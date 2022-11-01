Каждый уголок Сочи — особенный, но мы покажем вам совсем уникальное место. Забравшись внутрь национального парка, мы окажемся у входа в таинственные Воронцовские пещеры. Сделаем остановку во времени и полюбуемся древними подземными пейзажами. А потом отправимся на чайную фабрику и зеленые плантации — согреваться, пить чай и пробовать местное варенье.

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Описание

Что вас ожидает

680 метров под землей

Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру. Впереди — 680 метров оборудованного маршрута под ее сводами.

Воронцовская пещера входит в одну из самых длинных пещерных систем России. Она образовались на месте древнего океана, поэтому внутри вас ждет много удивительных находок. Вы своими глазами увидите «пещерные сосульки» сталактиты и сталагмиты, узнаете, чем одни отличаются от других, и сможете рассмотреть кости древнего медведя, найденные здесь исследователями.

Около села Воронцовка, куда мы выйдем после маршрута, обитает много деревенских животных: кролики, лошадки, коровы. Если вы не боитесь, то их можно погладить и угостить морковкой.

Вкусный чай с вареньем

Но время возвращаться! Вас ждет прогулка по самым северным чайным плантациям, знакомство с чайной фабрикой и, конечно, дегустация местных напитков — это самая вкусная часть нашего путешествия. По старинной русской традиции можно заказать к чаю блины и попробовать аутентичное варенье. В зависимости от времени года вы сможете отведать джем из ореха, чернослива, кизила, мандарина или фейхоа. Ммм, настоящий рай для гурмана.

Организационные детали

В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой теплые вещи.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы