Если у городов есть сердце и характер, то должна быть и душа. У Сочи она в храмах и церквях. Белокаменные стены, высокие купола, фрески на внутренних стенах и звон колоколов — вот что вас ждёт в путешествии по самым намоленным местам города. Исследуя религиозное наследие курорта, вы убедитесь, что здешние церкви обладают особой энергетикой и целебной силой.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Расположенный в горах, этот православный храм имеет более чем вековую историю. С первых дней он служит духовным центром и умиротворенным местом для молитвы и размышления. В храме собрано множество икон, включая редкие старинные экземпляры.

Храм Георгия Победоносца

Ещё один красивый храм, расположенный в горном районе Сочи. Он находится на высоте более 300 метров — только представьте, какие виды открываются отсюда! Внутри храма также собраны старинные иконы и другие церковные святыни.

Троице-Георгиевский женский монастырь

Это действующий монастырь, состоящий из нескольких храмов, каждый из которых имеет богатую историю. Внутри собрано много святынь — частицы мощей святителя Николая Чудотворца, Матроны Московской, Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Войно-Ясенецкого, Дивеевских святых и т. д. На территории монастыря есть чайная, где при желании мы устроим чаепитие и попробуем церковную выпечку, приготовленную с молитвой.

Организационные детали