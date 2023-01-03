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Е Елена Благодарю Сергея за экскурсию, много и интересно рассказывал, просто ходячая энциклопедия, отвечал на все вопросы, давал рекомендации по фотографиям, интересным ракурсам, ориентировал по времени, чтобы было комфортно и удобно. Нас было 5 человек: 2е взрослых, ребёнок 13 лет, и бабушки 70 и 80 лет. Все и всем было очень комфортно. И старым и малым уделялось достаточно внимания. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Благодарю Сергея за экскурсию, много и интересно рассказывал, просто ходячая энциклопедия, отвечал на все вопросы, давал рекомендации по фотографиям, интересным ракурсам, ориентировал по времени, чтобы было комфортно и удобно. Нас было 5 человек: 2е взрослых, ребёнок 13 лет, и бабушки 70 и 80 лет. Все и всем было очень комфортно. И старым и малым уделялось достаточно внимания. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет