За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в приятной компании в мини-группе
Познайте азы бисероплетения или усовершенствуйте свои навыки под руководством опытного мастера.
Вы приятно проведёте время в кругу единомышленников в уютном кафе в центре Сочи и сделаете авторскую вещицу — изящный браслет, стильное колечко или, может, красочную игрушку. Я помогу на каждом этапе — и вы уйдёте домой с готовым шедевром!
Вы приятно проведёте время в кругу единомышленников в уютном кафе в центре Сочи и сделаете авторскую вещицу — изящный браслет, стильное колечко или, может, красочную игрушку. Я помогу на каждом этапе — и вы уйдёте домой с готовым шедевром!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы сами решите, какое изделие будете создавать — игрушку, кольцо, браслет, чокер или что-то другое. Познакомитесь с основными материалами, узнаете их различия, преимущества и недостатки. Я расскажу, как правильно начать и закрепить изделие, а ещё объясню, чем отличается плетение крестиком от мозаики.
За 2 часа вы создадите единственное в своём роде изделие — такого больше нет и не будет. А дополнительные удовольствия — интересное общение и вкусные напитки, которые вы по желанию закажете в кафе.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- Если вы не успеете доделать работу за 2 часа, можем задержаться на 30 минут
- К мастер-классу допускаются взрослые и дети от 5 лет
- В кафе есть Wi-Fi, кондиционер. Можно заказать горячие и прохладительные напитки (оплачиваются отдельно).
- По запросу я могу провести выездной мастер-класс. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
ежедневно в 14:00 и 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Красноармейской
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 14:00 и 18:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Сочи
Творческий стаж в бисероплетении — более 23 лет. Имеется опыт работы с детьми от 5 лет. Легка в общении, терпелива, с хорошим чувством юмора. Провожу групповые занятия и индивидуальное обучение.
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