Маршрут: Адлер (или Сочи) — Орлиные скалы — Мацеста — Большой Ахун — Адлер (или Сочи).

Уникальное путешествие на 5-6 часов по живописным местам и горному серпантину. Опытный водитель 🚗 и экскурсовод.

Первая точка — Орлиные скалы. Высота Орлиных скал составляет 379 метров над уровнем моря 🌊. Именно на такую высоту Вы прогуляетесь 👣 пешком, налегке, по красивой горной местности в комфортном для каждого темпе. Шикарная фотосессия 📷 с жанровой скульптурой Прометея. Уникальные панорамные виды на Белые скалы и реликтовый лес 🌳 точка - Мацеста. Славится уникальной сероводородной водой, которая обладает целебными свойствами. Прогуляетесь по живописной территории курорта/лечебницы.

Третья точка — гора Большой Ахун. Подъем на автомобиле 🚘 по живописному горному серпантину на высоту 663 метра. С обзорной площадки на крыше башни открывается незабываемый вид на побережье Черного моря, окружающие горы ⛰️, Адлер и Сочи.