Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
680 метров под землей
Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру. Впереди — 680 метров оборудованного маршрута под ее сводами. Воронцовская пещера входит в одну из самых длинных пещерных систем России. Она образовались на месте древнего океана, поэтому внутри вас ждет много удивительных находок. Вы своими глазами увидите «пещерные сосульки» сталактиты и сталагмиты, узнаете, чем одни отличаются от других, и сможете рассмотреть кости древнего медведя, найденные здесь исследователями. Около села Воронцовка, куда мы выйдем после маршрута, обитает много деревенских животных: кролики, лошадки, коровы. Если вы не боитесь, то их можно погладить и угостить морковкой.
Вкусный чай с вареньем
Но время возвращаться! Вас ждет прогулка по самым северным чайным плантациям, знакомство с чайной фабрикой и, конечно, дегустация местных напитков — это самая вкусная часть нашего путешествия. По старинной русской традиции можно заказать к чаю блины и попробовать аутентичное варенье. В зависимости от времени года вы сможете отведать джем из ореха, чернослива, кизила, мандарина или фейхоа. Ммм, настоящий рай для гурмана.
Организационные детали
В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой теплые вещи.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Стоимость трансфера от железнодорожного вокзала Адлера и обратно: для 1-3 человек — 3000 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 8200 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 11000 руб.
Вход в Сочинский национальный парк (без него не попасть в пещеры) — 200 руб. /чел. (дети до 10 лет бесплатно)
Вход в пещеру — 450 руб. /чел. (350 руб. /дети до 10 лет)
Дегустация 4 сортов местного чая — 500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Провели 2194 экскурсии для 2251 туриста
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и имеет спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.