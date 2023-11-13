К вашим услугам роскошная яхта — самое большое судно в нашей марине. На 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Если погода прохладная, наш отважный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!

Описание экскурсии

Морская прогулка со всеми удобствами

Позвольте себе насладиться комфортом на яхте премиум-класса. Вы отправитесь в часовое путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи вдоль центральной морской набережной и элитных поместий на берегу.

Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. В светлое время суток, если погода позволит, мы можем сделать остановку на 5–10 минут на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам (не гарантируем — тут всё во власти природы). Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.

Организационные детали