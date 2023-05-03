Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем
Каждый уголок Сочи — особенный, но мы покажем вам совсем уникальное место. Забравшись внутрь национального парка, мы окажемся у входа в таинственные Воронцовские пещеры. Сделаем остановку во времени и полюбуемся древними подземными пейзажами.
А потом отправимся на чайную фабрику и зеленые плантации — согреваться, пить чай и пробовать местное варенье.
Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру. Впереди — 680 метров оборудованного маршрута под ее сводами.
Воронцовская пещера входит в одну из самых длинных пещерных систем России. Она образовались на месте древнего океана, поэтому внутри вас ждет много удивительных находок. Вы своими глазами увидите «пещерные сосульки» сталактиты и сталагмиты, узнаете, чем одни отличаются от других, и сможете рассмотреть кости древнего медведя, найденные здесь исследователями.
Около села Воронцовка, куда мы выйдем после маршрута, обитает много деревенских животных: кролики, лошадки, коровы. Если вы не боитесь, то их можно погладить и угостить морковкой.
Вкусный чай с вареньем
Но время возвращаться! Вас ждёт прогулка по самым северным чайным плантациям в мире, чаепитие и дегустация аутентичного варенья (по желанию) — это самая вкусная часть нашего путешествия. По старинной русской традиции можно заказать к чаю блины и попробовать местные вкусности. В зависимости от времени года вы сможете отведать джем из ореха, чернослива, кизила, мандарина или фейхоа. Ммм, настоящий рай для гурмана.
Организационные детали
Трансфер включен в цену экскурсии
В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи.
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в Сочинский национальный парк (без него не попасть в пещеры) — 300 ₽/чел. (дети до 18 лет бесплатно)
Вход в пещеру — 500 ₽/чел.,400 ₽/дети с 7 до 12 лет, дети до 7 лет — бесплатно
Дегустация 4 сортов местного чая — 1200 ₽
Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральном р-не Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Очень понравилась экскурсия. Анна прекрасный рассказчик, любит свой край, дает много интересной информации. Поход по Воронцовским пещерам особенно интересен мальчишкам и подросткам. Внук был в восторге! Необходимо предусмотреть обувь с нескользящей подошвой и быть готовым километра 2-3 пройти пешком. А завершение программы чаепитием с дегустацией разных сортов чая прекрасно позволяет отдохнуть после похода
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А
Александр
Замечательная экскурсия с Анной! От всей души рекомендую активным туристам данную экскурсию и гида.
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Ирина
Экскурсия очень понравилась! Пещеры супер! Анна прекрасный рассказчик! Все отлично прошло)
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