Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте. На борту вы найдете все необходимое для отдыха. Взяв с собой закуски и прохладительные напитки вы можете устроить пикник с видом на морские просторы.
Яхта оснащена всеми навигационными и современными приборами и специальной площадкой для купания в открытом море.
Возьмите с собой:
солнцезащитные очки,
летом и весной крем от загара,
обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя),
купальный костюм (по желанию).
Организационные детали:
прогулка на яхте — 45 минут,
группа до 11 человек,
прогулка может быть перенесена из-за непогоды,
питание и напитки (можно взять с собой).
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на яхте
Что не входит
Питание и напитки (можно взять с собой)
Место начала и завершения?
Центральный район Сочи Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Возьмите с собой:
Солнцезащитные очки летом и зимой
Летом и весной крем от загара
Обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя)
Купальный костюм (по желанию).
Если хотите пожарить улов на борту, сообщите об этом гиду при выборе яхты.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артэкс — ваш гид в Сочи
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