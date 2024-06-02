1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина2 июня 2024Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
- ААнна29 мая 2024Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
- ЛЛариса28 мая 2024Ездили на экскурсию 19 мая. Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой. Очень интересная и содержательная, при этом комфортная и неутомительная
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
- ДДиана21 мая 2024Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
- ООксана12 мая 2024Добрый день! Экскурсию проводил Александр! Супер! Супер! Нам с мужем очень понравилось все! Рекомендую! Огромное спасибо! С уважением
- ААлександра25 апреля 2024Рекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречи. Проехали по удивительным местам:
- ЯЯнборисов16 апреля 2024Отличная экскурсия!!!! Благодаря автомобилю - вездеходу побывали в волшебных, диких локациях!!! Спасибо!!!
- ТТатьяна19 декабря 2023Просто чудесно провела время на экскурсии с Екатериной! Какие-то места, скрытые от глаз массового туриста, аутентичные ресторанчики и, конечно, Скай-парк-
- ААндрей26 сентября 2023Отличная экскурсия! В долине реки Мзымта сохранились красивейшие, чудесные уголки живой природы. Екатерина - замечательный экскурсовод, чуткий и внимательный человек, грамотный специалист своего дела!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Троице-Георгиевский монастырь»
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