Отправляйтесь на эту экскурсию ⛳, чтобы увидеть очарование старого Сочи. С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России.

Вы побываете на смотровой площадки самой высокой горы ⛰️ центральной части Сочи, откуда открываются великолепные виды на город 🏙️ и окрестности, посетите одну из 18 дач Сталина и прогуляетесь 👣 по центру Сочи, где ознакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города.