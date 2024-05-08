Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи)

Путешествие в Абхазию на 11 часов: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон. Индивидуальный маршрут, дружеский подход, возможность пикника
В этом путешествии вас ждут разнообразные эмоции! За 11 часов вы увидите озеро Рица, скалы у моря и каньон, побываете в Гагре и Новом Афоне, исследуете покинутые дачи-дворцы и узнаете
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о статусе Абхазии.

Возможность корректировать маршрут, устроить пикник с дивным видом и задавать вопросы делает экскурсию уникальной. Путешествие проводится на личном минивэне 4×4 Nissan 2016 года, транспорт включен в стоимость. Забираем у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привозим обратно.

Дополнительные расходы: вход в Рицинский реликтовый заповедник, питание и вход в замок принца Ольденбургского

4.85
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Индивидуальный формат
  • 🌄 Уникальные пейзажи
  • 🏛 Исторические объекты
  • 🍴 Возможность пикника
  • 📸 Фотосессии на природе
    • Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи)
    Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи)
    Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Озеро Рица
  • Юпшарский каньон
  • Новый Афон
  • Монастырь в Новом Афоне
  • Рукотворный водопад
  • Белые скалы
  • Станция Псырцха
  • Подвесной мост
  • Дачи князей
  • Дворец принца Ольденбургского

    • Описание экскурсии

    Абхазия с открыток

    В Страну души путешественники едут в первую очередь за сказочными пейзажами и памятными объектами — и я, конечно, покажу их вам. Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, проедем через узкий Юпшарский каньон со стенами-великанами, погуляем по мшистому лесу и доберемся до Рицы. На этом горном озере у вас будет время отдохнуть и пофотографироваться, а еще по желанию покататься на надувной лодке, которую я возьму с собой (если позволит погода). 1,5 часа от Рицы — и мы окажемся в Новом Афоне. Вы увидите величественный монастырь и рукотворный водопад, а я расскажу главное об обители.

    Абхазские заброшки и места без туристов

    Вас ждет индивидуальный формат, а значит — завораживающие места, где никогда не останавливаются автобусные туры. Вы полюбуетесь Белыми скалами на побережье Черного моря и бывшей станцией Псырцха, пройдете по подвесному мосту и по желанию оцените покинутые здания Абхазии. Бывшие дачи князей и партийных секретарей, секретные лаборатории СССР и по-прежнему нарядный дворец принца Ольденбургского. Маршрут всегда можно корректировать по вашим интересам.

    Организационные детали

    • Провожу тур на личном минивэне 4×4 Nissan 2016 года. Транспорт включён в стоимость
    • Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привезу обратно

    Дополнительные расходы

    • Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 700 руб., дети до 8 лет — бесплатно
    • Питание: по желанию организуем пикник, для которого вы можете купить любые продукты. С собой у меня будет газовая горелка и всё необходимое оборудование. Либо возможен обед в кафе/ресторане (около 800-900 руб. на человека, в среднем дешевле на 20-30%, чем в Сочи).
    • Вход в замок принца Ольденбургского — 150 руб. с человека (заезжаем по желанию)

    Пересечение границы

    • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
    • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    От отеля или места жительства гостей Сочи и Абхазии
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 11 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 33 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Юлия)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Дмитрий)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)Абхазия - топовая и нетуристическая (из Сочи) (Полина)
    Ю
    8 мая 2024
    Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥
    Вез нас по такому крутому скальнику что дух захватывало! Показал красоты
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    Абхазии. Нам немного не хватило исторической информации, но это на любителя) общие вещи Илья рассказал. Поездка была по маршруту, заехали даже в несколько заброшек. Посоветовал где пообедать, там где у него есть договорённости, но мы были не против) Фото и эмоции от этого дня в Абхазии были невероятные! Благодарю!

    Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥Илья повез нас на своей машине, быстро прошли границу, он знает когда лучше приехать, как проехать, все подсказывает. Машинка 🔥
    M
    6 мая 2024
    Отправила родителей на экскурсию. В плане экскурсии заявлен Новый Афон. Однако им сказали, что это далеко. Почему эта точка тогда заявлена в маршруте, как основная - неясно
    Илья
    Илья
    Ответ организатора:
    Добрый день, так как Ваши родители были из Центрального района Сочи я им посоветовал не ставить в программу Новый Афон,
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    они согласились и экскурсия прошла замечательно и без Нового Афона до которого только ехать два с половиной часа что в таких дальних маршрутах занимает много времени. Так как экскурсия была индивидуальной я предложил другие варианты, пешеходная экскурсия по Старой Гагре с посещением санаториев времен СССР и родители остались очень довольны.

    Не всегда то что есть в программе в индивидуальных экскурсиях происходит как написано в тексте, люди могут пить кофе часами любуясь Рицей или кататься на катамаране которого вообще нет в программе. Очень жаль что Вы этого не оценили, в следующий раз будем обязательно делать как указано в программе, а не так как хотят гости Абхазии.

    С уважением Романов Илья.

    Дмитрий
    11 апр 2024
    Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!
    Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!Отличная поездка, вкусная еда! Спасибо!
    Роман
    12 мар 2024
    Благодарны Илье за отличную поездку. Быстрое прохождение границы, комфортный автомобиль. Илья по желанию туристов покажет нетуристическую Абхазию. Места для питания рекомендованы и подобраны отлично, претензий нет. Мелкие организационные недочеты для совсем уж придиристых, куда без них:)
    Полина
    16 фев 2024
    Супер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг от видов и красоты вокруг) все прошло максимально комфортно, гид сразу уточнял моменты куда мне
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    было бы интересно заехать и что посмотреть. Что порадовало больше всего, что на Рицу мы попали, когда людей там вообще не было, а когда вернулись в Гагры, то там нас уже ждало теплое солнышко и отличная погода) наделали миллион фоток и видео, поэтому прям не стесняйтесь просить Илью сделать побольше кадров и он обязательно найдет удачный ракурс) красиво, объемно, интересно! Очень рекомендую, особенно если собираетесь в Абхазию в первый раз!

    Супер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг отСупер крутая экскурсия с человеком, который знает про Абхазию все и даже больше!) невероятный восторг от
    Алексей
    27 дек 2023
    Отличная экскурсия. Забрали из дома, границу прошли со «свистом». Экскурсовод достаточно интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. В машине чисто и тепло.
    Инна
    30 июл 2023
    Илья - опытный гид, эрудированный, отлично знает историю Абхазии, особенности местного менталитета, причины и последствия нынешнего состояния страны. Что немаловажно, пересекли границу вперёд и назад в нужное время, переход занял
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    немного времени. Не стали посещать места массового скопления туристов, выбрали свой маршрут, Илья предложил незабываемые и впечатляющие места. Могу смело рекомендовать поездки с Ильёй знакомым, огромное спасибо за этот день! Осталось много неизведанного в Абхазии, обязательно обращусь к Илье во время следующих поездок

    Лиля
    13 июн 2023
    Огромная благодарность Илье. За его знания, подход, чуткость. Илья знает очень много, глубоко в историю и насыщенно по фактам, но в рассказе всегда ориентировался на наше восприятие и иногда упрощал
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    повествование, иногда углублялся под иным углом, в зависимости от наших запросов. Маршрут составлен так грамотно, что каждое место мы смогли спокойно посетить, полюбоваться, проникнуться, не наблюдая толп туристов, Илья не торопил и не затягивал время пребывания. Отдельно хочу отметить то, как Илья знает Абхазию, знает места, он привозит не только в базовые туристические точки, позволяя максимально широко и красиво увидеть все. Илья, почувствовав нашу заинтересованность, показал интересные локации, причем к каждой из них у Ильи есть фото и видео материалы (и в виде архивных снимков в альбоме, и в видео видео, снятого с квадрокоптера). Илья помогает с красивыми снимками, красивыми видео из поездки. Илья - Человек большой души. Помог нам найти сезонные ягоды, но не в стаканчиках на рынке, а прямо на дереве, мы собирали ягоды с дерева и ели. Когда тебе уже далеко не 8-16 лет, это настоящий возврат к беззаботному детству и бабушкиному саду. Надеемся посетить новые места с Ильей, очень рекомендую Илью в качестве гида.

    Огромная благодарность Илье. За его знания, подход, чуткость. Илья знает очень много, глубоко в историю иОгромная благодарность Илье. За его знания, подход, чуткость. Илья знает очень много, глубоко в историю иОгромная благодарность Илье. За его знания, подход, чуткость. Илья знает очень много, глубоко в историю и
    Анастасия
    11 июн 2023
    Ездили в воскресенье из Сочи, забрали от отеля. Успели многое посмотреть и Рицу и Новый Афон, погуляли по заброшенному замку. Масса впечатлений и ярких фото.
    Kate
    9 мая 2023
    Помимо красивых видов, что в Абхазии есть в независимости от гида, хочу похвалить Илью, с ним очень комфортно и интересно. У нас был нюанс, у мамы болела нога, Илья без
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    проблем спланировал маршрут без дополнительных передвижений. Благодаря Илье мы многое узнали об истории Абхазии и остались в полном восторге от экскурсии. Спасибо!
    Теперь только вопрос: когда еще поедем? На альпийские луга например)

    Д
    27 апр 2023
    Наше мини путешествие по Абхазии прошло просто великолепно. С Ильёй посетили много прекрасных природных мест, а так же побывали на территориях заброшенных санаториев. Попробовали блюда абхазской кухни. По дороге Илья рассказал историю Абхазии, с фотографиями мест, как они выглядели во время открытия. Душевная поездка получилась! Летом будем стараться повторить встречу, но уже по другому маршруту!
    Н
    29 мар 2023
    Экскурсия огонь. Илья прекрасный гид!
    Валентина
    25 мар 2023
    Активно, интересно и с комфортом. Идеальный формат для тех, кто хотел бы взглянуть на пейзажи Абхазии с небанального ракурса. Легкая и живая подача информации. Рекомендуем!
    С
    17 окт 2022
    Было все хорошо. Рекомендуем.
    Анна
    7 окт 2022
    Спасибо огромное Илье за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций! Понравилось всё: природа, заброшки, как организована сама поездка, ну и доступность полученной информации.
    После поездки появилось большое желание вернуться снова, но уже не на один день))

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