Для тех, кто хочет спокойно и вдумчиво прогуляться 👣 по центру Сочи в сопровождении по-настоящему влюблённого в свой город 🏙️ экскурсовода. Без дополнительных расходов. Знакомство с городом • По главной прогулочной улице Навагинская и пальмовой аллее мы пройдём к морскому порту. Прекрасные яхты навевают мысли о дальних странствиях. А мы поднимаемся в так называемый верхний город;
Зайдём в арт-галерею, расположенную на месте основания Сочи;
Увидим главный храм города;
По приморскому парку пройдём к Зимнему театру, где пешеходная обзорная по Сочи завершается;
Желающие смогут продолжить прогулку и посетить парк 🌳 «Дендрарий» или спуститься к морю.
На экскурсии 🧭 вы увидите памятники архитектуры и истории 📖, необычные скульптуры и экзотические растения. Узнаете, что делает Сочи уникальным курортом и наверняка по-настоящему влюбитесь ❤️ в него! Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Горького, 53, Сочи
Место завершения
🏁 Ул. Театральная, 2, Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.