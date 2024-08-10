Виктория — ваш гид в Сочи

Профессиональный экскурсовод со стажем более пяти лет. Люблю своё дело, с удовольствием и радостью делюсь знаниями и интересными местами с гостями Сочи — и хочу познакомить вас с ним как с городским пространством, а не только как с курортом. Люблю историю и архитектуру.