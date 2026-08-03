Если выходить в открытое море, то только на белоснежной яхте! Предлагаем вам захватить с собой самых близких и отправиться в круиз на борту комфорт-класса, где есть всё необходимое для прекрасного
Описание экскурсии
Что вас ждет Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте. На борту вы найдете все необходимое для отдыха. Взяв с собой закуски и прохладительные напитки вы можете устроить пикник с видом на морские просторы. Яхта оснащена всеми навигационными и современными приборами и специальной площадкой для купания в открытом море. Также в оснащение яхты входят:
Флайбридж (вторая палуба) • Удобная кают компания • Холодильник • Трап для купания • Посуда • Микроволновая печь • Место для загара • Камбуз • Душ • яхта класса «Азимут» (круизная яхта повышенной комфортности определённого водоизмещения, мощности и снаряжения). Серия: «Принцесса», «Санторини», «Уно», « Стар» и т. д (это как тюнинг у машин цвет, накладки, незначительные изменения корпуса длиннее на 10 футов но уже на 2 фута, короче на 2,8 метра но шире на 56 см. Возможна замена судна на аналогичный класс «Азимут». По стоимости судна выше чем серия Принцесса 45. вместимость: 11 человек каюты: 4 шт Возьмите с собой:.
• солнцезащитные очки, • летом и весной крем от загара, • обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя), • купальный костюм (по желанию). Организационные детали:
- на закат детских билетов только по цене взрослого время выхода уточнять у оператора.
- купание с разрешения капитана не всегда зависит от моря погоды и адекватности туристов.
- прогулка на яхте — 45 минут, • группа до 11 человек, • прогулка может быть перенесена из-за непогоды, • питание и напитки (можно взять с собой кроме красного вина).
- Время выхода может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы. По желанию туриста при оплате 10 человек. Важная информация: Если бронируете менее, чем за 24 часа до прогулки, то сразу звоните. Организатор не принимает звонки с 21:00 до 09:00. Для выхода на закат время меняется в зависимости от времени заката.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные вершины Кавказского хребта
- Панорама центрального района Сочи
Что включено
- Прогулка на яхте
- Услуги капитана
Что не входит в цену
- Питание и напитки (можно взять с собой или заказать кайтеринг красное вино нельзя)
- Трансфер до порта
Место начала и завершения?
Ул. Несебрская 5, Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Если бронируете менее, чем за 24 часа до прогулки, то сразу звоните. Организатор не принимает звонки с 21:00 до 09:00
- Для выхода на закат время меняется в зависимости от времени заката
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Все безумно понравилось. Яхта конечно роскошная. Отдельное спасибо капитану. Все прошло просто отлично и незабываемо. Куча впечатлений, красивых фото и воспоминаний. Спасибо ещё хочу выразить Игорю и Марине. Все очень достойно организованно.
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Д
Катались не далеко отъехав от берега вдоль побережья, ооочень медленно и монотонно. Во время посадки сказали купаться можно, но не остановили и не купались, на другой подобной яхте народ в это же время купался
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А
Очень понравилось! Видели стаю дельфинов! Четкая организация. Спасибо администратору Игорю за включенное участие и капитану Александру за интересную прогулку! Посмотрели на Сочи с воды
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О
Прогулка понравилась, но не купались, и дельфинов не видели.
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А
Впечатления от самой морской прогулки остались исключительно положительные. Мы брали экскурсию на закате — никогда еще не видел Черное море таким красивым! Хоть прогулка и короткая, она однозначно стоит своих
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Е
Нам очень и очень понравилось!!! И капитан и его помошник Алрей, были очень внимательны, приятны в общении. Пройтись под парусом на закате, маленькая мечта, которая осуществилась. Для детей была надувная
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