Морская прогулка, встреча с дельфинами и закат в Черном море (Имерет. порт)

Морская прогулка, встреча с дельфинами и закат в Черном море
Приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку на парусной яхте продолжительностью 1,5 часа.

Во время экскурсии вы насладитесь красотой Олимпийских объектов и Кавказских гор, встретите закат и, возможно, увидите дельфинов. Также у вас будет возможность арендовать судно и почувствовать себя капитаном.
Морская прогулка, встреча с дельфинами и закат в Черном море (Имерет. порт)
Морская прогулка, встреча с дельфинами и закат в Черном море (Имерет. порт)
Морская прогулка, встреча с дельфинами и закат в Черном море (Имерет. порт)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00

Описание водной прогулки

Приглашаем всех жителей и гостей нашего города на увлекательные 1,5 часовые морские прогулки на парусных яхтах. Путешествуя с нами Вы сможете в полном объеме насладиться панорамой Олимпийских объектов, Кавказского хребта, проводить уходящий день на закате Солнца, искупаться в чистейшем море, а возможно повстречать дельфинов в естественной среде обитания и весело провести время в компании или взять индивидуально в аренду судно и почувствовать себя настоящим капитаном. Важная информация: После бронирования диспетчер свяжется с вами в чате и обсудит детали. В день события диспетчер компании организатора свяжется с вами по телефону, чтобы сообщить адрес и место отправления в морское приключение, и будет ожидать вас в пункте отправления.

Ежедневно в 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Акционная (без трансфера) 1,5 ч. 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:301 500 ₽
Взрослый (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:302 500 ₽
Взрослый, время заката (без трансфера) 18:003 000 ₽
Взрослый, время заката (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 18:003 500 ₽
Взрослый, утренние встречи с дельфинами (без трансфера) 06:00, 07:303 000 ₽
Взрослый, утренние встречи с дельфинами (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус) 06:00, 07:303 500 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Предоставление пледов
  • Одноразовая посуда
  • Предоставление спасательных жилетов
  • Возможная встреча с дельфинами
  • Морская прогулка
  • Купание в открытом море (в летний сезон)
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Напитки
Место начала и завершения?
Имеретинский порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
  • Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
  • Экскурсия не отменяется из за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
  • Фирма обязана:
  • Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
  • Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
  • Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
  • Клиент обязан:
  • Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
  • Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
  • Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
  • Клиент имеет право:
  • 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
  • 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
  • 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
  • ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
  • ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
  • Фирма не несет ответственности:
  • За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
  • За вред, причиненный клиентам третьими лицами
  • В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
  • За совершение клиентом противоправных действий
  • ❌ предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
  • ❌ Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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