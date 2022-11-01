Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты

Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем

Каждый уголок Сочи — особенный, но мы покажем вам совсем уникальное место. Забравшись внутрь национального парка, мы окажемся у входа в таинственные Воронцовские пещеры. Сделаем остановку во времени и полюбуемся древними подземными пейзажами.

А потом отправимся на чайную фабрику и зеленые плантации — согреваться, пить чай и пробовать местное варенье.
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
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Описание

Что вас ожидает

680 метров под землей

Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру. Впереди — 680 метров оборудованного маршрута под ее сводами.
Воронцовская пещера входит в одну из самых длинных пещерных систем России. Она образовались на месте древнего океана, поэтому внутри вас ждет много удивительных находок. Вы своими глазами увидите «пещерные сосульки» сталактиты и сталагмиты, узнаете, чем одни отличаются от других, и сможете рассмотреть кости древнего медведя, найденные здесь исследователями.
Около села Воронцовка, куда мы выйдем после маршрута, обитает много деревенских животных: кролики, лошадки, коровы. Если вы не боитесь, то их можно погладить и угостить морковкой.

Вкусный чай с вареньем

Но время возвращаться! Вас ждет прогулка по самым северным чайным плантациям, знакомство с чайной фабрикой и, конечно, дегустация местных напитков — это самая вкусная часть нашего путешествия. По старинной русской традиции можно заказать к чаю блины и попробовать аутентичное варенье. В зависимости от времени года вы сможете отведать джем из ореха, чернослива, кизила, мандарина или фейхоа. Ммм, настоящий рай для гурмана.

Организационные детали

  • В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой теплые вещи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Стоимость трансфера от железнодорожного вокзала Адлера и обратно: для 1-3 человек — 3000 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 8200 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 11000 руб.
  • Вход в Сочинский национальный парк (без него не попасть в пещеры) — 200 руб. /чел. (дети до 10 лет бесплатно)
  • Вход в пещеру — 450 руб. /чел. (350 руб. /дети до 10 лет)
  • Дегустация 4 сортов местного чая — 500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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