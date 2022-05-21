Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе. На этом пути сосредоточены все ярчайшие объекты нашего Сочи, живописные уголки для фотографий и главное — сюжеты о людях отважных и влюбленных, самоотверженных и остроумных, восторженных и любознательных, о тех, кто создавал этого чудо-город у синего моря.

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Что вас ожидает

Сочи: жизнь с видом на море

История Сочи не уходит вглубь веков, но она богата на интересные события. Климат и расположение города всегда привлекали сюда путешественников и гостей. Архитектура как отражение времени, ландшафта и вкусов заказчиков; природа как источник радости и здоровья; вдохновляющие людские судьбы — вот темы нашего небольшого путешествия. А также многое другое, возможно, невидимое глазу, но витающее в пьянящем воздухе юга.

Сочи, море и любовь

Миром правит любовь, и город-курорт знает об этом лучше других городов. Все объекты, которые я покажу вам, будут связаны с историями любви известных людей — среди них Маяковский, Алабян, Зорге, Высоцкий. Поговорим не только о любви межличностной, но и о любви к профессии, к Отечеству. Составляя экскурсию, я выбирала личностей, которыми сама искренне восхищаюсь, поэтому прогулка полна фактов из жизни неординарных людей.

Обзорный маршрут

Гулять будем среди живописных видов и отличных локаций для фотографий. За 3 часа вы увидите Морской вокзал, маяк, форт, храм Архангела Михаила, памятник Якорь и пушка, Зимний и Летний театры. Попутно вы узнаете о любимых местах отдыха и творчества популярных певцов, сценаристов и актеров.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.