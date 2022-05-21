Солнечное Очарование Черноморских Историй

Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века

Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе.

На этом пути сосредоточены все ярчайшие объекты нашего Сочи, живописные уголки для фотографий и главное — сюжеты о людях отважных и влюбленных, самоотверженных и остроумных, восторженных и любознательных, о тех, кто создавал этого чудо-город у синего моря.
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сочи: жизнь с видом на море

История Сочи не уходит вглубь веков, но она богата на интересные события. Климат и расположение города всегда привлекали сюда путешественников и гостей. Архитектура как отражение времени, ландшафта и вкусов заказчиков; природа как источник радости и здоровья; вдохновляющие людские судьбы — вот темы нашего небольшого путешествия. А также многое другое, возможно, невидимое глазу, но витающее в пьянящем воздухе юга.

Сочи, море и любовь

Миром правит любовь, и город-курорт знает об этом лучше других городов. Все объекты, которые я покажу вам, будут связаны с историями любви известных людей — среди них Маяковский, Алабян, Зорге, Высоцкий. Поговорим не только о любви межличностной, но и о любви к профессии, к Отечеству. Составляя экскурсию, я выбирала личностей, которыми сама искренне восхищаюсь, поэтому прогулка полна фактов из жизни неординарных людей.

Обзорный маршрут

Гулять будем среди живописных видов и отличных локаций для фотографий. За 3 часа вы увидите Морской вокзал, маяк, форт, храм Архангела Михаила, памятник Якорь и пушка, Зимний и Летний театры. Попутно вы узнаете о любимых местах отдыха и творчества популярных певцов, сценаристов и актеров.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ротонда Морского Вокзала. Причал № 9
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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