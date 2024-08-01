Ночь в Сочи — это яркая иллюминация, сотни огней ресторанов и отелей, невероятной аромат магнолий и ласковый шёпот моря. На роскошном кабриолете без пробок и суеты мы повезём вас по самым красивым локациям города и раскроем его секреты. Приготовьтесь к незабываемой поездке!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

На кабриолете вы помчитесь по нарядной набережной, проедете мимо сверкающих огнями ресторанов, бутиков и отелей. Почувствуете, как город, ещё днём бывший таким энергичным, погружается в атмосферу таинственности.

Насладитесь пейзажами ночного Сочи, а мы расскажем много интересного — как железнодорожный вокзал связан с эзотерикой, какая судьба была у дома казначейства царских времён, какой секрет таит порт и многое другое.

Организационные детали