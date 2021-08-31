Пройти к живописным озерам по удобным тропам без перепадов высот и открыть яркие панорамные локации
С опытными проводниками вы подниметесь на внедорожнике на высоту 1800 метров и оттуда начнете поход по красивым маршрутам к Хмелевским озерам и озеру Зеркальное.
Мы подскажем лучшие точки для обзора окружающих гор, горнолыжных курортов и главных вершин Кавказского заповедника.
А также проведем к семи смотровым площадкам и устроим пикник на берегу с видами на альпийское высокогорье.
4.96
23 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Комфортный формат программы
Главное достоинство нашего маршрута — подъем до высоты более 1800 метров над уровнем моря на комфортабельном авто повышенной проходимости. То есть вы сократите пешую часть маршрута на 1300 метров набора высоты и на 7-9 км по крутой тропе. Поэтому пешая экскурсия от Хмелевских озер до озера Зеркального с возможным продолжением до Ачипсинских водопадов «Братья» идеально подходит для семейного отдыха с детьми или пробы сил в треккинге.
Треккинг к озерам
Озера весьма своеобразны и интересны как своим расположением, так и образованием. Вы увидите буковые леса, растущие в привершинной части необычно — с эффектом «лебяжьих шей». Окинете взглядом альпийские луга с чарующими запахами разнотравья и морем полевых цветов. Прогуляетесь вокруг больших и малых озер из Хмелевского комплекса. А дойдя до красивого озера Зеркального, устроим на берегу небольшой пикник, наслаждаясь альпийской зоной высокогорья.
Организационные детали
Такой маршрут с легкостью осилят даже дети, а для совсем маленьких путешественников мы можем предоставить рюкзак-переноску
По ходу экскурсии мы можем вместе согласовывать нитку маршрута, упрощая его или усложняя, а также сокращая или увеличивая продолжительность. Например, можно будет дойти до Ачипсинских водопадов и даже покорить одну из вершин Ачишхо.
Дополнительные расходы: посещение Кавказского гос. заповедника (300 руб. за каждого взрослого, 150 руб. за ребенка)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Красной Поляны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 224 туристов
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
31 авг 2021
Маршрут простой и красивый, идет по лесу к смотровым площадкам у Зеркального озера. Но в облачность будет неинтересно. Подъем по грунтовке на УАЗе. Если вы идете с детьми, то Марта - идеальный гид. Она внимательна к детям, чувствует их потребности. Взрослым тоже не скучно:)
И
Ирина
31 авг 2021
Благодарю Марту за прекрасную экскурсию, все было замечательно, интересно и приятно!
Ю
Юлия
22 авг 2021
Замечательная прогулка, приятный в общении гид Марта, интересно провели время, но с погодой не повезло, было облачно и туман, зрелищности не получилось.
С
Сергей
16 авг 2021
Прекрасная работа гида! Марте успешно удалось совместить интересы неподготовленной к горным приключениям детской аудитории с желанием взрослой части группы оказаться на знаковых и видовых точках с максимальной степенью комфорта. Быстро, чётко и организованно. В следующий поход - за новыми впечатлениями и с новым уровнем сложности!
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Наталья
11 июля 2021
Мы были с Мартой на треккинге в горах на Красной Поляне 10 июля 2021. Марта интересный рассказчик и заботливый гид. Ходили с детьми, она хорошо находит со всеми общий язык. читать дальше
Это важно в таком деле, как поход по горам, т. к. многим детям нужна мотивация, чтобы преодолеть трудности. Любит свое дело, живет в поселке Красная Поляна, зимой катается там на лыжах. Мягкий, умиротворенный человек.
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ALEXEY
5 июля 2021
Очень красивый и интересный маршрут. Марте спасибо за то, что организует поездку сначала на авто, и, как следствие, проходится самая классная часть маршрута, а не ведущая к нему неинтересная дорога.
Юля
20 мая 2021
Маршрут изменили, т. к. в начале мая в горах лежал снег и Марта предложила трекинг к водопаду Кейву. Мы согласились и нисколько не пожалели. Признаюсь было не совсем просто, но читать дальше
оно того стоило. При восхождении к водопаду открываются удивительные виды, водопад в конце пути как изюминка. Марта замечательный гид. Очень ей благодарны за поддержку на маршруте и весёлое непринуждённое общение. От меня отдельное спасибо - Марта помогла реализовать сюрприз в горах для сестры на день рождения!
Ирина
6 мая 2021
Марта-потрясающий гид!!! Подобрала оптимальный (по нашим силам) маршрут! Без экстрима, с позитивной усталостью в качестве послевкусия и калейдоскопом впечатлений, фантастических видов и эмоций! Очень ей благодарны за информацию, тёплое отношение читать дальше
к нам, как гостям, дружелюбие и поддержку на маршруте. 5 часовая прогулка даётся достаточно легко и незаметно. Единственный всем совет-удобная трекинговая обувь = обязательна!!! Марта ещё и потрясающий фотограф! Мы увезём с собой десятки изумительных кадров с этой экскурсии и большинство - ее работа)) огромное спасибо! Всем искренне советуем!!!
Марина
6 мая 2021
Марта чудесный гид! Легко нашла общий язык с 7летнис сыном, мы начинающие трекеры-и было здорово слышать полезные советы, подбадривание на пути вверх! Всем рекомендую!
Н
Наталья
1 мая 2021
Проводником у нас была Марта. Мне кажется, она гораздо больше переживала о месте, времени встречи, как нам добраться, чем мы. В результате все организационные моменты были улажены практически без всяких усилий. У дочки болят колени, во время трекинга началось обострение, но Марта на ходу перестроила программу. Мы провели с ней целый день и это был просто чудесный день
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Дмитрий
28 апр 2021
Большое спасибо за отличную экскурсию.
Анна
1 апр 2021
31 марта были на прогулке с Мартой. Маршрут изменили, так как в горах еще слишком много снега. В итоге, посетили Кругозор Ефремова, водопад Девичьи слезы и водопад Пасть дракона. Прогулка очень понравилась: красивые виды, приятная компания. Марте большое спасибо! Ходили с девочкой 8 лет. Маршут простой, подготовки не требует. Рекомендую тем,кто хочет прогуляться и подышать горным воздухом.
Татьяна
12 мар 2021
Отличная прогулка по окрестностям Красной поляны даже в несезон. Красивые виды, свежий воздух и несложная физическая нагрузка- все, что нужно для отдыха. Внимание к деталям при подготовке (одежда, транспорт, время встречи) и возможность скорректировать маршрут и пообедать в замечательном ресторане Яблоки печём сделали этот день настоящим маленьким туром с самыми лучшими впечатлениями.
И
Ирина
7 мар 2021
Марта - замечательный гид, привезла для всех нас палки для ходьбы и замечательный чай, фотографировала всех нас при любой возможности. Были на экскурсии с двумя детьми, 16 и 12 лет, - обоим было интересно и не слишком тяжело. Места очень красивые, потрясающие виды на горы. Рекомендуем!
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Ольга
3 янв 2021
Спасибо огромное, Марте, за увлекательное путешествие! Зарядилась энергией мест, совершила свой первый трекинг, построила планы на будущее! Обязательно вернусь в Сочи и вместе с Мартой буду покорять новые места!