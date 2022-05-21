История Сочи не уходит вглубь веков, но она богата на интересные события. Климат и расположение города всегда привлекали сюда путешественников и гостей. Архитектура как отражение времени, ландшафта и вкусов заказчиков; природа как источник радости и здоровья; вдохновляющие людские судьбы — вот темы нашего небольшого путешествия. А также многое другое, возможно, невидимое глазу, но витающее в пьянящем воздухе юга.
Миром правит любовь, и город-курорт знает об этом лучше других городов. Все объекты, которые я покажу вам, будут связаны с историями любви известных людей — среди них Маяковский, Алабян, Зорге, Высоцкий. Поговорим не только о любви межличностной, но и о любви к профессии, к Отечеству. Составляя экскурсию, я выбирала личностей, которыми сама искренне восхищаюсь, поэтому прогулка полна фактов из жизни неординарных людей.
Гулять будем среди живописных видов и отличных локаций для фотографий. За 3 часа вы увидите Морской вокзал, маяк, форт, храм Архангела Михаила, памятник Якорь и пушка, Зимний и Летний театры. Попутно вы узнаете о любимых местах отдыха и творчества популярных певцов, сценаристов и актеров.
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.