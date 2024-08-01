Ночь в Сочи — это яркая иллюминация, сотни огней ресторанов и отелей, невероятной аромат магнолий и ласковый шёпот моря.
На роскошном кабриолете без пробок и суеты мы повезём вас по самым красивым локациям города и раскроем его секреты. Приготовьтесь к незабываемой поездке!
На роскошном кабриолете без пробок и суеты мы повезём вас по самым красивым локациям города и раскроем его секреты. Приготовьтесь к незабываемой поездке!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
На кабриолете вы помчитесь по нарядной набережной, проедете мимо сверкающих огнями ресторанов, бутиков и отелей. Почувствуете, как город, ещё днём бывший таким энергичным, погружается в атмосферу таинственности.
Насладитесь пейзажами ночного Сочи, а мы расскажем много интересного — как железнодорожный вокзал связан с эзотерикой, какая судьба была у дома казначейства царских времён, какой секрет таит порт и многое другое.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных кабриолетах Volvo C70 и Chrysler Sebring 3
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 540 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных экскурсиях на кабриолетах и самых лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Сочи
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Сегодня в 08:00
3 авг в 08:00
19 700₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
3 авг в 07:00
4 авг в 07:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Начало: Ваш отель в центральном Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800016 200₽ за всё до 3 чел.