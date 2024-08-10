Сочи — город солнца и моря, город–курорт. Но не только — я познакомлю вас с другой его стороной. Вы рассмотрите памятники архитектуры, культуры и природы. Увидите город глазами аристократии конца 19 века и пролетариата начала 20 века. И узнаете о том, как создавалась русская Ривьера.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Осмотрим руины военного укрепления 19 века, с которого начиналась история Сочи.
- Вы увидите (а по желанию и посетите) первый православный храм на Черноморском побережье Кавказа — собор Архангела Михаила.
- Прогуляетесь по главной городской площади и оцените художественный музей. А в укромном месте в самом центре города найдём сталагмит, которому уже 10 000 лет.
- Восхититесь символом архитектуры старого Сочи — Зимним театром — и заглянете в оазис природы с огромной популяцией черепах.
- Пройдётесь по первому парку города и узнаете о растениях–экзотах.
- Познакомитесь с первой библиотекой города и сохранившимися дачными постройками конца 19 — начала 20 века.
- Посмотрите на самый большой концертный зал на юге и на старый городской маяк.
- Полюбуетесь заданием морского вокзала и стоянкой яхт. И сфотографируетесь возле памятника главным героям фильма «Бриллиантовая рука» — его снимали на Черноморском побережье.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 000 ₽
|Детский
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Войкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сочи
Профессиональный экскурсовод со стажем более пяти лет. Люблю своё дело, с удовольствием и радостью делюсь знаниями и интересными местами с гостями Сочи — и хочу познакомить вас с ним как с городским пространством, а не только как с курортом. Люблю историю и архитектуру.Задать вопрос
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