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Описание экскурсии
Абхазия с открыток
В Страну души путешественники едут в первую очередь за сказочными пейзажами и памятными объектами — и я, конечно, покажу их вам. Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, проедем через узкий Юпшарский каньон со стенами-великанами, погуляем по мшистому лесу и доберемся до Рицы. На этом горном озере у вас будет время отдохнуть и пофотографироваться, а еще по желанию покататься на надувной лодке, которую я возьму с собой (если позволит погода). 1,5 часа от Рицы — и мы окажемся в Новом Афоне. Вы увидите величественный монастырь и рукотворный водопад, а я расскажу главное об обители.
Абхазские заброшки и места без туристов
Вас ждет индивидуальный формат, а значит — завораживающие места, где никогда не останавливаются автобусные туры. Вы полюбуетесь Белыми скалами на побережье Черного моря и бывшей станцией Псырцха, пройдете по подвесному мосту и по желанию оцените покинутые здания Абхазии. Бывшие дачи князей и партийных секретарей, секретные лаборатории СССР и по-прежнему нарядный дворец принца Ольденбургского. Маршрут всегда можно корректировать по вашим интересам.
Организационные детали
- Провожу тур на личном минивэне 4×4 Nissan 2016 года. Транспорт включён в стоимость
- Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привезу обратно
Дополнительные расходы
- Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 700 руб., дети до 8 лет — бесплатно
- Питание: по желанию организуем пикник, для которого вы можете купить любые продукты. С собой у меня будет газовая горелка и всё необходимое оборудование. Либо возможен обед в кафе/ресторане (около 800-900 руб. на человека, в среднем дешевле на 20-30%, чем в Сочи).
- Вход в замок принца Ольденбургского — 150 руб. с человека (заезжаем по желанию)
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Вез нас по такому крутому скальнику что дух захватывало! Показал красоты
После поездки появилось большое желание вернуться снова, но уже не на один день))