Приезжая к морю, каждый путешественник желает соприкоснуться с ним. Искупаться в тёплых волнах или попробовать силы в морской рыбалке.
Мы предоставим такую возможность! Вас ждёт рыбацкий азарт, купание с яхты в чистейшей воде и любование панорамами города с акватории.
А затем — неспешная прогулка по набережной: от Морского вокзала до тенистых скверов и Зимнего театра.
Мы предоставим такую возможность! Вас ждёт рыбацкий азарт, купание с яхты в чистейшей воде и любование панорамами города с акватории.
А затем — неспешная прогулка по набережной: от Морского вокзала до тенистых скверов и Зимнего театра.
Описание водной прогулки
Морская рыбалка
Сначала вас ждёт 3-часовая прогулка на яхте (катамаране или паруснике — зависит от размера группы) с рыбалкой. Все яхты оборудованы необходимыми средствами безопасности, каютами для переодевания и уборными, а также снастями для ловли рыбы.
Ловить будете ставриду на голый крючок. Опытный капитан поделится секретами рыбалки и быстро приготовит на сковороде вашу добычу. При желании вы можете взять улов с собой или оставить на борту, если готовить нет желания или возможности.
На прогулке вы займётесь не только рыбной ловлей, но и поплаваете в море и полюбуетесь панорамами города с воды.
Променад по набережной
Гид встретит вас на суше, и вы отправитесь на променад по историческому бульвару.
Вы увидите:
- Здание Морского вокзала с интерьером, сохранённым с 1955 года
- Памятник героям комедии «Бриллиантовая рука»
- Форт «Александрия», арт-галерею и ландшафтный парк
- Собор Архангела Михаила
- Памятник Владимиру Высоцкому
- Сквер им. А. Островского и сквер у художественного музея им. Жилинского — живописные локации для красочных фото
- Библиотеку им. А. Пушкина.
- Обзорную площадку у монумента «Якорь и пушка»
- Гостиницу «Приморская»
- Питьевой нарзанный бювет
- Сквер Зимнего театра
Организационные детали
- Прогулку на суше проведёт член нашей команды. На яхте вас будет сопровождать только капитан
- После прогулки вы можете пообедать в кафе на набережной — мы порекомендуем лучшие
ежедневно в 11:00 и 14:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 92 туристов
Меня зовут Марина. Я индивидуальный предприниматель и руковожу туристическим агентством. Мне 52 года и последние 13 из них я живу в Сочи. О городе узнала много и решила делиться своими знаниями с теми, кто хочет не только созерцать, но готов полюбить и сделать частичкой своей души жемчужину курортов — наш Сочи.Задать вопрос
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