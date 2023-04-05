Вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи.
Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание и рыбалки в открытом море. Насладитесь горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух.
С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание и рыбалки в открытом море. Насладитесь горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух.
С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горы Кавказа
- Панорама всего большого Сочи с моря
- Кавказский хребет
- Вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Морская прогулка на яхтеПриглашаем вас на морскую прогулку вдоль берега Сочи с арендой однопалубной яхты «Император». Только своей кампанией. Современный, круизный, комфортабельный катер выглядит как роскошный «звездный» лайнер, рассекающий бескрайние водные просторы. Его стремительные формы говорят о блестящей динамике и это действительно так. Ступив на тиковую палубу, попадаешь в изумительный, полный уюта и роскоши «гостиничный номер» класса «люкс».
Вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание и рыбалки в открытом море. Насладитесь его горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Снасти для рыбалки
- Посуда
- Пледы
- Что не входит
- Вы можете взять с собой алкоголь и еду (кроме красного вина) для пикника на палубе
- Место начала и завершения?
- Порт Сочи ул. Несербская 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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