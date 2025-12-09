Со мной вы прогуляетесь по новогодней «Ривьере»! Вас ждут тайны старинной усадьбы, реликтовые деревья и места силы. Вы увидите субтропическую ёлку, аллею со звёздными автографами и узнаете историю древних растений.
А на творческом мастер-классе создадите уникальную новогоднюю открытку с отпечатком листа кипариса в технике монотипии — ваш живой сувенир из волшебного парка.
А на творческом мастер-классе создадите уникальную новогоднюю открытку с отпечатком листа кипариса в технике монотипии — ваш живой сувенир из волшебного парка.
Описание мастер-классаСреди аллей новогоднего парка «Ривьера» вы вдохнёте ароматы субтропиков, увидите субтропическое новогоднее дерево и реликтовые экзоты Черноморья. Также мы посетим места силы и узнаем, откуда здесь появились гинкго билоба и араукария, пережившие миллионы лет. Мы осмотрим усадьбу основателя парка, узнаем её тайну. А еще посетим аллею Дружбы и увидим деревья, посаженные знаменитыми людьми. Со мной вы заглянете на тайные аллеи и познакомитесь с «визитными карточками» парка. Вы откроете секреты «именных» деревьев и сами создадите новогоднюю открытку с отпечатком листа кипариса-новогоднего субтропического дерева, выполненный в технике монотипии. Вы увезёте с собой уникальные новогодние открытки с «зелёным автографом» растительных жителей субтропического парка: крупноцветковой магнолии, мушмулы и других.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все необходимые материалы для художественных работ
Место начала и завершения?
Парк Ривьера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Побывайте в сердце Олимпийских игр, исследуйте современные арены и насладитесь уникальным шоу фонтанов. Это вечер, который запомнится надолго
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
14 дек в 16:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне стадиона «Фишт» и других олимпийских объектов
Начало: На Олимпийском проспекте
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
Полюбоваться цветущими аллеями, подышать полезными ароматами и погрузиться в мир растений
Начало: У входа в парк Южные культуры
Сегодня в 11:00
13 дек в 11:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.