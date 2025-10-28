Мои заказы

Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи

Исследовать город в деталях - с вопросами, фактами и интерактивом
Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет узнать Сочи глубже — через неожиданные вопросы, городской фольклор и скрытые детали.

В интерактивной форме я расскажу о городе, а затем спрошу вас: кто, когда
читать дальше

и почему основал Сочи? Почему он делился на две части и почему в историческом центре намешано столько стилей? Хотите — отвечайте, если не знаете — угадывайте. А на призы я не поскуплюсь!

5
1 отзыв
Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи© Антон
Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи© Антон
Пешеходная экскурсия-квиз по центру Сочи© Антон

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Зимний театр — одну из самых узнаваемых архитектурных доминант Сочи.
  • Собор Михаила Архангела — старейший храм на всём Черноморском побережье Кавказа.
  • Уютный дворик арт-галереи с метафорическим сердцем Сочи.
  • Морской вокзал и Платановую аллею.
  • Новый мост «Волшебный лист» — современную достопримечательность центра.
  • Улицу Навагинскую — променад, напоминающий московский Арбат.
  • Железнодорожный вокзал Сочи — шедевр сталинской неоклассики.

Вы узнаете (или догадаетесь):

  • Почему на фронтоне Зимнего театра стоят три статуи, не имеющие отношения к театру.
  • Что означают 88 колонн, зачем меняли крышу и где находилось ложе Сталина.
  • Как собор Михаила Архангела связан с Третьяковкой.
  • Сколько свай под зданием морвокзала, что символизируют 12 дельфинов на крыше и где скрывается киргиз.
  • Почему платаны называют бесстыдницами и чем они лучше тополей.
  • Сколько мостов переброшено через реку Сочи, какой из них старейший и откуда брали камень для самого большого.
  • Что означают капли дождя на гербе Сочи и какие пальмы дают плоды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в интерактивном формате. Я чередую рассказы о Сочи с вопросами, на которые необходимо отвечать, пусть даже неправильно. Победитель получит маленький сюрприз.
  • Мы пройдём пешком около 2,5 км. По дороге можно будет зайти выпить кофе или чаю (за отдельную плату).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 2246 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Олег
Олег
28 окт 2025
Посетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю Сочи по полкам и аккуратно рассказал про все точки маршрута и его героев. Интересная информация
читать дальше

из курса природоведения и географии неожиданно и интересно дополнила рассказ. Замечательные истории и загадки про растения, флору и фауну очень понравились. По окончанию экскурсии супруга получила приз за смекалку 😁. P. S. Пробовали даже плоды пальмы. Всем советую 👍

Посетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю СочиПосетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю СочиПосетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю СочиПосетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю СочиПосетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю СочиПосетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю Сочи

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
На машине
9 часов
108 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Центр города, Олимпийская деревня, Красная Поляна и «Роза Хутор» за один день
Начало: От вашего отеля
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8700 ₽ за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия по центру Сочи
Пешая
На самокатах
2 часа
51 отзыв
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по центру Сочи
Превратите знакомство с Сочи в захватывающее приключение с загадками и любопытными историями. Пешком или на самокатах исследуйте центр города и получите приз
Начало: На улице Театральной
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи