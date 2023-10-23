По святым местам Сочи

Прикоснуться к истории древнейших храмов, соборов и монастырей

5
1 отзыв
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Если у городов есть сердце и характер, то должна быть и душа. У Сочи она в храмах и церквях.

Белокаменные стены, высокие купола, фрески на внутренних стенах и звон колоколов — вот что вас ждёт в путешествии по самым намоленным местам города.

Исследуя религиозное наследие курорта, вы убедитесь, что здешние церкви обладают особой энергетикой и целебной силой.
По святым местам Сочи
По святым местам Сочи
По святым местам Сочи
По святым местам Сочи
По святым местам Сочи
По святым местам Сочи
По святым местам Сочи
По святым местам Сочи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Расположенный в горах, этот православный храм имеет более чем вековую историю. С первых дней он служит духовным центром и умиротворенным местом для молитвы и размышления. В храме собрано множество икон, включая редкие старинные экземпляры.

Храм Георгия Победоносца

Ещё один красивый храм, расположенный в горном районе Сочи. Он находится на высоте более 300 метров — только представьте, какие виды открываются отсюда! Внутри храма также собраны старинные иконы и другие церковные святыни.

Троице-Георгиевский женский монастырь

Это действующий монастырь, состоящий из нескольких храмов, каждый из которых имеет богатую историю. Внутри собрано много святынь — частицы мощей святителя Николая Чудотворца, Матроны Московской, Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Войно-Ясенецкого, Дивеевских святых и т. д. На территории монастыря есть чайная, где при желании мы устроим чаепитие и попробуем церковную выпечку, приготовленную с молитвой.

Организационные детали

  • Трансфер из Адлера и Сириуса входит в стоимость экскурсии. Если вам нужен трансфер из Центрального и Хостинского района, доплата составит 500 р. в одну сторону.
  • Женщинам для посещения храма понадобятся платки на голову
  • Дополнительные расходы: свечи, требы, посещение чайной (от 300 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
23 окт 2023
Я замечательно провела день экскурсии, великолепный гид Ольга, подробная информация преподнесена от всего сердца, живописные места, одухотворенные святые места, Храм Успения Пресвятой Богородицы, Храм Георгия Победоносца, Троицкий-Георгиевский женский монастырь дающие духовную благодать. Остались только светлые, добрые воспоминания. Рекомендую Всем посетить данную экскурсию.

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