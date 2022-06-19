Что вас ждет

Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте. На борту вы найдете все необходимое для отдыха. Взяв с собой закуски и прохладительные напитки вы можете устроить пикник с видом на морские просторы.

Яхта оснащена всеми навигационными и современными приборами и специальной площадкой для купания в открытом море.

Возьмите с собой:

солнцезащитные очки,

летом и весной крем от загара,

обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя),

купальный костюм (по желанию).

Организационные детали: