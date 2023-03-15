ежедневно в 10:30

По дороге из Сочи в Красную Поляну находится Скайпарк AJ Hackett Sochi. Знают о нём многие, а вот как без хлопот и лишних трат добраться туда, известно не всем. Мы организовали удобный трансфер в группе до 20 человек из Адлера до Скайпарка и обратно. Без экскурсии и гида, чтобы вам не переплачивать за дорогу. Зато с оптимальным расписанием и по исключительно приятной цене!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия. Цены, правда, тоже впечатляют… Избавьте себя от лишних трат с групповым трансфером в Скайпарк из Адлера. Комфортабельный автобус, удобное место и время отправления — мы продумали всё, чтобы вы добрались до парка и провели время на высоте!

Маршрут и расписание

Начало и конец маршрута — ж/д вокзал города Адлер. В Адлере, Имеретинской низменности и пгт. Сириус автобус сделает несколько остановок для посадки пассажиров. При бронировании мы подскажем ближайшую из них к вашему месту проживания.

Отправление с ж/д вокзала «Адлер» в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Обратно из Скайпарка в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00.

Организационные детали