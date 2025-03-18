Приезжая к морю, каждый путешественник желает соприкоснуться с ним. Искупаться в тёплых волнах или попробовать силы в морской рыбалке. Мы предоставим такую возможность! Вас ждёт рыбацкий азарт, купание с яхты в чистейшей воде и любование панорамами города с акватории. А затем — неспешная прогулка по набережной: от Морского вокзала до тенистых скверов и Зимнего театра.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Морская рыбалка

Сначала вас ждёт 3-часовая прогулка на яхте (катамаране или паруснике — зависит от размера группы) с рыбалкой. Все яхты оборудованы необходимыми средствами безопасности, каютами для переодевания и уборными, а также снастями для ловли рыбы.

Ловить будете ставриду на голый крючок. Опытный капитан поделится секретами рыбалки и быстро приготовит на сковороде вашу добычу. При желании вы можете взять улов с собой или оставить на борту, если готовить нет желания или возможности.

На прогулке вы займётесь не только рыбной ловлей, но и поплаваете в море и полюбуетесь панорамами города с воды.

Променад по набережной

Гид встретит вас на суше, и вы отправитесь на променад по историческому бульвару.

Вы увидите:

Здание Морского вокзала с интерьером, сохранённым с 1955 года

Памятник героям комедии «Бриллиантовая рука»

Форт «Александрия», арт-галерею и ландшафтный парк

Собор Архангела Михаила

Памятник Владимиру Высоцкому

Сквер им. А. Островского и сквер у художественного музея им. Жилинского — живописные локации для красочных фото

Библиотеку им. А. Пушкина.

Обзорную площадку у монумента «Якорь и пушка»

Гостиницу «Приморская»

Питьевой нарзанный бювет

Сквер Зимнего театра

Организационные детали