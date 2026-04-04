19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Полюбоваться дивной природой и понять характер страны - в индивидуальном формате
С радостью станем вашими проводниками в поездке по Абхазии: покажем красивейшие обзорные точки, расскажем о флоре и фауне, обеспечим комфорт и ответим на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру, озёра Рица и Голубое.
За 9 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
Когда вы ни отправились в путешествие по Стране Души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.
Все символы Абхазии
Гид заберёт вас из отеля и с первых минут начнёт рассказ об истории и культуре Абхазии. Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.
Новый Афон: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские Слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
Гагра — абхазский город-курорт. В Гагре поговорим об основании города принцем Ольденбургским, увидим легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.
Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства.
Абхазия — какая она?
Вы узнаете о местных обычаях и национальных блюдах, осмотрите типичные поселения, прочувствуете абхазский колорит. А еще вы, конечно, услышите о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.
Организационные детали
Мы заберём вас в удобном вам месте в Сочи и привезём обратно.
В случае начала экскурсии с Абхазской стороны стоимость уменьшится (стоимость уточняйте, пожалуйста, у гида в переписке до бронирования)
Дополнительные расходы: — экологический сбор национального парка (1000 ₽/взрослый и 500 ₽/детский) — билеты в Новоафонскую пещеру (1000 ₽ с чел.; посещение по желанию, но дни работы и расписание часто меняются и нужно уточнять заранее) — обед по желанию (в среднем 500-600 ₽ на чел.)
По умолчанию экскурсия проводится на минивэне Toyota или другом автомобиле повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 ₽ к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽)
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5363 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лейсан
Путешествовали в начале апреля 2026 года, с гидом Сергеем. Нам все очень понравилось, организован тур был очень четко, по времени, по местам. Гид знающий, интеллигентный, не равнодушный к своей работе. Места увиденные нами по достопримечательностям Абхазии- восхитительные безусловно! Спасибо гиду и туроператору!
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О
Оксана
Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Абхазии! Гид — настоящий профессионал, настоящий учитель географии с душой. Мы увидели стеклянный мост, Пицунду и сказочное озеро Рица. Отдых прошёл на высшем уровне!
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Анастасия
Очень довольны экскурсией. Мы хотели по максиму увидеть красоты Абхазии. Я с уверенностью могу сказать, что мы это сделали. Погода была мягко говоря не очень, но это не помешало нам получить позитивные эмоции, прекрасные впечатления. Отдельно хочу отметить организацию, Сергей благодарю за чуткость и внимание к своим клиентам. Рекомендую!
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Valeriya
Искренне рекомендую Сергея и эту экскурсию! Эрудированный, образованный, думающий, прогрессивный, современный и замечательный гид. Подстроится под ваши пожелания. Очень интересно рассказывает. Имеет профильное географическое образование - в общем, очень классно! Мы провели замечательный теплый во всех смыслах мартовский день в Абхазии! Природа - просто потрясающая! Очень живописная! Просто топ! Всем рекомендую! Спасибо большое Сергею и всем причастным!
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К
Карина
Огромная благодарность и низкий поклон Сергею за организацию поездки! Это мое первое знакомство с Абхазией, и я очень рада, что волей судьбы поехала именно этим маршрутом. Вроде бы поездка всего на читать дальшеуменьшить
несколько часов, а такое ощущение, что провела в стране несколько дней. Несмотря на то, что график мой был слегка покусан вечерним вылетом, успели посетить много достопримечательностей, погулять и вкусно (очень вкусно!) поесть местной кухни. Если честно, я даже не ожидала, что будет такая красота! И природа, и архитектура и история! Сергей превосходный и очень интересный рассказчик. Я вам очень благодарна за возможность окунуться в атмосферу вашей страны! Спасибо! Обязательно приеду еще!!)))
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А
Александра
Отличная получилась поездка! Очень рада, что нашла здесь Сергея. Ориентировалась по отзывам. Сергей сразу ответил, что в нужный нам день он занят, но может предложить своего коллегу Мамуку. Мы согласились. читать дальшеуменьшить
Мамука оказался отличным гидом, у него очень комфортный автомобиль, атмосфера с ним была веселая и расслабленная. В этот день у мамы был день рождения и Мамука сделал все, чтобы этот день ей запомнился, поздравлял и веселил весь день. Посмотрели очень много классных, интересных мест. От экскурсии и от Абхазии остались в восторге, природа завораживает - буйство красок, гостеприимство на высшем уровне! Теперь хочется вернуться ещё!
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