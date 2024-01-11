Не все любят долгие фотосессии и часовые позирования перед камерой, но все хотят крутые профессиональные снимки из отпуска. Мы предлагаем удобный 30-минутный формат съёмки в топовых локациях курорта. Море, пальмы, сталинский ампир, карусель и герои фильма «Чебурашка» останутся не только в вашей памяти, но и на фото!

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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами встретимся в Морпорту и отправимся на прогулку по центральной набережной «Маяк». Фотографироваться будем в лучших декорациях города: у пальм, яхт, моря, на карусели и в других узнаваемых локациях.

В дружеской беседе по пути расскажем вам, как расшифровать послание архитектора, поведаем историю любви, благодаря которой построен Морпорт, и откроем любопытные факты из истории его строительства.

Организационные детали