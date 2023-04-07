Описание

Рыбалка в открытом море – это незабываемое и увлекательное морское путешествие на комфортабельном катере, яхте, катамаране или тримаране с приготовлением улова на борту и купанием в кристально чистой воде. . Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. Если погода позволит, мы сделаем остановку на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам. Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.