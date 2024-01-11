Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Индивидуальная фото-прогулка в Сочи

Создать красивую фотоисторию в самых открыточных локациях города-курорта

Не все любят долгие фотосессии и часовые позирования перед камерой, но все хотят крутые профессиональные снимки из отпуска. Мы предлагаем удобный 30-минутный формат съёмки в топовых локациях курорта.

Море, пальмы, сталинский ампир, карусель и герои фильма «Чебурашка» останутся не только в вашей памяти, но и на фото!
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Ближайшие даты:
11
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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами встретимся в Морпорту и отправимся на прогулку по центральной набережной «Маяк». Фотографироваться будем в лучших декорациях города: у пальм, яхт, моря, на карусели и в других узнаваемых локациях.

В дружеской беседе по пути расскажем вам, как расшифровать послание архитектора, поведаем историю любви, благодаря которой построен Морпорт, и откроем любопытные факты из истории его строительства.

Организационные детали

  • Снимаем только на профессиональную технику (Sony, Fujifilm, Nikon). На следующий день после прогулки вы получите все исходники (50+ фото), а через 7 дней — 20 снимков в обработке на ваш выбор.
  • Дополнительных расходов нет
  • Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки и головной убор
  • Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Морпорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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