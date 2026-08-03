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Морская прогулка на роскошной яхте Princess из морпорта Сочи

Аренда яхты в Сочи: групповая прогулка с закусками и прохладительными напитками
Если выходить в открытое море, то только на белоснежной яхте! Предлагаем вам захватить с собой самых близких и отправиться в круиз на борту комфорт-класса, где есть всё необходимое для прекрасного
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отдыха! Во время нашего путешествия вы не только увидите живописные просторы Сочи, но и сможете искупаться, устроить пикник или позагорать, нежась под лучами теплого солнца! А если повезет, то вы даже встретитесь с дельфинами!

3.9
32 отзыва
Морская прогулка на роскошной яхте Princess из морпорта Сочи
Морская прогулка на роскошной яхте Princess из морпорта Сочи
Морская прогулка на роскошной яхте Princess из морпорта Сочи

Описание экскурсии

Что вас ждет Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте. На борту вы найдете все необходимое для отдыха. Взяв с собой закуски и прохладительные напитки вы можете устроить пикник с видом на морские просторы. Яхта оснащена всеми навигационными и современными приборами и специальной площадкой для купания в открытом море. Также в оснащение яхты входят:
Флайбридж (вторая палуба) • Удобная кают компания • Холодильник • Трап для купания • Посуда • Микроволновая печь • Место для загара • Камбуз • Душ • яхта класса «Азимут» (круизная яхта повышенной комфортности определённого водоизмещения, мощности и снаряжения). Серия: «Принцесса», «Санторини», «Уно», « Стар» и т. д (это как тюнинг у машин цвет, накладки, незначительные изменения корпуса длиннее на 10 футов но уже на 2 фута, короче на 2,8 метра но шире на 56 см. Возможна замена судна на аналогичный класс «Азимут». По стоимости судна выше чем серия Принцесса 45. вместимость: 11 человек каюты: 4 шт Возьмите с собой:.

• солнцезащитные очки, • летом и весной крем от загара, • обувь спортивная без каблуков (лабутены и туфли нельзя), • купальный костюм (по желанию). Организационные детали:

  • на закат детских билетов только по цене взрослого время выхода уточнять у оператора.
  • купание с разрешения капитана не всегда зависит от моря погоды и адекватности туристов.
  • прогулка на яхте — 45 минут, • группа до 11 человек, • прогулка может быть перенесена из-за непогоды, • питание и напитки (можно взять с собой кроме красного вина).
  • Время выхода может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы. По желанию туриста при оплате 10 человек. Важная информация: Если бронируете менее, чем за 24 часа до прогулки, то сразу звоните. Организатор не принимает звонки с 21:00 до 09:00. Для выхода на закат время меняется в зависимости от времени заката.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горные вершины Кавказского хребта
  • Панорама центрального района Сочи
Что включено
  • Прогулка на яхте
  • Услуги капитана
Что не входит в цену
  • Питание и напитки (можно взять с собой или заказать кайтеринг красное вино нельзя)
  • Трансфер до порта
Место начала и завершения?
Ул. Несебрская 5, Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Если бронируете менее, чем за 24 часа до прогулки, то сразу звоните. Организатор не принимает звонки с 21:00 до 09:00
  • Для выхода на закат время меняется в зависимости от времени заката
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
4
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2
2
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6
A
Все безумно понравилось. Яхта конечно роскошная. Отдельное спасибо капитану. Все прошло просто отлично и незабываемо. Куча впечатлений, красивых фото и воспоминаний. Спасибо ещё хочу выразить Игорю и Марине. Все очень достойно организованно.
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Д
Катались не далеко отъехав от берега вдоль побережья, ооочень медленно и монотонно. Во время посадки сказали купаться можно, но не остановили и не купались, на другой подобной яхте народ в это же время купался
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А
Очень понравилось! Видели стаю дельфинов! Четкая организация. Спасибо администратору Игорю за включенное участие и капитану Александру за интересную прогулку! Посмотрели на Сочи с воды
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О
Прогулка понравилась, но не купались, и дельфинов не видели.
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А
Впечатления от самой морской прогулки остались исключительно положительные. Мы брали экскурсию на закате — никогда еще не видел Черное море таким красивым! Хоть прогулка и короткая, она однозначно стоит своих
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денег.
Сама яхта очень ухоженная, внутри идеальная чистота, даже просят надевать бахилы при входе. Нас катали на яхте Meridian 381 (хотя в описании говорится про Princess, но организатор предупредил, что яхта может быть и другой аналогичного класса, да и замена оказалась достойной). Находиться на борту комфортно, передвигаться во время прогулки можно спокойно при соблюдении обычной осторожности, никакой сильной качки или проблем из-за «мощности мотора» не было.
Единственное, что несколько смутило — это общение с организатором (Игорем) перед поездкой. Он подробно рассказал про яхту, но при этом было много странных предупреждений: что точное время выхода назначает некий «оператор порта», что время может не совпасть с бронью, что возможны запреты от погранслужбы. На деле «оператор порта» оказался просто сотрудником кассы №1 (турагентство SunMarina). Мы вышли в море ровно в то время, на которое бронировали, и никаких проблем с выходом/заходом в порт не возникло.

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Е
Нам очень и очень понравилось!!! И капитан и его помошник Алрей, были очень внимательны, приятны в общении. Пройтись под парусом на закате, маленькая мечта, которая осуществилась. Для детей была надувная
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лодка, чтобы понырять с нее в море. Наловили много рыбы, которую нам и поджарили. Взрослых и детей было не оторвать от рыбалки. Это именно шикарный парусник, классический. А не новомодные катамараны. Очень рекомендую яхту Джиованита и его капитана!!! Будем в Сочи, с удовольствием пойдем именно на этой яхте.

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