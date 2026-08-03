Что вас ждет Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте. На борту вы найдете все необходимое для отдыха. Взяв с собой закуски и прохладительные напитки вы можете устроить пикник с видом на морские просторы. Яхта оснащена всеми навигационными и современными приборами и специальной площадкой для купания в открытом море. Также в оснащение яхты входят:

Флайбридж (вторая палуба) • Удобная кают компания • Холодильник • Трап для купания • Посуда • Микроволновая печь • Место для загара • Камбуз • Душ • яхта класса «Азимут» (круизная яхта повышенной комфортности определённого водоизмещения, мощности и снаряжения). Серия: «Принцесса», «Санторини», «Уно», « Стар» и т. д (это как тюнинг у машин цвет, накладки, незначительные изменения корпуса длиннее на 10 футов но уже на 2 фута, короче на 2,8 метра но шире на 56 см. Возможна замена судна на аналогичный класс «Азимут». По стоимости судна выше чем серия Принцесса 45. вместимость: 11 человек каюты: 4 шт Возьмите с собой:.

• солнцезащитные очки, • летом и весной крем от загара, • обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя), • купальный костюм (по желанию). Организационные детали: