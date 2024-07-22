Приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку на парусной яхте продолжительностью 1,5 часа.
Во время экскурсии вы насладитесь красотой Олимпийских объектов и Кавказских гор, встретите закат и, возможно, увидите дельфинов. Также у вас будет возможность арендовать судно и почувствовать себя капитаном.
Во время экскурсии вы насладитесь красотой Олимпийских объектов и Кавказских гор, встретите закат и, возможно, увидите дельфинов. Также у вас будет возможность арендовать судно и почувствовать себя капитаном.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Описание водной прогулки
Приглашаем всех жителей и гостей нашего города на увлекательные 1,5 часовые морские прогулки на парусных яхтах. Путешествуя с нами Вы сможете в полном объеме насладиться панорамой Олимпийских объектов, Кавказского хребта, проводить уходящий день на закате Солнца, искупаться в чистейшем море, а возможно повстречать дельфинов в естественной среде обитания и весело провести время в компании или взять индивидуально в аренду судно и почувствовать себя настоящим капитаном. Важная информация: После бронирования диспетчер свяжется с вами в чате и обсудит детали. В день события диспетчер компании организатора свяжется с вами по телефону, чтобы сообщить адрес и место отправления в морское приключение, и будет ожидать вас в пункте отправления.
Ежедневно в 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Акционная (без трансфера) 1,5 ч. 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
|1 500 ₽
|Взрослый (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
|2 500 ₽
|Взрослый, время заката (без трансфера) 18:00
|3 000 ₽
|Взрослый, время заката (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 18:00
|3 500 ₽
|Взрослый, утренние встречи с дельфинами (без трансфера) 06:00, 07:30
|3 000 ₽
|Взрослый, утренние встречи с дельфинами (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 06:00, 07:30
|3 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Предоставление пледов
- Одноразовая посуда
- Предоставление спасательных жилетов
- Возможная встреча с дельфинами
- Морская прогулка
- Купание в открытом море (в летний сезон)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Напитки
Место начала и завершения?
Имеретинский порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Экскурсия не отменяется из за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- ❌ предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- ❌ Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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