Встретьте 2026 год в Абхазии! Днём вас ждут прогулки по Гагре и Пицунде, реликтовые леса, Юпшарский каньон, озеро Рица и Бзыбское ущелье. А вечером — застолье в абхазском подворье с фольклорным концертом и новогодним фейерверком. Это праздник, который запомнится надолго!
Описание экскурсии
Программа новогодней ночи 2026
- 10:00–11:30 — сбор гостей в разных районах Сочи и пересечение государственной границы.
- 12:00–14:30 — колоннада и Приморский парк в Гагре, реликтовая сосновая роща в Пицунде.
- 14:30–17:30 — Рицинский национальный парк: Бзыбское ущелье, винный двор «Погребок», пасека «Медовый двор», Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица.
- 20:30–02:00 — село Дурипш: экскурсия по подворью, виноградникам и цитрусовому саду, праздничная программа, фольклорный концерт, встреча Нового года, фейерверк.
- 2:00–4:30 — выезд и возвращение в Сочи.
Программа на праздничные дни 01.01–07.01
- 8:00–8:30 — сбор гостей.
- 10:00–22:00 — посещение локаций и праздничная программа, маршрут аналогичен.
- 0:30 — возвращение в Сочи.
Организационные детали
- Обратите внимание: время выезда ориентировочное и будет корректироваться накануне экскурсии.
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса (18–55 мест), новогодний подарок от Деда Мороза и Снегурочки для детей, дегустации, страховка.
- Если из-за неблагоприятных погодных условий проезд в Рицинский национальный парк будет закрыт, поедем в Новый Афон и Сухум.
- Вместимость зала во время застолья — до 500 чел.
- С вами поедет гид из нашей команды.
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию нужно проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Дополнительные расходы
- Новогодний банкет (новогодняя ночь) — 5000 ₽ за чел., детям до 14 лет — 3500 ₽.
- Новогодний банкет (с 01.01 по 07.01) — 3500 ₽ за чел., детям до 14 лет — 3000 ₽.
- Рицинский национальный парк — 700 ₽ за чел., 200 ₽ с 8 до 12 лет, детям до 8 лет бесплатно.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Центрального и Хостинского района
|3000 ₽
|Стандартный билет из Адлерского района и ПГТ Сириус
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ближайшей к вашему отелю автобусной остановке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 1482 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
