Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов

Олимпиада-2014 кардинальным образом изменила жизнь Сочи

4.4
31 отзыв
В группе
до 50 чел.
Олимпиада-2014 кардинальным образом изменила жизнь Сочи.

Город стал не только летним курортом, но и зимним.

На современные трассы стали приезжать любители сноуборда и лыж.

С нами вы отправитесь в путешествие по олимпийскому наследию Сочи.

Вы побываете на Красной поляне, попробуете минеральную воду прямо из источника и насладитесь знаменитым шоу фонтанов в Олимпийском парке.
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов

Что вы можете увидеть 🤩

  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Площадь Ратуши
  • Знаменитый подвесной мост Skybridge
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Ущелье Ахцу
  • Олимпийский парк
  • Шоу фонтанов
  • Стадион Фишт
  • Ледовая арена "Шайба"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Древнее ущелье и волшебная вода

По дороге на Красную Поляну мы посетим три удивительных достопримечательности Сочи:

  • Поразит своей длинной пешеходный подвесной мост Skybridge. 439 метров моста построили на высоте 200 метров над уровнем моря, чтобы соединить два склона Ахштырского ущелья.
  • Самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу встретит нас скалами, высота которых достигает 800 метров. Археологи утверждают, что ущелье образовалось миллионы лет назад.
  • Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя.
Три горнолыжных курорта

Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:

  • Красная Поляна встретит нас очарованием французской архитектуры, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.
  • Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.
  • В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна» и смотровая с видом на олимпийскую деревню.
Олимпийский парк
Экскурсия на Красную Поляну закончиться в Олимпийском парке. Мы приедем сюда под свет вечерних огней на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов.

Важно знать

Мы заберем вам на экскурсию с остановки общественного транспорта в Сочи или КПП вашего отеля. При заборе из некоторых районов стоимость может быть немного увеличена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе
  • услуги гида
  • дегустация местной продукции (мёд, вино, чай)
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу (по желанию). Цена зависит от высоты подъёма и сезона.
  • Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб.)
  • Питание (в парке есть кафе)
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
Завершение: Мы привезем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • что порядок посещения может меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • но все объекты обязательно посещаем.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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