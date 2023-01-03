Я познакомлю вас с прибрежным и горным Сочи. В долине реки Мзымта вы увидите живописное ущелье Ахцу, а на реке Чвижепсе нарзанный источник.
Посетите легендарный Олимпийский парк, в котором расположился грандиозный стадион «Фишт» и пять ледовых дворцов. Пройдетесь возле 50-метрового факела по «Медальной площади» к «Стене Чемпионов».
И восхититесь всеми тремя знаменитыми горнолыжными курортами: «Красная Поляна», «Лаура газпром», «Роза Хутор».
Посетите легендарный Олимпийский парк, в котором расположился грандиозный стадион «Фишт» и пять ледовых дворцов. Пройдетесь возле 50-метрового факела по «Медальной площади» к «Стене Чемпионов».
И восхититесь всеми тремя знаменитыми горнолыжными курортами: «Красная Поляна», «Лаура газпром», «Роза Хутор».
Описание экскурсииСочи — прибрежный и горный Дорогие гости Сочи! После выезда из отеля (в 10:00), вам предстоит познакомиться с двумя олимпийскими кластерами — прибрежным и горным. В долине реки Мзымта вы увидите живописное ущелье Ахцу, где подышите горным воздухом, а на реке Чвижепсе насладитесь нарзанным источником. Посетите легендарный Олимпийский парк, со смотровой площадки которого открываются виды на грандиозный стадион «Фишт» и пять ледовых дворцов. Пройдетесь возле 50-метрового факела по «Медальной площади» к «Стене Чемпионов». Далее, промчавшись по живописной дороге в горный кластер, восхититесь всеми тремя знаменитыми горнолыжными курортами: «Красная Поляна», «Лаура газпром», «Роза Хутор».
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Стадион «Фишт»
- Ледовые дворцы: "Шайба", "Большой", "Айсберг", "Адлер арена" и "Ледяной куб"
- Олимпийская и Паралимпийская деревни
- Горнолыжные курорты: "Красная Поляна", "Лаура газпром", "Роза Хутор", комплекс трамплинов "Русские горки"
Что включено
- Автомобильное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- "Входные билеты на канатные дороги (по желанию /"Роза Хутор/", либо /"Красная Поляна/")
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Благодарю Сергея за экскурсию, много и интересно рассказывал, просто ходячая энциклопедия, отвечал на все вопросы, давал рекомендации по фотографиям, интересным ракурсам, ориентировал по времени, чтобы было комфортно и удобно. Нас было 5 человек: 2е взрослых, ребёнок 13 лет, и бабушки 70 и 80 лет. Все и всем было очень комфортно. И старым и малым уделялось достаточно внимания. Рекомендую!
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Е
Благодарю Сергея за экскурсию, много и интересно рассказывал, просто ходячая энциклопедия, отвечал на все вопросы, давал рекомендации по фотографиям, интересным ракурсам, ориентировал по времени, чтобы было комфортно и удобно. Нас было 5 человек: 2е взрослых, ребёнок 13 лет, и бабушки 70 и 80 лет. Все и всем было очень комфортно. И старым и малым уделялось достаточно внимания. Рекомендую!
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Т
Спасибо Сергею за отлично проведенный день. Он просто энциклопедия:) и очень позитивный человек. Экскурсия прошла комфортно и интересно и для молодых, и для возрастные членов нашей семьи. По маршруту экскурсии Сергей рассказывал обо всех местах, которые мы проезжали в течении всего дня. Однозначно рекомендую Сергея как пунктуального и профессионального гида.
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