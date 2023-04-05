Морская прогулка на яхтеПриглашаем вас на морскую прогулку вдоль берега Сочи с арендой однопалубной яхты «Император». Только своей кампанией. Современный, круизный, комфортабельный катер выглядит как роскошный «звездный» лайнер, рассекающий бескрайние водные просторы. Его стремительные формы говорят о блестящей динамике и это действительно так. Ступив на тиковую палубу, попадаешь в изумительный, полный уюта и роскоши «гостиничный номер» класса «люкс».

Вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание и рыбалки в открытом море. Насладитесь его горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!