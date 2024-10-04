Морская рыбалка – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Морская рыбалка» в Сочи, цены от 3 900 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
На катере
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: По договоренности
Завтра в 13:00
10 окт в 08:00
30 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс в Сочи под парусом
На яхте
1 час
Индивидуальная
до 11 чел.
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: В Морском порту
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
15 000 за всё до 11 чел.
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
На катере
скидка
35%
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
60003 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Морская рыбалка»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
  2. Мастер-класс в Сочи под парусом
  3. В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Юпшарский каньон
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в октябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Морская рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 30 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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