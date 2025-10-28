Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет узнать Сочи глубже — через неожиданные вопросы, городской фольклор и скрытые детали.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Зимний театр — одну из самых узнаваемых архитектурных доминант Сочи.
- Собор Михаила Архангела — старейший храм на всём Черноморском побережье Кавказа.
- Уютный дворик арт-галереи с метафорическим сердцем Сочи.
- Морской вокзал и Платановую аллею.
- Новый мост «Волшебный лист» — современную достопримечательность центра.
- Улицу Навагинскую — променад, напоминающий московский Арбат.
- Железнодорожный вокзал Сочи — шедевр сталинской неоклассики.
Вы узнаете (или догадаетесь):
- Почему на фронтоне Зимнего театра стоят три статуи, не имеющие отношения к театру.
- Что означают 88 колонн, зачем меняли крышу и где находилось ложе Сталина.
- Как собор Михаила Архангела связан с Третьяковкой.
- Сколько свай под зданием морвокзала, что символизируют 12 дельфинов на крыше и где скрывается киргиз.
- Почему платаны называют бесстыдницами и чем они лучше тополей.
- Сколько мостов переброшено через реку Сочи, какой из них старейший и откуда брали камень для самого большого.
- Что означают капли дождя на гербе Сочи и какие пальмы дают плоды.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в интерактивном формате. Я чередую рассказы о Сочи с вопросами, на которые необходимо отвечать, пусть даже неправильно. Победитель получит маленький сюрприз.
- Мы пройдём пешком около 2,5 км. По дороге можно будет зайти выпить кофе или чаю (за отдельную плату).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Антон — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 2246 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
28 окт 2025
Посетили экскурсию Антона. Коллеги туристы не пришли, получилась замечательная индивидуальная экскурсия. Антон разложил плавно историю Сочи по полкам и аккуратно рассказал про все точки маршрута и его героев. Интересная информация
