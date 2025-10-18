Мои заказы

Едем в горы! Из Сочи - на курорты Красной Поляны

Полюбоваться горными вершинами, увидеть стадион «Фишт» и посмотреть шоу фонтанов
За один день вы увидите три главных курорта: «Красная Поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор», узнаете историю их появления и создания.

Если захотите — прокатитесь по канатной дороге к вершинам или просто погуляете по атмосферным улочкам и полюбуетесь склонами гор. По пути вас ждут захватывающие дух панорамы, а в финале — шоу фонтанов в Олимпийском парке.
4.3
4 отзыва
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Живописная дорога

  • Проедем по самому современному скоростному горному шоссе России
  • По пути вы полюбуетесь величественным ущельем Ахцу и подвесным пешеходным мостом Скайпарка в Ахштырском ущелье
  • Заглянем на обед в аутентичный Кавказский дворик в Красной Поляне

Горнолыжные курорты

  • Вы побываете на всех трёх современных курортах — «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна»
  • Познакомитесь с знаковыми объектами Зимних Олимпийских игр
  • Прокатитесь по канатной дороге или погуляете по улочкам курортов

Олимпийский парк

  • Вы увидите масштабные спортивные олимпийские объекты
  • Посмотрите на чашу олимпийского огня и главный стадион олимпиады — Фишт
  • А в конце вас ждёт яркое шоу поющих фонтанов

А ещё вы узнаете:

  • каким тернистым путём шёл Сочи к XXII Зимним Олимпийским играм
  • где закончилась Кавказская война и каким образом в горах Кавказа появились греки и эстонцы
  • об особенностях климатических поясов Сочи и Красной Поляны
  • что такое эксплодер, шелтер и как работают противолавинные службы курортов
  • какой самый необычный объект находится на территории Олимпийского парка и почему

И о многом-многом другом!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автобусах до 50 чел. или микроавтобусах до 20 чел.
  • Допускается наличие детских колясок и маленьких домашних животных в переноске
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

  • Поющие фонтаны в последние числа месяца бывают закрыты на профилактику (3–4 дня). Актуальное расписание на сайте Олимпийского парка
  • Уборные на курортах и в кафе бесплатные, платный туалет только на смотровой площадке ущелья Ахцу

Дополнительные расходы (обязательные, оплачиваются в автобусе наличными):

  • Экскурсия без подъёма по канатной дороге — 700 ₽
    или
  • С подъёмом по канатной дороге на одном из курортов (на выбор) от 1 900 ₽. На все канатные дороги действует система скидок от 20% до 100% для льготных категорий граждан. Уточнить информацию о ценах и скидках можно в переписке с гидом или непосредственно в автобусе

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — около 700 ₽ за чел.
  • Индивидуальное сопровождение гида в горах либо на курорте — 500 ₽ за чел. (от 2 до 10 чел.)
  • Родельбан на Роза Хутор — от 1000 ₽ за чел.
  • Парк альпак — от 1200 ₽ за чел.
  • Вход на территорию национального парка — 250 ₽ за чел.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 165 туристов
Я приехал в Сочи после Олимпийских игр. С 2017 года проживаю постоянно. Гидом горах Красной Поляны работаю с 2021 года. До Сочи я бывал в горах только зимой на горнолыжных
читать дальше

спусках, в основном это были Альпы, Северный Кавказ, Грузия, Южный Урал. Но когда я побывал в Красной Поляне после Олимпийских игр, понял, что хочу здесь остаться навсегда. Красота и величие гор радуют меня каждый день. Я хочу, чтобы те, кто поедет со мной в горы, влюбились в них так же, как когда-то это посчастливилось мне. И на своих экскурсия я все делаю для этого.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
М
Марина
18 окт 2025
Экскурсия просто вау! Осталось столько впечатлений! Экскурсовод Юля очень познавательно и непринужденно провела экскурсию. Спасибо огромное. Рекомендую.
А
Андрей
12 сен 2025
Заявленной скидки нет, организатор вводит в заблуждение. В итоге экскурсия стоит 1050 руб. на человека. Это без подъемников и др. У других организаторов в среднем 1000 руб.
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемый Андрей!
Очень жаль, что у вас сложилось обо мне такое мнение. Сумма в размере 700 руб. (которая, по вашему мнению,
читать дальше

не обоснована) - это опция «Экскурсия без подъёма по канатной дороге». И эта опция первой строкой указана в абзаце «Организационные детали» в подпункте «Дополнительные расходы (обязательные)».
Этот момент с недопониманием стоимости экскурсии, как мне показалось, мы уладили в процессе экскурсии (в ходе переговоров). Фактом оплаты спорной суммы вы признали, что никакого обмана не было. Было просто недопонимание. Но в итоге, вы все равно обвиняете меня в плутовстве и уже в публичном пространстве.
Но опуская все эти факты, я хочу принести вас свои извинения, за то, что текст описания моей экскурсии оказался для вас не совсем понятным. В ближайшее время я внесу корректировки, которые в будущем позволят исключить возможность таких недоразумений.
Насколько я понял из нашего устного общения, в целом вам экскурсия и работа экскурсовода понравились. Очень жаль, что недопонимания повлияли на объективную оценку моей экскурсии. Но я надеюсь, что горы вас в любом случае не разочаровали и вы вернетесь еще не раз, пусть даже и без моего участия. Это совершенно неважно.
Хорошего вам отдыха и отличного настроения!

З
Зумруд
31 авг 2025
Хочу оставить отзыв о впечатлениях, которые получила на экскурсии, где гидом была Ксения.
Это было круто! Ксения очень интересна не только как гид, но и как сама личность. Очень интересно рассказывала,
читать дальше

так задавала загадки и викторины, которые давали не только интерес, но и зажигали интерес в участии. Я многое интересного узнала о самом Сочи.
Так же отдельно хотела выразить всем организаторам этой экскурсии, а так же водителю. Все было четко организовано, без каких либо нареканий. Хотя я очень капризный человек.)
Буду всем друзьям и знакомым рекомендовать. Еще раз благодарю за экскурсию 🫶🫶🫶

Елена
Елена
16 авг 2025
Здравствуйте. Я много езжу на экскурсии в разных городах, есть с чем сравнить. Мне чего-то не хватило. Очень долго собирали туристов по отелям - правда, очень долго. Обидно, что не
читать дальше

увидели фонтаны вечером в Сириусе, но это не вина организатора. Это форс-мажор, но в таких ситуациях, к примеру, в Кисловодске, организатор моментально перестроился и показал нам другие удивительные достопримечательности. В общем, вроде и неплохо, но не вау.

