Создать красивую фотоисторию в самых открыточных локациях города-курорта
Не все любят долгие фотосессии и часовые позирования перед камерой, но все хотят крутые профессиональные снимки из отпуска. Мы предлагаем удобный 30-минутный формат съёмки в топовых локациях курорта.
Море, пальмы, сталинский ампир, карусель и герои фильма «Чебурашка» останутся не только в вашей памяти, но и на фото!
Море, пальмы, сталинский ампир, карусель и герои фильма «Чебурашка» останутся не только в вашей памяти, но и на фото!
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Описание
Что вас ожидает
Мы с вами встретимся в Морпорту и отправимся на прогулку по центральной набережной «Маяк». Фотографироваться будем в лучших декорациях города: у пальм, яхт, моря, на карусели и в других узнаваемых локациях.
В дружеской беседе по пути расскажем вам, как расшифровать послание архитектора, поведаем историю любви, благодаря которой построен Морпорт, и откроем любопытные факты из истории его строительства.
Организационные детали
- Снимаем только на профессиональную технику (Sony, Fujifilm, Nikon). На следующий день после прогулки вы получите все исходники (50+ фото), а через 7 дней — 20 снимков в обработке на ваш выбор.
- Дополнительных расходов нет
- Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки и головной убор
- Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Морпорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 156 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
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