Отправляйтесь на эту экскурсию ⛳, чтобы увидеть очарование старого Сочи. С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России.
Вы побываете на смотровой площадки самой высокой горы ⛰️ центральной части Сочи, откуда открываются великолепные виды на город 🏙️ и окрестности, посетите одну из 18 дач Сталина и прогуляетесь 👣 по центру Сочи, где ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города.
Что входит
Услуги трансфера и экскурсовода
Что не входит
Входные билеты:
Смотровая башня - 100 руб. /чел.
Дача Сталина - 300 руб. /чел.
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.