Исследуйте духовное наследие Абхазии! Вы посетите знаменитую Новоафонскую пещеру — подземное царство залов и озер, увидите величественный монастырь и древнюю крепость на Иверской горе.
Маршрут также включает знакомство с Гагрой и столицей древнего княжества — селом Лыхны с его уникальным тысячелетним храмом. Завершить день можно дегустацией местных продуктов.
Описание экскурсии
Историческая Гагра Начнем с краткого знакомства с главным курортом Абхазии:
- Гагрская Колоннада, ресторан «Гагрипш» и Приморский парк — символы «русской Ривьеры».
- Крепость Абаата и Храм Святого Ипатия — древнейшие каменные свидетельства истории региона. Духовный центр — Новый Афон • Новоафонская пещера — одна из крупнейших в мире. Поездка на подземном электропоезде и прогулка по залам с причудливыми сталактитами и подземными озерами производят неизгладимое впечатление.
- Рукотворный водопад на реке Псырцха и живописная тропа.
- Новоафонский монастырь Св. Пантелеймона — величественный архитектурный комплекс на склоне горы, духовный символ Абхазии.
- Иверская гора с Анакопийской крепостью (Новоафонской).
- Келья и грот Симона Канонита — одного из 12 апостолов Христа, который проповедовал и принял мученическую смерть в этих местах. Лыхны — древняя столица Лыхны — самое большое село Абхазии, древняя столица Абхазского княжества. Здесь расположено одно из семи святилищ Абхазии — Лых-ныха. Достопримечательностью Лыхны является ныне разрушенный комплекс X века, в который входит летний дворец абхазских царей и летняя резиденция владетельных князей Чачба, а также действующий крестово-купольный храм Успения Богородицы X–XI веков с богатой фресковой росписью XIV века. На одной из стен даже есть надпись, свидетельствующая о появлении кометы Галлея в 1066 году. Внутри храма находится усыпальница владетельного князя Георгия Чачба-Шервашидзе, при котором Абхазия вошла в состав Российской империи. На протяжении своей тысячелетней истории храм сохранил свой уникальный первозданный вид. По Вашему желанию можем заехать за настоящим вином, чачей, мёдом, сыром и фруктами.
Ежедневно с 8:00 до 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагрская Колоннада
- Ресторан Гагрипш
- Приморский парк
- Крепость Абаата
- Храм святого Ипатия
- Новоафонская пещера
- Рукотворный водопад
- Новоафонский монастырь
- Храм в честь Пантелеймона целителя
- Иверская гора с Анакопийской крепостью
- Келья Симона Канонита
- Дача Сталина
- Лыхны
- Лых-ныха
- Храм Успения Богородицы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше местоположение
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.