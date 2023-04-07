Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова

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Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
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Что вас ожидает:

  • В составе мини-группы вы отправитесь в трех часовое путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами
  • Полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рыбалка в открытом море – это незабываемое и увлекательное морское путешествие на комфортабельном катере, яхте, катамаране или тримаране с приготовлением улова на борту и купанием в кристально чистой воде. . Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. Если погода позволит, мы сделаем остановку на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам. Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снасти для рыбалки
  • Посуда
  • Пледы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, Порт
Завершение: Порт Сочи ул. Несербская 3
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Прогулка проводится круглогодично
  • Вы можете взять с собой алкоголь и еду (кроме красного вина) для пикника на палубе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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