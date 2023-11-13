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Красиво жить не запретишь: прогулка на роскошной круизной яхте

Насладиться панорамами Сочи с борта самой большой яхты в порту на морской прогулке
К вашим услугам роскошная яхта — самое большое судно в нашей марине. На 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи.

Если погода прохладная, наш отважный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Красиво жить не запретишь: прогулка на роскошной круизной яхте
Красиво жить не запретишь: прогулка на роскошной круизной яхте
Красиво жить не запретишь: прогулка на роскошной круизной яхте

Описание экскурсии

Морская прогулка со всеми удобствами

Позвольте себе насладиться комфортом на яхте премиум-класса. Вы отправитесь в часовое путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи вдоль центральной морской набережной и элитных поместий на берегу.

Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. В светлое время суток, если погода позволит, мы можем сделать остановку на 5–10 минут на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам (не гарантируем — тут всё во власти природы). Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.

Организационные детали

  • Купание возможно только при погодных условиях, которые капитан сочтёт безопасными (отсутствие волн, ветра и т. д.)
  • Прогулка включает или Кавказские горы, или остановку на купание, в зависимости от погодных условий (по решению капитана)
  • Прогулка проводится круглогодично
  • Вы можете взять с собой алкоголь и еду (кроме красного вина) для пикника на палубе

в понедельник в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00, во вторник и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:45, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30 и 19:00, в четверг в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:15 и 19:45, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:45, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3101 ₽
Дети до 12 лет2080 ₽
Дети до 5 лет1430 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00, во вторник и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:45, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30 и 19:00, в четверг в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:15 и 19:45, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:45, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:15
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 882 туристов
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
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каждого путешественника. Наша команда состоит из опытных капитанов, которые знают все тайны морской навигации и гарантируют безопасность и комфорт во время вашего отдыха. Чтобы добавить немного экстремальности и веселья в ваше приключение, мы предлагаем услуги аренды гидроциклов. А для поклонников морской рыбалки предоставим всё необходимое оборудование и поможем выбрать идеальное место для ловли. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваше морское приключение стало настоящей историей успеха!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
В последний день пребывания в Сочи грех было не совершить прогулку по морю, в списке «что обязательно нужно посетить» для нее было заранее отведено место. За день забронировала на сайте
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удобное время, внесла предоплату, все легко и просто. В день Х приехали где-то на час раньше, позвонила и нас пригласили сразу на морскую прогулку, ожидать своего времени не пришлось. Нам досталась яхта «Принцесса», большая и комфортабельная. Мы семьей в 6 человек разместились на носу яхты, прекрасная прогулка 45 мин, мы успели за это время насладиться морскими пейзажами, даже шампусика пригубили) Одним словом, рекомендую!

В последний день пребывания в Сочи грех было не совершить прогулку по морю, в списке «что
В последний день пребывания в Сочи грех было не совершить прогулку по морю, в списке «что
В последний день пребывания в Сочи грех было не совершить прогулку по морю, в списке «что
В последний день пребывания в Сочи грех было не совершить прогулку по морю, в списке «что
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Виталий
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
Бесспорно самая лучшая яхта в порту! Организация на уровне 👍, капитан профи! Экскурсия прошла на высшем уровне! Рекомендую всем! Не пожалеете!
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В
Очень всё хорошо организовано. Сразу ответили на все вопросы- встретили. Яхта красивая. Всё на высшем уровне, несмотря на то, что зима. Одевайтесь теплее, если едете зимой. Виды красивые.
Очень всё хорошо организовано. Сразу ответили на все вопросы- встретили. Яхта красивая. Всё на высшем уровне,
Очень всё хорошо организовано. Сразу ответили на все вопросы- встретили. Яхта красивая. Всё на высшем уровне,
Очень всё хорошо организовано. Сразу ответили на все вопросы- встретили. Яхта красивая. Всё на высшем уровне,
Очень всё хорошо организовано. Сразу ответили на все вопросы- встретили. Яхта красивая. Всё на высшем уровне,
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Кирилл
Отличная прогулка!

Время начало не точное, надо быть готовым приехать чуть раньше и связаться с организатором.
Отличная прогулка!
Отличная прогулка!
Отличная прогулка!
Отличная прогулка!
Отличная прогулка!
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Елена
Нам все очень понравилось! И с погодой повезло! Кто-то в отзыве написал, что якобы была не та яхта, что заявлено. Если честно, мы с мужем даже не обратили внимание на название яхты. Ребята, всё зависит от вас, от вашего настроения. Было круто! Сделали большое количество фотографий. Всё прошло отлично! Спасибо организаторам!
Нам все очень понравилось! И с погодой повезло! Кто-то в отзыве написал, что якобы была не
Нам все очень понравилось! И с погодой повезло! Кто-то в отзыве написал, что якобы была не
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Д
Все очень понравилось, получилось отличное и необычное завершение отпуска! Ребята, очень советую использовать теплые деньки для прогулки на яхте! Рекомендую, опираясь на свои впечатления) Прогулка принесет множество эмоций и станет ярким завершением лета))
Все очень понравилось, получилось отличное и необычное завершение отпуска! Ребята, очень советую использовать теплые деньки для
Все очень понравилось, получилось отличное и необычное завершение отпуска! Ребята, очень советую использовать теплые деньки для
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