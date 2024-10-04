3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
10 окт в 08:00
30 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 11 чел.
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: В Морском порту
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
35%
3 часа
Водная прогулка
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
60003 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника4 октября 2024Рыбалка была великолепная! Чудесное море, погода! Красота!
- ЕЕвгений28 января 2023Всё понравилось. Организатор сделал всё как договаривались.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Морская рыбалка»
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