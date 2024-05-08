В этом путешествии вас ждут разнообразные эмоции! За 11 часов вы увидите озеро Рица, скалы у моря и каньон, побываете в Гагре и Новом Афоне, исследуете покинутые дачи-дворцы и узнаете

о статусе Абхазии. Возможность корректировать маршрут, устроить пикник с дивным видом и задавать вопросы делает экскурсию уникальной. Путешествие проводится на личном минивэне 4×4 Nissan 2016 года, транспорт включен в стоимость. Забираем у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привозим обратно. Дополнительные расходы: вход в Рицинский реликтовый заповедник, питание и вход в замок принца Ольденбургского

Описание экскурсии

Абхазия с открыток

В Страну души путешественники едут в первую очередь за сказочными пейзажами и памятными объектами — и я, конечно, покажу их вам. Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, проедем через узкий Юпшарский каньон со стенами-великанами, погуляем по мшистому лесу и доберемся до Рицы. На этом горном озере у вас будет время отдохнуть и пофотографироваться, а еще по желанию покататься на надувной лодке, которую я возьму с собой (если позволит погода). 1,5 часа от Рицы — и мы окажемся в Новом Афоне. Вы увидите величественный монастырь и рукотворный водопад, а я расскажу главное об обители.

Абхазские заброшки и места без туристов

Вас ждет индивидуальный формат, а значит — завораживающие места, где никогда не останавливаются автобусные туры. Вы полюбуетесь Белыми скалами на побережье Черного моря и бывшей станцией Псырцха, пройдете по подвесному мосту и по желанию оцените покинутые здания Абхазии. Бывшие дачи князей и партийных секретарей, секретные лаборатории СССР и по-прежнему нарядный дворец принца Ольденбургского. Маршрут всегда можно корректировать по вашим интересам.

Организационные детали

Провожу тур на личном минивэне 4×4 Nissan 2016 года. Транспорт включён в стоимость

Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привезу обратно

Дополнительные расходы

Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 700 руб., дети до 8 лет — бесплатно

Питание: по желанию организуем пикник, для которого вы можете купить любые продукты. С собой у меня будет газовая горелка и всё необходимое оборудование. Либо возможен обед в кафе/ресторане (около 800-900 руб. на человека, в среднем дешевле на 20-30%, чем в Сочи).

Вход в замок принца Ольденбургского — 150 руб. с человека (заезжаем по желанию)

Пересечение границы