Что вы можете увидеть 🤩

Древнее ущелье и волшебная вода

По дороге на Красную Поляну мы посетим три удивительных достопримечательности Сочи:

Поразит своей длинной пешеходный подвесной мост Skybridge. 439 метров моста построили на высоте 200 метров над уровнем моря, чтобы соединить два склона Ахштырского ущелья.

Самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу встретит нас скалами, высота которых достигает 800 метров. Археологи утверждают, что ущелье образовалось миллионы лет назад.

Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя.

Три горнолыжных курорта

Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:

Красная Поляна встретит нас очарованием французской архитектуры, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.

Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.

В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна» и смотровая с видом на олимпийскую деревню.

Олимпийский парк

Экскурсия на Красную Поляну закончиться в Олимпийском парке. Мы приедем сюда под свет вечерних огней на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов.

Важно знать

Мы заберем вам на экскурсию с остановки общественного транспорта в Сочи или КПП вашего отеля. При заборе из некоторых районов стоимость может быть немного увеличена.