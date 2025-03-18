Попробуйте море на вкус

Черноморская рыбалка и променад по главной набережной Сочи
Приезжая к морю, каждый путешественник желает соприкоснуться с ним. Искупаться в тёплых волнах или попробовать силы в морской рыбалке.

Мы предоставим такую возможность! Вас ждёт рыбацкий азарт, купание с яхты в чистейшей воде и любование панорамами города с акватории.

А затем — неспешная прогулка по набережной: от Морского вокзала до тенистых скверов и Зимнего театра.
Попробуйте море на вкус
Попробуйте море на вкус
Попробуйте море на вкус
Ближайшие даты:
17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар
Время начала: 11:00, 14:00

Описание водной прогулки

Морская рыбалка

Сначала вас ждёт 3-часовая прогулка на яхте (катамаране или паруснике — зависит от размера группы) с рыбалкой. Все яхты оборудованы необходимыми средствами безопасности, каютами для переодевания и уборными, а также снастями для ловли рыбы.

Ловить будете ставриду на голый крючок. Опытный капитан поделится секретами рыбалки и быстро приготовит на сковороде вашу добычу. При желании вы можете взять улов с собой или оставить на борту, если готовить нет желания или возможности.

На прогулке вы займётесь не только рыбной ловлей, но и поплаваете в море и полюбуетесь панорамами города с воды.

Променад по набережной

Гид встретит вас на суше, и вы отправитесь на променад по историческому бульвару.

Вы увидите:

  • Здание Морского вокзала с интерьером, сохранённым с 1955 года
  • Памятник героям комедии «Бриллиантовая рука»
  • Форт «Александрия», арт-галерею и ландшафтный парк
  • Собор Архангела Михаила
  • Памятник Владимиру Высоцкому
  • Сквер им. А. Островского и сквер у художественного музея им. Жилинского — живописные локации для красочных фото
  • Библиотеку им. А. Пушкина.
  • Обзорную площадку у монумента «Якорь и пушка»
  • Гостиницу «Приморская»
  • Питьевой нарзанный бювет
  • Сквер Зимнего театра

Организационные детали

  • Прогулку на суше проведёт член нашей команды. На яхте вас будет сопровождать только капитан
  • После прогулки вы можете пообедать в кафе на набережной — мы порекомендуем лучшие
Остались вопросы?

ежедневно в 11:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Сочи

Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
На машине
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Попробовать Сочи на вкус
Отправьтесь в гастрономическое путешествие по Сочи: винодельни, пчелиные домики и многое другое ждут вас! Уникальные вкусы и впечатления гарантированы
Начало: Около вашего отеля
23 мар в 10:00
26 мар в 10:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Черноморская рыбалка
3 часа
-
15%
28 отзывов
Водная прогулка
Черноморская рыбалка
Отправляйтесь на рыбалку в Сочи и поймайте барабульку и ставридку. Обед из улова на борту с видом на Кавказские горы и набережные
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3485 ₽4100 ₽ за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
На катере
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.