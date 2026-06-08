Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться видами, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит быть готовым к прохладной погоде и ограниченной видимости.

Сочи - не только курорт солнца и моря, но и город с богатым духовным наследием.Экскурсия «По святым местам Сочи» приглашает вас на уникальное путешествие по храмам и монастырям, которые являются

жемчужинами религиозной архитектуры и центрами духовной жизни региона. Вас ожидает посещение Храма Успения Пресвятой Богородицы, где каждый камень дышит историей, Храма Георгия Победоносца, расположенного на высоте, откуда открываются великолепные виды, и Троице-Георгиевского женского монастыря, где хранятся реликвии святых и можно попробовать выпечку, приготовленную с молитвой. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к вечному, обрести умиротворение и узнать Сочи с неожиданной стороны. В стоимость включен трансфер из Адлера и Сириуса, а также возможность дополнительно посетить чайную и узнать больше о традициях русского чаепития

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Расположенный в горах, этот православный храм имеет более чем вековую историю. С первых дней он служит духовным центром и умиротворенным местом для молитвы и размышления. Здесь хранится частица мощей Пантелеймона Целителя и собрано множество икон, включая редкие старинные экземпляры.

Храм Георгия Победоносца

Ещё один красивый храм, расположенный в горном районе Сочи. Он находится на высоте более 300 метров — только представьте, какие виды открываются отсюда! Внутри храма также собраны старинные иконы и другие церковные святыни.

Троице-Георгиевский женский монастырь

Это действующий монастырь, состоящий из нескольких храмов, каждый из которых имеет богатую историю. Внутри собрано много святынь — частички пояса Божьей Матери, частицы мощей святителя Николая Чудотворца, Матроны Московской, Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Войно-Ясенецкого, Дивеевских святых и т. д. На территории монастыря есть чайная, где при желании мы устроим чаепитие и попробуем церковную выпечку, приготовленную с молитвой.

Остановки в пути

Помимо этого, по дороге, мы сделаем остановку, на смотровой площадке Ахштырского ущелья, на берегу реки Мзымта. У вас будет возможность прогуляться, полюбоваться потрясающим видом отвесных скал, высота которых более 200 метров. Ещё одна остановка у нас будет в не менее живописном месте, на смотровой площадке с видом на ущелье Ах-цу. В ходе экскурсии вы узнаете историю этих мест, а так же услышите о становлении христианства и православия на территории Сочи.

Организационные детали