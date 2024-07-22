Приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку на парусной яхте продолжительностью 1,5 часа. Во время экскурсии вы насладитесь красотой Олимпийских объектов и Кавказских гор, встретите закат и, возможно, увидите дельфинов. Также у вас будет возможность арендовать судно и почувствовать себя капитаном.

Описание водной прогулки

Приглашаем всех жителей и гостей нашего города на увлекательные 1,5 часовые морские прогулки на парусных яхтах. Путешествуя с нами Вы сможете в полном объеме насладиться панорамой Олимпийских объектов, Кавказского хребта, проводить уходящий день на закате Солнца, искупаться в чистейшем море, а возможно повстречать дельфинов в естественной среде обитания и весело провести время в компании или взять индивидуально в аренду судно и почувствовать себя настоящим капитаном. Важная информация: После бронирования диспетчер свяжется с вами в чате и обсудит детали. В день события диспетчер компании организатора свяжется с вами по телефону, чтобы сообщить адрес и место отправления в морское приключение, и будет ожидать вас в пункте отправления.