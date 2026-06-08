Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
Сочи - не только курорт солнца и моря, но и город с богатым духовным наследием.
Экскурсия «По святым местам Сочи» приглашает вас на уникальное путешествие по храмам и монастырям, которые являются читать дальшеуменьшить
жемчужинами религиозной архитектуры и центрами духовной жизни региона.
Вас ожидает посещение Храма Успения Пресвятой Богородицы, где каждый камень дышит историей, Храма Георгия Победоносца, расположенного на высоте, откуда открываются великолепные виды, и Троице-Георгиевского женского монастыря, где хранятся реликвии святых и можно попробовать выпечку, приготовленную с молитвой.
Эта экскурсия - возможность прикоснуться к вечному, обрести умиротворение и узнать Сочи с неожиданной стороны.
В стоимость включен трансфер из Адлера и Сириуса, а также возможность дополнительно посетить чайную и узнать больше о традициях русского чаепития
Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться видами, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит быть готовым к прохладной погоде и ограниченной видимости.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Храм Георгия Победоносца
Троице-Георгиевский женский монастырь
Описание экскурсии
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Расположенный в горах, этот православный храм имеет более чем вековую историю. С первых дней он служит духовным центром и умиротворенным местом для молитвы и размышления. Здесь хранится частица мощей Пантелеймона Целителя и собрано множество икон, включая редкие старинные экземпляры.
Храм Георгия Победоносца
Ещё один красивый храм, расположенный в горном районе Сочи. Он находится на высоте более 300 метров — только представьте, какие виды открываются отсюда! Внутри храма также собраны старинные иконы и другие церковные святыни.
Троице-Георгиевский женский монастырь
Это действующий монастырь, состоящий из нескольких храмов, каждый из которых имеет богатую историю. Внутри собрано много святынь — частички пояса Божьей Матери, частицы мощей святителя Николая Чудотворца, Матроны Московской, Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Войно-Ясенецкого, Дивеевских святых и т. д. На территории монастыря есть чайная, где при желании мы устроим чаепитие и попробуем церковную выпечку, приготовленную с молитвой.
Остановки в пути
Помимо этого, по дороге, мы сделаем остановку, на смотровой площадке Ахштырского ущелья, на берегу реки Мзымта. У вас будет возможность прогуляться, полюбоваться потрясающим видом отвесных скал, высота которых более 200 метров. Ещё одна остановка у нас будет в не менее живописном месте, на смотровой площадке с видом на ущелье Ах-цу. В ходе экскурсии вы узнаете историю этих мест, а так же услышите о становлении христианства и православия на территории Сочи.
Организационные детали
Трансфер из Адлера и Сириуса входит в стоимость экскурсии. Если вам нужен трансфер из Центрального и Хостинского района, доплата составит 1500 ₽ в одну сторону.
Женщинам для посещения храма понадобятся платки на голову
Дополнительные расходы: свечи, требы, посещение чайной (от 300 ₽/чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 154 туристов
Меня зовут Ольга. Я профессиональный гид. Я очень увлечена своей работой и постоянно совершенствуюсь. Экскурсии свои стараюсь сделать в первую очередь насыщенными, красивыми, и лёгкими. Люблю живое общение. Цель моих экскурсий — показать наш край во всей его красоте, чтобы гости полюбили его так же, как я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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Екатерина
Прекрасная атмосферная экскурсия, наверно одна из лучших на которых мы побывали в последнее время. В первую очередь, хочется отметить профессинализм Анастасии, что конечно было очень уместно для темы экскурсии. Во-вторую очередь, вовлеченость Анастасии в то что она рассказывала, что предавало особое восприятие объектов. И конечно когда экскурсовод подходит к проведению с душой - это несомненно передаётся нам. Спасибо за экскурсию!
Ольга
Ответ организатора:
От всей нашей команды спасибо за такой тёплый отзыв! 💛 Для нас самое ценное — видеть, как загораются глаза гостей читать дальшеуменьшить
и как история оживает в их впечатлениях. Очень рады, что маршрут вам понравился. Ждём вас снова — у нас ещё столько удивительных мест и историй, которыми хочется поделиться. До новых встреч на экскурсиях! 😊
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Надежда
Приветствую всех! Мы взяли индивидуальную экскурсию «По святым местам Сочи», наш экскурсовод была Анастасия. Все было прекрасно и замечательно, очень трогательно звучала вся информация, Анастасия, мастер своего дела. Мы тронуты до глубины души, и конечно будем рекомендовать нашим знакомым данный тур. Спасибо большое, здоровья Вам и всех благ.
Ольга
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплые слова и доверие! Мы постоянно совершенствуем наши экскурсии и сейчас активно работаем над новыми маршрутами. Каждое ваше пожелание — важный ориентир для нас: мы стремимся сделать путешествия ещё увлекательнее и комфортнее. Будем рады увидеть вас снова!
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Ирина
Незабываемая прогулка по Святым местам Сочи с прекрасным гидом Анной!
Я хочу выразить огромную благодарность Анне. Это был один из самых ярких дней нашего путешествия. С первых минут встречи стало понятно, читать дальшеуменьшить
что нас ждет не просто сухое перечисление дат и фактов, а увлекательное погружение в историю Сочи. Анна обладает поистине энциклопедическими знаниями о городе и его истории. Она отвечала на наши вопросы, приводя исторические детали, которые мы никогда бы не узнали без нее. Чувствуется огромная любовь к своему делу. Рассказ был невероятно живым и образным. Анна не читала лекцию по бумажке, а вела диалог с нами, умело рассказывая легенды и истории в период нашего маршрута. Её речь была грамотной, четкой и очень приятной для слуха. Однозначно рекомендую этого экскурсовода и экскурсию по "Святым местам Сочи" всем, кто хочет получить максимум впечатлений от поездки!
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Е
Екатерина
Хочу от всей души поблагодарить нашего замечательного гида Анастасию! Экскурсия по святым местам Сочи получилась невероятно интересной и познавательной. Мы получили массу положительных впечатлений и увезли с собой самые теплые воспоминания.
Ольга
Ответ организатора:
Уважаемая Екатерина, Благодарим вас от всей души за такой тёплый отзыв и за то, что уделили внимание истории Сочи — читать дальшеуменьшить
это очень ценно для нас. 🌊 🌴🤍
😊 Рады, что смогли подарить вам приятные впечатления.
С нетерпением будем ждать вас на новых маршрутах — постараемся и дальше радовать и соответствовать вашему тонкому вкусу!
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Елена
Огромное спасибо за весьма интересную экскурсию! Анастасия обладает исчерпывающими познаниями и умеет их преподать в лёгкой и познавательной форме!
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Е
Елена
Только положительные впечатления. Масса эмоций, приятных познавательных моментов. Эрудированный и грамотный специалист, чудесный собеседник. Экскурсия по святым местам - это то, что мы так долго искали с мужем. Анастасия - именно тот ГИД, без которого познавательное путешествие будет пустым и бесполезным. Обращайтесь именно к ней, если хотите чтобы ваше сердце духовно обогатилось!