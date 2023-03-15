Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия. Цены, правда, тоже впечатляют… Избавьте себя от лишних трат с групповым трансфером в Скайпарк из Адлера. Комфортабельный автобус, удобное место и время отправления — мы продумали всё, чтобы вы добрались до парка и провели время на высоте!
Маршрут и расписание
Начало и конец маршрута — ж/д вокзал города Адлер. В Адлере, Имеретинской низменности и пгт. Сириус автобус сделает несколько остановок для посадки пассажиров. При бронировании мы подскажем ближайшую из них к вашему месту проживания.
Отправление с ж/д вокзала «Адлер» в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. Обратно из Скайпарка в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00.
Организационные детали
По маршруту предусмотрены остановки в Адлере и пгт. Сириус, в том числе возле крупных отелей. При бронировании сообщите, пожалуйста, где вы остановились, и мы подскажем, куда вам ближе всего подойти или подъехать.
Перед покупкой билета в Скайпарк убедитесь, что при необходимости сможете предъявить следующие документы: — для льготного билета — оригинал документа, подтверждающего льготы — для семейного тарифа — документы, подтверждающие состав семьи
ежедневно в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Провели 23 экскурсии для 9 туристов
Я Сергей, в Сочи приехал в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. На тот период времени я и представить не мог, что открою тут свой первый бизнес и заработаю свой первый миллион. Когда я приехал в горы зимой и увидел шикарные курорты Красной Поляны, то влюбился окончательно! Получил новое образование и стал горнолыжным инструктором, а еще гидом и проводником. По сей день я живу в Сочи, и мне есть что рассказать и показать. Думаю, мы найдём общий язык и с тобой, мой читатель. Бронируй ски-сафари, будем катать и общаться.