Описание Фото Ответы на вопросы Со мной вы прогуляетесь по новогодней «Ривьере»! Вас ждут тайны старинной усадьбы, реликтовые деревья и места силы. Вы увидите субтропическую ёлку, аллею со звёздными автографами и узнаете историю древних растений.



А на творческом мастер-классе создадите уникальную новогоднюю открытку с отпечатком листа кипариса в технике монотипии — ваш живой сувенир из волшебного парка.

Описание мастер-класса Среди аллей новогоднего парка «Ривьера» вы вдохнёте ароматы субтропиков, увидите субтропическое новогоднее дерево и реликтовые экзоты Черноморья. Также мы посетим места силы и узнаем, откуда здесь появились гинкго билоба и араукария, пережившие миллионы лет. Мы осмотрим усадьбу основателя парка, узнаем её тайну. А еще посетим аллею Дружбы и увидим деревья, посаженные знаменитыми людьми. Со мной вы заглянете на тайные аллеи и познакомитесь с «визитными карточками» парка. Вы откроете секреты «именных» деревьев и сами создадите новогоднюю открытку с отпечатком листа кипариса-новогоднего субтропического дерева, выполненный в технике монотипии. Вы увезёте с собой уникальные новогодние открытки с «зелёным автографом» растительных жителей субтропического парка: крупноцветковой магнолии, мушмулы и других.

