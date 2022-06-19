Морская прогулка на роскошной яхте Princess

У Вас есть великолепная возможность провести незабываемый день

У Вас есть великолепная возможность провести незабываемый день в открытом море. Комфортабельная яхта оснащена всеми навигационными и современными приборами.

Прихватив с собой закуски и прохладительные напитки, вы можете расположиться на борту с царским комфортом!
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Морская прогулка на роскошной яхте Princess

Что вас ожидает 🤩

  • Горные вершины Кавказского хребта
  • Панорама центрального района Сочи

Что вас ждет

Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте. На борту вы найдете все необходимое для отдыха. Взяв с собой закуски и прохладительные напитки вы можете устроить пикник с видом на морские просторы.
Яхта оснащена всеми навигационными и современными приборами и специальной площадкой для купания в открытом море.

Возьмите с собой:

  • солнцезащитные очки,
  • летом и весной крем от загара,
  • обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя),
  • купальный костюм (по желанию).

Организационные детали:

  • прогулка на яхте — 45 минут,
  • группа до 11 человек,
  • прогулка может быть перенесена из-за непогоды,
  • питание и напитки (можно взять с собой).

Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на яхте
Что не входит
  • Питание и напитки (можно взять с собой)
Место начала и завершения?
Центральный район Сочи Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Солнцезащитные очки летом и зимой
  • Летом и весной крем от загара
  • Обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя)
  • Купальный костюм (по желанию).
  • Если хотите пожарить улов на борту, сообщите об этом гиду при выборе яхты.
  • Яхты бывают: парусные, моторные, тримораны, катомараны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥ГрупповыеВодные развлечения🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Морская прогулка на яхте Princess
1 час
🛥 На яхте
Мини-группа
Игорь
4.3
4 отзыва
Морская прогулка на яхте Princess
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
1 600 за 1 человека
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
45 минут
🛥 На яхте
Групповая
Юлия
5
23 отзыва
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
Отправляйтесь на захватывающую морскую прогулку на белоснежной яхте
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
1 700 за 1 человека
Морская прогулка на яхте
1.5 часа
🚗 На машине
🛥 На яхте
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на катере по Черному морю
1 400 за 1 человека
Незабываемая морская прогулка под парусом
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Мария
Нет отзывов
Незабываемая морская прогулка под парусом
Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
1 500 за 1 человека
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Дмитрий
5
1 отзыв
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Приглашаем вас на морскую прогулку по акватории Сочи! Вы проведете полтора часа
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
1 500 за 1 человека
Морская VIP-прогулка на яхте
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Завтра
21 июня
22 июня
23 июня
9 490 за 1-10 чел.
На яхте «Бриз» по Чёрному морю
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
Никита
5
2 отзыва
На яхте «Бриз» по Чёрному морю
Морская прогулка - яркий штрих и незабываемое воспоминание об отдыхе
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
5 000 за 1-10 чел.
Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Юлия
Нет отзывов
Морская прогулка на парусной яхте из порта Адлера
Дорогие друзья нашего города, наверное, многие из вас связывают отдых
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
1 700 за 1 человека
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
45 минут
🛥 На яхте
Мини-группа
Happy
4.7
10 отзывов
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Добро пожаловать на борт яхты. Вас ждет морское приключение - вы увидите Сочи с другой стороны. Морские пейзажи, игривые
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
1 700 за 1 человека
Прогулка на парусной яхте: индивидуальное путешествие
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Прогулка на парусной яхте: индивидуальное путешествие
Ни один отдых в Сочи не обходится без морской прогулки
Завтра
21 июня
22 июня
23 июня
от 13 500 за 1-10 чел.
Морская прогулка в Сочи каждый день
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Настя
4.2
5 отзывов
Морская прогулка в Сочи каждый день
Взглянуть на город-курорт по-новому, плавая на яхте или катере
Сегодня
Завтра
21 июня
22 июня
1 600 за 1 человека
Морская прогулка, аренда яхты
3 часа
🛥 На яхте
Индивидуальная
Павел
Нет отзывов
Морская прогулка, аренда яхты
Если вы устали от переполненные сочинских пляжей, то у меня есть решения для вас. Проходите на борт нашей яхты - мы
18 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ