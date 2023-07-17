Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
Вы не просто полюбуетесь красивыми пейзажами, но и ощутите дыхание прошлого, ведь мы будет путешествовать на ретроавтомобиле! В подарок я сделаю для вас профессиональные фото и видео.
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даты
Описание
Что вас ожидает
На фоне гор
Я заберу вас из отеля на оригинальном советском ретроавтомобиле «Газ 21 Волга» 1966 года выпуска. Мы начнём движение по Старому Краснополянскому шоссе в сторону ущелья Ахцу. Спустимся в низовье реки Мзымта, чтобы полюбоваться первозданной природой. Затем направимся на заброшенный участок дороги, побываем на смотровой площадке с видом на ущелье, прогуляемся к водопаду «Пасть Дракона» высотой 41,5 метров и к каньону с чистейшей холодной водой, где по желанию можно искупаться.
Фото на память
На каждой остановке будем делать красивые фотографии на фоне ретроавто и кавказских гор. Также по желанию я сниму для вас профессиональный видеоролик о нашем путешествии. По ходу экскурсии обязательно расскажу о достопримечательностях, но без излишеств, чтобы это не было похоже на лекцию.
Организационные детали
- На этой экскурсии я буду для вас и водителем, и гидом, и фотографом
- Если территориально вы проживаете в Адлере или Сириусе, я заберу вас прямо из отеля на ретроавтомобиле. Если вы живёте в центральном районе Сочи, для вас будет организован трансфер до точки старта в Адлере (по договорённости).
- В автомобиле с комфортом могут разместиться до 5 пассажиров некрупного телосложения
- Проход к водопаду оплачивается отдельно — 200 руб.
- Возьмите с собой воду, перекус, купальные принадлежности, а также одежду для смены образов
- Видеоролик делается по запросу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Гид забрал меня прямо от дома, мы побывали в низовье реки Мзымты, ущелье Ахцу и у водопада "Пасть дракона". На каждой локации фотографировались и - важный момент - я уже получила ссылку на снимки (оригиналы и обработанные) и 95% из них мне нравятся. Это говорит о том, что гид - отличный фотограф:)
На протяжении экскурсии в машине играла соответствующая стилю музыка, так что погружение в атмосферу было максимальным. С удовольствием прокатилась бы на "Волге" еще раз!