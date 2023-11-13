Если погода прохладная, наш отважный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Описание экскурсии
Морская прогулка со всеми удобствами
Позвольте себе насладиться комфортом на яхте премиум-класса. Вы отправитесь в часовое путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи вдоль центральной морской набережной и элитных поместий на берегу.
Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. В светлое время суток, если погода позволит, мы можем сделать остановку на 5–10 минут на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам (не гарантируем — тут всё во власти природы). Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.
Организационные детали
- Купание возможно только при погодных условиях, которые капитан сочтёт безопасными (отсутствие волн, ветра и т. д.)
- Прогулка включает или Кавказские горы, или остановку на купание, в зависимости от погодных условий (по решению капитана)
- Прогулка проводится круглогодично
- Вы можете взять с собой алкоголь и еду (кроме красного вина) для пикника на палубе
в понедельник в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00, во вторник и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:45, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30 и 19:00, в четверг в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:15 и 19:45, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:45, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3101 ₽
|Дети до 12 лет
|2080 ₽
|Дети до 5 лет
|1430 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Время начало не точное, надо быть готовым приехать чуть раньше и связаться с организатором.