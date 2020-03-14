19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Абхазия летом или зимой
Когда вы ни отправились в путешествие по Стране души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят отдых на пляже Пицунды, приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.
Все символы Абхазии
Я заберу вас из отеля и с первых минут начну рассказ об истории и культуре Абхазии. Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.
Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства.
Абхазия — какая она?
Я расскажу о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. А еще вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.