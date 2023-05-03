Каждый уголок Сочи — особенный, но мы покажем вам совсем уникальное место. Забравшись внутрь национального парка, мы окажемся у входа в таинственные Воронцовские пещеры. Сделаем остановку во времени и полюбуемся древними подземными пейзажами. А потом отправимся на чайную фабрику и зеленые плантации — согреваться, пить чай и пробовать местное варенье.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

680 метров под землей

Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру. Впереди — 680 метров оборудованного маршрута под ее сводами.

Воронцовская пещера входит в одну из самых длинных пещерных систем России. Она образовались на месте древнего океана, поэтому внутри вас ждет много удивительных находок. Вы своими глазами увидите «пещерные сосульки» сталактиты и сталагмиты, узнаете, чем одни отличаются от других, и сможете рассмотреть кости древнего медведя, найденные здесь исследователями.

Около села Воронцовка, куда мы выйдем после маршрута, обитает много деревенских животных: кролики, лошадки, коровы. Если вы не боитесь, то их можно погладить и угостить морковкой.

Вкусный чай с вареньем

Но время возвращаться! Вас ждёт прогулка по самым северным чайным плантациям в мире, чаепитие и дегустация аутентичного варенья (по желанию) — это самая вкусная часть нашего путешествия. По старинной русской традиции можно заказать к чаю блины и попробовать местные вкусности. В зависимости от времени года вы сможете отведать джем из ореха, чернослива, кизила, мандарина или фейхоа. Ммм, настоящий рай для гурмана.

Организационные детали

Трансфер включен в цену экскурсии

В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи.

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы