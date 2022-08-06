Что вы можете увидеть 🤩

Олимпиада-2014 кардинальным образом изменила жизнь Сочи. Город стал не только летним курортом, но и зимним. На современные трассы стали приезжать любители сноуборда и лыж. С нами вы отправитесь в путешествие по олимпийскому наследию Сочи.
Вы побываете на Красной поляне, попробуете минеральную воду прямо из источника и насладитесь знаменитым шоу фонтанов в Олимпийском парке.
Вы побываете на Красной поляне, попробуете минеральную воду прямо из источника и насладитесь знаменитым шоу фонтанов в Олимпийском парке.
Описание экскурсии
Древнее ущелье и волшебная вода По дороге на Красную Поляну мы посетим три удивительных достопримечательности Сочи:
- Поразит своей длинной пешеходный подвесной мост Skybridge. 439 метров моста построили на высоте 200 метров над уровнем моря, чтобы соединить два склона Ахштырского ущелья.
- Самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу встретит нас скалами, высота которых достигает 800 метров. Археологи утверждают, что ущелье образовалось миллионы лет назад.
Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:.
Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:.
• Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя. Три горнолыжных курорта Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:
- Красная Поляна встретит нас очарованием французской архитектуры, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.
- Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.
- В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна» и смотровая с видом на олимпийскую деревню. Олимпийский парк Экскурсия на Красную Поляну закончиться в Олимпийском парке. Мы приедем сюда под свет вечерних огней на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов. Важно знать Мы заберем вам на экскурсию с остановки общественного транспорта в Сочи или КПП вашего отеля. При заборе из некоторых районов стоимость может быть немного увеличена.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Площадь Ратуши
- Знаменитый подвесной мост Skybridge
- Минеральный источник Чвижепсе
- Ущелье Ахцу
- Олимпийский парк
- Шоу фонтанов
- Стадион Фишт
- Ледовая арена «Шайба»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Услуги гида
- Дегустация местной продукции (мёд, вино, чай)
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу (по желанию). Цена зависит от высоты подъёма и сезона.
- Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб.)
- Питание (в парке есть кафе)
- Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
Завершение: Мы привезем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 309 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нам оооочень понравилось всё! Хорошо организованно, на высшем уровне, гид Екатерина - просто супер! Ей большое спасибо!! Очень интересно рассказывала и все организационные моменты тоже подробно были объяснены!! Спасибо большое!!
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Л
22.07.2022 ездила на экскурсию « Красная поляна», мне очень понравилось, экскурсовод Ирина замечательно, интересно рассказывала, все прошло замечательно, я всем рекомендую ездить через вашу фирму. Двумя днями раньше я ездила
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Е
Первый раз решили воспользоваться онлайн сервисом экскурсий, переживали. Но на самом деле это оказалось: удобно, выгодно и супер интересно. После бронирования экскурсии поступают сообщения и звонок от службы бронирования, сообщаются
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Е
Экскурсия для новичков в самый раз! Посмотреть за один день сразу столько мест это здорово. А в последствии уже имея общее представление, можно приезжать и более подробно смотреть по одному
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Е
Отлично! Тяжело физически правда, мы ещё одни из первых садились в автобус, получается в пути были дольше остальных. Ирина-это просто супер экскурсовод, слушать ее одно удовольствие. Видно, что она прям
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С
Нас забрали от отеля, автобус был уже почти полный, потратили ещё 15 минут на то, чтобы забрать остальных людей. Первая остановка была на реке, место называется гнездо совы. Если поднять
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