути были дольше остальных. Ирина-это просто супер экскурсовод, слушать ее одно удовольствие. Видно, что она прям
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живет своим делом. Андрей тоже понравился, очень профессиональный, ответственный. Уже в конце пути, в автобусе оставались несколько человек и девочка-подросток встала со своего места в проход, видимо хотела пораньше к выходу приготовиться. Так Андрей остановил автобус у обочины и сказал, что никуда не поедет, пока девочка не сядет. Нас с мужем этот момент прям удивил, насколько отсветственный человек.

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С
Нас забрали от отеля, автобус был уже почти полный, потратили ещё 15 минут на то, чтобы забрать остальных людей. Первая остановка была на реке, место называется гнездо совы. Если поднять
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голову вверх, над рекой видно мост. Это Скайпарк Сочи. Видели, как ребята прыгали с моста. Дальше была остановка ущелье Ахцу, обзорная площадка. Писала уже отзыв по этому поводу, там стоят ребята - разводилы с орлами, за фото с большим орлом берут по 2400))) следующая остановка минеральный источник Чвижепсе, вход туда дополнительные 100 рублей с человека. Попили минералку, полюбовались на водопад, загадали желание и отправились дальше. Следующая остановка была в ресторане Рубеж Юга, очень калоритненькое место, меню как обычно в таких местах (форель, шашлык, хачапури). Не сказать, чтоб дёшево, мы ели хачапури (550р)и харчо (400р). Вкусненько, не сказать конечно, чтоб прям ах, но так как туда мы уже добирались два часа и нам сказали, что потом поесть не будет времени (что совсем не так), мы решили подкрепиться. Дальше пошли в дегустационный зал, давали вино, медовуху, мёд пробовать. Цены выше, чем можно купить то же самое на рынке, так что не тратьте деньги. Разница по 100 рублей накрутка минимум на маленькую баночку мёда. Далее наконец то поехали на подъёмнике. Мы все поднимались на Красной поляне. Сравнивать есть с чем, конечно. Один раз как туристу (а не лыжнику) посмотреть стоит, виды шикарные на горе, но на Розе хутор конечно в такое время (март месяц) Активити поинтересней будут, тот же родельбан, тут такого нет. После прогулки вверх-вниз осталось ещё время и прогуляться по улицам, и зайти в столовую прям напротив входа на подъёмники. Дальше нас повезли на Розу хутор буквально на 30 минут пофотографироваться и дальше на Газпром. Там у нас было время 40 минут подняться на крышу тц Галактика, на крыше обзорная площадка и фонтан. Дальше поехали уже домой. Спасибо экскурсоводу Ирине за интересный рассказ по дороге туда и обратно, все было организовано, качественно. Спасибо

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