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Пешеходная обзорная по Сочи

5
11 отзывов
Сочный О.
Сочный О. – Гид из Сочи
Исторически так сложилось, что Сочи был одним из самых популярных курортов.

Наверное, наравне с Крымом.

Город 🏙️ до сих пор удерживает свое звание.

Каждый год сюда приезжают тысячи туристов — отдохнуть на берегу Черного моря 🌊.

А что вы еще знаете о Сочи? Ведь это не только море и набережная.

Здесь есть много интересных мест — их мы и увидим на нашей прогулке 👣.

Если так оказалось, что вы у нас в гостях — присоединяйтесь к нам.

За 3 часа вы увидите все разнообразие Сочи, от морского порта и набережной до арт-галереи и Зимнего театра.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 630 ₽ за человека

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Пешеходная обзорная по Сочи
Пешеходная обзорная по Сочи

Что вы увидите

  • Арт-галерея
  • Зимний театр
  • Место основания Сочи
  • Морской порт
  • Парки и скверы
  • Улица Навагинская
Для тех, кто хочет спокойно и вдумчиво прогуляться 👣 по центру Сочи в сопровождении по-настоящему влюблённого в свой город 🏙️ экскурсовода. Без дополнительных расходов. Знакомство с городом • По главной прогулочной улице Навагинская и пальмовой аллее мы пройдём к морскому порту. Прекрасные яхты навевают мысли о дальних странствиях. А мы поднимаемся в так называемый верхний город;
  • Зайдём в арт-галерею, расположенную на месте основания Сочи;
  • Увидим главный храм города;
  • По приморскому парку пройдём к Зимнему театру, где пешеходная обзорная по Сочи завершается;
  • Желающие смогут продолжить прогулку и посетить парк 🌳 «Дендрарий» или спуститься к морю.
  • На экскурсии 🧭 вы увидите памятники архитектуры и истории 📖, необычные скульптуры и экзотические растения. Узнаете, что делает Сочи уникальным курортом и наверняка по-настоящему влюбитесь ❤️ в него! Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Горького, 53, Сочи
Место завершения
🏁 Ул. Театральная, 2, Сочи
Пешеходная обзорная по Сочи
Пешеходная обзорная по Сочи
Пешеходная обзорная по Сочи
Пешеходная обзорная по Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочный О.
Сочный О.
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11 отзывов оставили туристы

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