Познайте азы бисероплетения или усовершенствуйте свои навыки под руководством опытного мастера. Вы приятно проведёте время в кругу единомышленников в уютном кафе в центре Сочи и сделаете авторскую вещицу — изящный браслет, стильное колечко или, может, красочную игрушку. Я помогу на каждом этапе — и вы уйдёте домой с готовым шедевром!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы сами решите, какое изделие будете создавать — игрушку, кольцо, браслет, чокер или что-то другое. Познакомитесь с основными материалами, узнаете их различия, преимущества и недостатки. Я расскажу, как правильно начать и закрепить изделие, а ещё объясню, чем отличается плетение крестиком от мозаики.

За 2 часа вы создадите единственное в своём роде изделие — такого больше нет и не будет. А дополнительные удовольствия — интересное общение и вкусные напитки, которые вы по желанию закажете в кафе.

Организационные детали