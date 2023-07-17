Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле

Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Предлагаю вам отправиться в незабываемое приключение к видовым природным локациям — водопаду «Пасть Дракона», низовью реки Мзымта и ущелью Ахцу.

Вы не просто полюбуетесь красивыми пейзажами, но и ощутите дыхание прошлого, ведь мы будет путешествовать на ретроавтомобиле! В подарок я сделаю для вас профессиональные фото и видео.
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На фоне гор

Я заберу вас из отеля на оригинальном советском ретроавтомобиле «Газ 21 Волга» 1966 года выпуска. Мы начнём движение по Старому Краснополянскому шоссе в сторону ущелья Ахцу. Спустимся в низовье реки Мзымта, чтобы полюбоваться первозданной природой. Затем направимся на заброшенный участок дороги, побываем на смотровой площадке с видом на ущелье, прогуляемся к водопаду «Пасть Дракона» высотой 41,5 метров и к каньону с чистейшей холодной водой, где по желанию можно искупаться.

Фото на память

На каждой остановке будем делать красивые фотографии на фоне ретроавто и кавказских гор. Также по желанию я сниму для вас профессиональный видеоролик о нашем путешествии. По ходу экскурсии обязательно расскажу о достопримечательностях, но без излишеств, чтобы это не было похоже на лекцию.

Организационные детали

  • На этой экскурсии я буду для вас и водителем, и гидом, и фотографом
  • Если территориально вы проживаете в Адлере или Сириусе, я заберу вас прямо из отеля на ретроавтомобиле. Если вы живёте в центральном районе Сочи, для вас будет организован трансфер до точки старта в Адлере (по договорённости).
  • В автомобиле с комфортом могут разместиться до 5 пассажиров некрупного телосложения
  • Проход к водопаду оплачивается отдельно — 200 руб.
  • Возьмите с собой воду, перекус, купальные принадлежности, а также одежду для смены образов
  • Видеоролик делается по запросу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
17 июля 2023
Я была в Сочи очень много раз и думала, что этот город меня уже ничем не удивит. Но оказалось, что на привычное нужно просто взглянуть под другим углом. Эта экскурсия на ретроавтомобиле — отличный вариант для тех, кто уже видел все, но хочет чего-то нового, а также всех, кто любит ретромашины, красивые фотосессии и просто пробовать новое.

Гид забрал меня прямо от дома, мы побывали в низовье реки Мзымты, ущелье Ахцу и у водопада "Пасть дракона". На каждой локации фотографировались и - важный момент - я уже получила ссылку на снимки (оригиналы и обработанные) и 95% из них мне нравятся. Это говорит о том, что гид - отличный фотограф:)

На протяжении экскурсии в машине играла соответствующая стилю музыка, так что погружение в атмосферу было максимальным. С удовольствием прокатилась бы на "Волге" еще раз!
Я была в Сочи очень много раз и думала, что этот город меня уже ничем неЯ была в Сочи очень много раз и думала, что этот город меня уже ничем неЯ была в Сочи очень много раз и думала, что этот город меня уже ничем не

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Фотопрогулки
Водопады
Природа и пейзажи
Мзымта
Популярные места
Водопад Пасть Дракона
Природа
Уникальный опыт
Активности
Обзорные

Похожие туры из Сочи

Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
Роза Хутор, Ахштырское ущелье, Белые скалы и аквапарк на авто-пешеходной экскурсии
Адлерский район
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
13 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
202 отзыва
Весь Сочи за 8 часов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, центр Сочи и Олимпийский парк - авто-экскурсия
Адлер
26 авг
27 авг
29 авг
30 авг
11 000 за всё до 4 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Сочи
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
ваш отель в центральном Сочи
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
16 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ