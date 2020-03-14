19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Абхазия круглый год!

Полюбоваться дивной природой и понять характер страны

Сергей
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Сергей – ваш гид
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы.

Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое.

За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
9900 ₽
8910 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Сочи
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!

Что вас ожидает

Абхазия летом или зимой
Когда вы ни отправились в путешествие по Стране души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят отдых на пляже Пицунды, приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.

Все символы Абхазии
Я заберу вас из отеля и с первых минут начну рассказ об истории и культуре Абхазии. Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

  • Новый Афон: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
  • Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
  • Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я расскажу об основании города принцем Ольденбургским, покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства.

Абхазия — какая она?
Я расскажу о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. А еще вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.

Организационные детали

  • Я заберу вас в удобном вам месте в Сочи и привезу обратно
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор национального парка (350 руб. с человека)
    — билеты в Новоафонскую пещеру (500 руб. с человека; посещение по желанию)
    — обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека)
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. Буду рад познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Мы остались довольны поездкой в Абхазию! Наш гид Сергей приехал к отелю в условленное время и тут же началась экскурсия! Немного из истории строительства олимпийского парка. Пересекли границу, все очень хорошо организовано, Сергей закончил университет, преподавал географию в школе. Очень грамотно и с большой любовью к своему краю рассказал и показал нам основные достопримечательности, делая остановки по ходу движения. Очень интересно и грамотно отвечал на наши вопросы! Время пролетело незаметно! Поездка была интересной и неутомительной! Рекомендуем всем посетить этот красивый край с изумительной Природой !
12 марта 2020
Посетили Абхазию с подругами 10 марта. За один день посмотрели основные достопримечательности: Гагра - Пицунда - Новый Афон. Увидели природные красоты: горы, ущелье, Голубое озеро, и "вишенка на торте" ... о. Рица! Впечатления непередаваемые, голубое небо, солнце и снег, горы и гладь озера в котором это все отражается!
Сергей аккуратный водитель, что немаловажно при езде по местным дорогам, хорошо знает свой край и охотно делится знаниями. Маршрут хорошо продуман, остановки и обед организованы.
Мы прекрасно провели время, отдохнули, узнали и увидели много нового.
Рекомендуем обязательно побывать в Абхазии и взять данную экскурсию, не пожалеете.
Спасибо Сергею.
10 марта 2020
Хорошая возможность за один день посмотреть основные достопримечательности с местным жителем, знающим как это организовать. Не надо думать о возможных перемещениях и остановках на обед, все за нас организовано.
6 марта 2020
5 марта были с друзьями в Абхазии. Сергей, наш гид, встретил нас в то время и в том месте, как мы с ним и договаривались. Машина комфортабельная, Сергей аккуратный и внимательный водитель. Экскурсия была очень содержательной, насыщенной, Сергей нам много рассказывал по теме экскурсии. Мы даже немного по нашей просьбе отклонились от маршрута, но программа экскурсии в результате была выполнена полностью! Большое спасибо Сергею за прекрасно проведенный день, однозначно будем рекомендовать эту экскурсию, именно с Сергеем, друзьям и знакомым!
4 марта 2020
Потрясающая экскурсия и прекрасный гид Сергей. Мало того нам повезло с погодными условиями, так еще нам очень повезло с компанией и конечно же гидом. Сергей аккуратный водитель, интересный рассказчик, который уделял время всему, и отвечал на все наши вопросы.День пролетел незаметно и насыщенно, экскурсией все остались довольны. Получили кучу впечатлений, знаний и памятных фотографий. Абхазия действительно страна души! Всем рекомендую обязательно побывать, и брать данную экскурсию, не пожалеете ✌️🤗🤗🤗
29 февраля 2020
Спасибо огромное Сергею! Все очень понравилось, Сергей очень интересно рассказывает, очень доброжелательный гид. Даже на все наши вопросы у него всегда был готов ответ. Комфортно, познавательно и весело. Значит хорошо провели время! Спасибо Вам, Сергей!
19 февраля 2020
Замечательная экскурсия, прекрасный маршрут, внимательный и интеллектуальный гид. Увозим с собой массу впечатлений и новых знаний! Спасибо, Сергей!
17 февраля 2020
Мы провели прекрасный день в Абхазии. Удивительные пейзажи. Зимнее море, магнолии во льду, ветер. Гагра нас встетила сильным ветром и маленькими льдинками, падающими с царственных магнолий. Новый Афон покорил совей строгой суровой красотой. Предложенный Сергеем маршрут Аэропорт Сочи (где нас встретил Сергей)-Гагра-Пицунда-Новый Афон-был очень насыщенным. Спасибо Сергею, за интересный рассказ об истории Абхазии и сегодняшних реалиях, а еще за терпеливое ожидание, пока мы снимали фантастические виды. Так же Сергей завез нас и к виноделам и в сыроварню. Купили много вкусняшек. К сожалению, из-за погодных условий мы не попали на оз.Рица. Значит есть повод вернуться.
Марина
15 февраля 2020
Спасибо большое Сергею! Внимательный,общительный, терпеливый( что очень важно при разности человеческих настроений!)) Как и написано в предыдущих отзывах, экскурсия и много много полезной информации, началось сразу с посадки в автомобиль!
Всего самого наилучшего и хорошего!
6 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь. Очень красивая природа в Абхазии, захотелось теперь приехать и летом. Сергей рассказывал все интересно и подробно, отвечал на все наши вопросы, однозначно вернёмся ещё =)
Ещё 9 отзывов

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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