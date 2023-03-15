ежедневно в 10:30

На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер

Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене

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Ответы на вопросы
По дороге из Сочи в Красную Поляну находится Скайпарк AJ Hackett Sochi. Знают о нём многие, а вот как без хлопот и лишних трат добраться туда, известно не всем. Мы организовали удобный трансфер в группе до 20 человек из Адлера до Скайпарка и обратно. Без экскурсии и гида, чтобы вам не переплачивать за дорогу. Зато с оптимальным расписанием и по исключительно приятной цене!
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия. Цены, правда, тоже впечатляют… Избавьте себя от лишних трат с групповым трансфером в Скайпарк из Адлера. Комфортабельный автобус, удобное место и время отправления — мы продумали всё, чтобы вы добрались до парка и провели время на высоте!

Маршрут и расписание

Начало и конец маршрута — ж/д вокзал города Адлер. В Адлере, Имеретинской низменности и пгт. Сириус автобус сделает несколько остановок для посадки пассажиров. При бронировании мы подскажем ближайшую из них к вашему месту проживания.

Отправление с ж/д вокзала «Адлер» в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
Обратно из Скайпарка в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:00.

Организационные детали

  • По маршруту предусмотрены остановки в Адлере и пгт. Сириус, в том числе возле крупных отелей. При бронировании сообщите, пожалуйста, где вы остановились, и мы подскажем, куда вам ближе всего подойти или подъехать.
  • Перед покупкой билета в Скайпарк убедитесь, что при необходимости сможете предъявить следующие документы:
    — для льготного билета — оригинал документа, подтверждающего льготы
    — для семейного тарифа — документы, подтверждающие состав семьи

ежедневно в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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