Сочный О. – Гид из Сочи

Исторически так сложилось, что Сочи был одним из самых популярных курортов.



Наверное, наравне с Крымом.



Город 🏙️ до сих пор удерживает свое звание.



Каждый год сюда приезжают тысячи туристов — отдохнуть на берегу Черного моря 🌊.



А что вы еще знаете о Сочи? Ведь это не только море и набережная.



Здесь есть много интересных мест — их мы и увидим на нашей прогулке 👣.



Если так оказалось, что вы у нас в гостях — присоединяйтесь к нам.



За 3 часа вы увидите все разнообразие Сочи, от морского порта и набережной до арт-галереи и Зимнего театра.