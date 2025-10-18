читать дальше

не обоснована) - это опция «Экскурсия без подъёма по канатной дороге». И эта опция первой строкой указана в абзаце «Организационные детали» в подпункте «Дополнительные расходы (обязательные)».

Этот момент с недопониманием стоимости экскурсии, как мне показалось, мы уладили в процессе экскурсии (в ходе переговоров). Фактом оплаты спорной суммы вы признали, что никакого обмана не было. Было просто недопонимание. Но в итоге, вы все равно обвиняете меня в плутовстве и уже в публичном пространстве.

Но опуская все эти факты, я хочу принести вас свои извинения, за то, что текст описания моей экскурсии оказался для вас не совсем понятным. В ближайшее время я внесу корректировки, которые в будущем позволят исключить возможность таких недоразумений.

Насколько я понял из нашего устного общения, в целом вам экскурсия и работа экскурсовода понравились. Очень жаль, что недопонимания повлияли на объективную оценку моей экскурсии. Но я надеюсь, что горы вас в любом случае не разочаровали и вы вернетесь еще не раз, пусть даже и без моего участия. Это совершенно неважно.

Хорошего вам отдыха и отличного настроения!