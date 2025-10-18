За один день вы увидите три главных курорта: «Красная Поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор», узнаете историю их появления и создания.
Если захотите — прокатитесь по канатной дороге к вершинам или просто погуляете по атмосферным улочкам и полюбуетесь склонами гор. По пути вас ждут захватывающие дух панорамы, а в финале — шоу фонтанов в Олимпийском парке.
Если захотите — прокатитесь по канатной дороге к вершинам или просто погуляете по атмосферным улочкам и полюбуетесь склонами гор. По пути вас ждут захватывающие дух панорамы, а в финале — шоу фонтанов в Олимпийском парке.
Описание экскурсии
Живописная дорога
- Проедем по самому современному скоростному горному шоссе России
- По пути вы полюбуетесь величественным ущельем Ахцу и подвесным пешеходным мостом Скайпарка в Ахштырском ущелье
- Заглянем на обед в аутентичный Кавказский дворик в Красной Поляне
Горнолыжные курорты
- Вы побываете на всех трёх современных курортах — «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна»
- Познакомитесь с знаковыми объектами Зимних Олимпийских игр
- Прокатитесь по канатной дороге или погуляете по улочкам курортов
Олимпийский парк
- Вы увидите масштабные спортивные олимпийские объекты
- Посмотрите на чашу олимпийского огня и главный стадион олимпиады — Фишт
- А в конце вас ждёт яркое шоу поющих фонтанов
А ещё вы узнаете:
- каким тернистым путём шёл Сочи к XXII Зимним Олимпийским играм
- где закончилась Кавказская война и каким образом в горах Кавказа появились греки и эстонцы
- об особенностях климатических поясов Сочи и Красной Поляны
- что такое эксплодер, шелтер и как работают противолавинные службы курортов
- какой самый необычный объект находится на территории Олимпийского парка и почему
И о многом-многом другом!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах до 50 чел. или микроавтобусах до 20 чел.
- Допускается наличие детских колясок и маленьких домашних животных в переноске
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Поющие фонтаны в последние числа месяца бывают закрыты на профилактику (3–4 дня). Актуальное расписание на сайте Олимпийского парка
- Уборные на курортах и в кафе бесплатные, платный туалет только на смотровой площадке ущелья Ахцу
Дополнительные расходы (обязательные, оплачиваются в автобусе наличными):
- Экскурсия без подъёма по канатной дороге — 700 ₽
или
- С подъёмом по канатной дороге на одном из курортов (на выбор) от 1 900 ₽. На все канатные дороги действует система скидок от 20% до 100% для льготных категорий граждан. Уточнить информацию о ценах и скидках можно в переписке с гидом или непосредственно в автобусе
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — около 700 ₽ за чел.
- Индивидуальное сопровождение гида в горах либо на курорте — 500 ₽ за чел. (от 2 до 10 чел.)
- Родельбан на Роза Хутор — от 1000 ₽ за чел.
- Парк альпак — от 1200 ₽ за чел.
- Вход на территорию национального парка — 250 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 165 туристов
Я приехал в Сочи после Олимпийских игр. С 2017 года проживаю постоянно. Гидом горах Красной Поляны работаю с 2021 года. До Сочи я бывал в горах только зимой на горнолыжныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
18 окт 2025
Экскурсия просто вау! Осталось столько впечатлений! Экскурсовод Юля очень познавательно и непринужденно провела экскурсию. Спасибо огромное. Рекомендую.
А
Андрей
12 сен 2025
Заявленной скидки нет, организатор вводит в заблуждение. В итоге экскурсия стоит 1050 руб. на человека. Это без подъемников и др. У других организаторов в среднем 1000 руб.
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемый Андрей!
Очень жаль, что у вас сложилось обо мне такое мнение. Сумма в размере 700 руб. (которая, по вашему мнению,
Очень жаль, что у вас сложилось обо мне такое мнение. Сумма в размере 700 руб. (которая, по вашему мнению,
З
Зумруд
31 авг 2025
Хочу оставить отзыв о впечатлениях, которые получила на экскурсии, где гидом была Ксения.
Это было круто! Ксения очень интересна не только как гид, но и как сама личность. Очень интересно рассказывала,
Это было круто! Ксения очень интересна не только как гид, но и как сама личность. Очень интересно рассказывала,
Елена
16 авг 2025
Здравствуйте. Я много езжу на экскурсии в разных городах, есть с чем сравнить. Мне чего-то не хватило. Очень долго собирали туристов по отелям - правда, очень долго. Обидно, что не
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Индивидуальная экскурсия по горным курортам Сочи: Красная Поляна и Роза Хутор. Откройте для себя захватывающие виды и историю Олимпиады 2014
Начало: Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/...
Завтра в 09:30
3 дек в 09:30
14 700 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Все курорты Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны. Посетите "Роза Хутор", "Газпром Поляну" и "Красную Поляну" в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
350 ₽ за человека