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Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун

5
1 отзыв
Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Сочи
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 400 ₽ за экскурсию

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Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун

Что вы увидите

  • Гора Ахун
  • дача Сталина
  • Зимний театр
  • КЗ Фестивальный
  • Храм Архангела Михаила
  • Приморский парк
  • морвокзал Сочи
  • железнодорожный вокзал Сочи
  • Курортный проспект
  • променадная зона
Отправляйтесь на эту экскурсию ⛳, чтобы увидеть очарование старого Сочи. С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России.
Вы побываете на смотровой площадки самой высокой горы ⛰️ центральной части Сочи, откуда открываются великолепные виды на город 🏙️ и окрестности, посетите одну из 18 дач Сталина и прогуляетесь 👣 по центру Сочи, где ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города.
Что входит
  • Услуги трансфера и экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Смотровая башня - 100 руб. /чел.
  • Дача Сталина - 300 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Сочи или Адлере
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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Татьяна С. проводит ещё 5 экскурсий

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