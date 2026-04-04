19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

С радостью станем вашими проводниками в поездке по Абхазии: покажем красивейшие обзорные точки, расскажем о флоре и фауне, обеспечим комфорт и ответим на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру, озёра Рица и Голубое. За 9 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.

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Описание экскурсии

Абхазия летом или зимой

Когда вы ни отправились в путешествие по Стране Души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.

Все символы Абхазии

Гид заберёт вас из отеля и с первых минут начнёт рассказ об истории и культуре Абхазии. Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

Новый Афон : вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.

: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру. Озеро Рица , чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские Слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.

, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские Слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро. Гагра — абхазский город-курорт. В Гагре поговорим об основании города принцем Ольденбургским, увидим легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства.

Абхазия — какая она?

Вы узнаете о местных обычаях и национальных блюдах, осмотрите типичные поселения, прочувствуете абхазский колорит. А еще вы, конечно, услышите о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.

Организационные детали

Мы заберём вас в удобном вам месте в Сочи и привезём обратно.

В случае начала экскурсии с Абхазской стороны стоимость уменьшится (стоимость уточняйте, пожалуйста, у гида в переписке до бронирования)

Дополнительные расходы:

— экологический сбор национального парка (1000 ₽/взрослый и 500 ₽/детский)

— билеты в Новоафонскую пещеру (1000 ₽ с чел.; посещение по желанию, но дни работы и расписание часто меняются и нужно уточнять заранее)

— обед по желанию (в среднем 500-600 ₽ на чел.)

— экологический сбор национального парка (1000 ₽/взрослый и 500 ₽/детский) — билеты в Новоафонскую пещеру (1000 ₽ с чел.; посещение по желанию, но дни работы и расписание часто меняются и нужно уточнять заранее) — обед по желанию (в среднем 500-600 ₽ на чел.) По умолчанию экскурсия проводится на минивэне Toyota или другом автомобиле повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 ₽ к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽)

Пересечение границы