Что вы можете увидеть 🤩

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Древнее ущелье и волшебная вода
По дороге на Красную Поляну мы посетим три удивительных достопримечательности Сочи:
Поразит своей длинной пешеходный подвесной мост Skybridge. 439 метров моста построили на высоте 200 метров над уровнем моря, чтобы соединить два склона Ахштырского ущелья.
Самое глубокое на причерноморском Кавказе ущелье Ахцу встретит нас скалами, высота которых достигает 800 метров. Археологи утверждают, что ущелье образовалось миллионы лет назад.
Вода из минерального источника Чвижепсе подарит заряд энергии на всю последующую поездку. Источник расположен в месте под названием Медвежий угол. В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя.
Три горнолыжных курорта
Дальше наш путь лежит в в долину реки Мзымта в горный поселок Красная Поляна. Здесь расположились сразу три горнолыжных курорта:
Красная Поляна встретит нас очарованием французской архитектуры, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.
Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.
В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна» и смотровая с видом на олимпийскую деревню.
Олимпийский парк
Экскурсия на Красную Поляну закончиться в Олимпийском парке. Мы приедем сюда под свет вечерних огней на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов.
Важно знать
Мы заберем вам на экскурсию с остановки общественного транспорта в Сочи или КПП вашего отеля. При заборе из некоторых районов стоимость может быть немного увеличена.
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер на комфортабельном автобусе
услуги гида
дегустация местной продукции (мёд, вино, чай)
Что не входит
Билеты на канатную дорогу (по желанию). Цена зависит от высоты подъёма и сезона.
Экологический сбор при посещении источника Чвижепсе (100 руб.)
Питание (в парке есть кафе)
Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
Завершение: Мы привезем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Обратите внимание
что порядок посещения может меняться в зависимости от дорожной ситуации
но все объекты обязательно посещаем.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Спутник К.
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