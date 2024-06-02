Экскурсии в Троице-Георгиевский женский монастырь в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Троице-Георгиевский монастырь» в Сочи, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
По святым местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Паломничество по святым местам Сочи
Откройте для себя историю и духовность Сочи, посетив его знаменитые храмы и монастыри с индивидуальным гидом
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
8 500 за всё до 4 чел.
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    2 июня 2024
    По святым местам Сочи
    Анастасия провела очень содержательную и познавательную экскурсию по важным православным храмам Сочи. Я и не ожидала, что православие в Сочи
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    имеет такие древние истоки. Храм Успения Пресвятой Богородицы это очень благостное и светлое намоленное место с давней интересной историей. Троице-Георгиевский женский монастырь находится в гористой красивой местности, имеет очень много православных святынь. Дорога в горах была сложной и после дождя, но Анастасия как опытный и аккуратный водитель справилась со всеми трудностями. Ольга нас встретила в монастыре с заботой и вниманием. Обязательно вернусь на православные маршруты в компании Ольги и Анастасии.

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
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    увидеть весь город Сочи. Александр интересный собеседник, может ответить на любой вопрос, а виртуозная езда на внедорожнике через ручьи и по серпантинам - это отдельный вид искусства. Можно корректировать маршрут исходя из предпочтений. Рекомендую, не пожалеете!!!

  • Л
    Лариса
    28 мая 2024
    По святым местам Сочи
    Ездили на экскурсию 19 мая. Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой. Очень интересная и содержательная, при этом комфортная и неутомительная
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    поездка. Путешествие по красивым природным местам с посещением духовных святынь произвело неизгладимое впечатление. Ольге огромное спасибо и желаем воплощения всех ее планов!

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
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    понравилось стоять в машине. Самшитовый лес прекрасное место, там и купались и по скалам лазили, море впечатлений, на обратном пути заехали пещеру смотреть тоже очень красиво, высота и красота мест не забываемы. Сервис покупки путевки очень удобный, менеждер перезвонил в короткие сроки и подробно всё рассказал, вообщем рекомендую поездку, не пожалеете☺☺👍

  • Д
    Диана
    21 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
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    позднее время брони, коммуникации были моментальные (понятное дело, что бот, но на вопросы в вотсап отвечал сразу живой человек, также подробно и исчерпывающе). Бронь бесплатная, оплата была уже в день экскурсии на месте. Машина чистая, водитель одновременно и водитель и гид, представился Андреем. Вежливый, флегматичный но с харизмой, водит аккуратно, историческую информацию преподносил с шутками, что было забавно. Ехали без сильной тряски и под музыку. Перед отправлением с каждой остановки всегда проверял, все ли на месте. В целом, все понравилось, единственное, что места, которые посещали, были замусоренные туристами, что очень жаль и это главный минус, конечно, не относящийся к организаторам экскурсии. На Каньоне Псахо между скал окурки и салфетки использованные, при нас пара, после купания спокойно оставила после себя тоже самое. На подвесном мосту, который крепился тросами за трубы, в эти самые трубы туристы складывают бутылки, стаканчики и мусор. Возможно, из-за отсутствия рядом мусорных баков, но и скорее всего- своего воспитания. Спасибо организаторам за экскурсию! Добавлю, что было бы не плохо, гидам напоминать туристам своей группы о поддержании чистоты посещаемых мест.

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Добрый день! Экскурсию проводил Александр! Супер! Супер! Нам с мужем очень понравилось все! Рекомендую! Огромное спасибо! С уважением
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    По святым местам Сочи
    Рекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречи. Проехали по удивительным местам:
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    потрясающие горы, смотровые площадки, и конечно храмы - места удивительной силы и благодати, в женском монастыре 6 храмов. Свободный, комфортный темп, никуда не спешили и все успели. Спасибо Ольге за поездку!

    Рекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречиРекомендую - очень комфортная и интересная поездка! Удобный трансфер, с Ольгой заранее обсудили время, место встречи
  • Я
    Янборисов
    16 апреля 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Отличная экскурсия!!!! Благодаря автомобилю - вездеходу побывали в волшебных, диких локациях!!! Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    19 декабря 2023
    Чудеса долины реки Мзымта
    Просто чудесно провела время на экскурсии с Екатериной! Какие-то места, скрытые от глаз массового туриста, аутентичные ресторанчики и, конечно, Скай-парк-
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    все это создало прекрасное настроение! Очень понравилось, что с самого начала Катя не стала настаивать на заявленных заранее объектах, а с учетом моих желаний перестроилась, насколько возможно, и отдельное спасибо за советы, как провести оставшееся время на Красной Поляне! В результате, и следующий день получился очень ярким! Всем советую

  • А
    Андрей
    26 сентября 2023
    Чудеса долины реки Мзымта
    Отличная экскурсия! В долине реки Мзымта сохранились красивейшие, чудесные уголки живой природы. Екатерина - замечательный экскурсовод, чуткий и внимательный человек, грамотный специалист своего дела!
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Троице-Георгиевский монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Троице-Георгиевский монастырь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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