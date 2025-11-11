Индивидуальная фото-прогулка на ретроавтомобиле предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу 60-х. Участники смогут насладиться видами ущелья Ахцу, реки Мзымта и водопада «Пасть Дракона».
Каждая остановка станет идеальным фоном для фотосессии, а также для создания профессионального видеоролика. Участники получат от 30 до 200 фотографий. Экскурсия подходит для семей и небольших групп, желающих совместить историю и природу
Каждая остановка станет идеальным фоном для фотосессии, а также для создания профессионального видеоролика. Участники получат от 30 до 200 фотографий. Экскурсия подходит для семей и небольших групп, желающих совместить историю и природу
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото на фоне ретроавто
- 🚗 Путешествие на советском автомобиле
- 🌄 Виды на кавказские горы
- 🎥 Профессиональный видеоролик
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и друзей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фото-прогулки в Сочи - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна, а природа радует яркими красками. Весной и в октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и фотосессии на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопад «Пасть Дракона»
- Ущелье Ахцу
Описание фото-прогулки
На фоне гор
Я заберу вас из отеля на оригинальном советском ретроавтомобиле «Газ 21 Волга» 1966 года выпуска. Мы начнём движение по Старому Краснополянскому шоссе в сторону ущелья Ахцу. Спустимся в низовье реки Мзымта, чтобы полюбоваться первозданной природой. Затем направимся на заброшенный участок дороги, побываем на смотровой площадке с видом на ущелье, прогуляемся к водопаду «Пасть Дракона» высотой 41,5 метров и к каньону с чистейшей холодной водой, где по желанию можно искупаться.
Фото на память
На каждой остановке будем делать красивые фотографии на фоне ретроавто и кавказских гор. Также по желанию я сниму для вас профессиональный видеоролик о нашем путешествии.
Организационные детали
- В этой поездке я буду для вас и водителем, и фотографом
- Фотосессия проходит на беззеркальную камеру Sony a6300 с объективом Sigma AF 30mm f/1.4
- Вы получите от 30 до 200 фотографий, в зависимости от вашего желания фотографироваться
- Если территориально вы проживаете в Адлере или Сириусе, я заберу вас прямо из отеля на ретроавтомобиле. Если вы живёте в центральном районе Сочи, для вас будет организован трансфер до точки старта в Адлере (по договорённости)
- В автомобиле с комфортом могут разместиться до 5 пассажиров некрупного телосложения
- Проход к водопаду оплачивается отдельно — 200 ₽
- Возьмите с собой воду, перекус, купальные принадлежности, а также одежду для смены образов
- Видеоролик делается по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 170 туристов
Всем доброго времени суток. Меня зовут Станислав. Я живу в Сочи уже 5 ле. Активный, весёлый, без вредных привычек (на фото реквизит). Во время фотосессии всегда стараюсь создать дружескую и тёплую
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии со Станиславом! Чудесная Волга. Отличные места! Полный комфорт и удовольствие! А еще Станислав организует шикарные экскурсии на мотоциклах! Особенно рекомендую поездку в Абхазию. Это шедевры природы, великолепие скорости! Полный кайф! Обязательно вернемся еще
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А
Хотите самый фантастические фотографии в умопомрачительной красоты локациях? Тогда вам к Станиславу. Он и его команда сделали наш рядовой отдых в Сочи незабываемым. Пунктуальность, вежливость и желание показать красоту Сочи своими, влюбленными в это место глазами. И на память остаются не только воспоминание, но и потрясающие портреты, достойные обложек лучшего мирового глянца!
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В
Я думала, что в Сочи меня больше ничего не удивит. .
Но Станиславу это удалось)
Благодарна за индивидуальный подход и лёгкость в общении. Очень здорово, что он может ответить на любые вопросы,
Но Станиславу это удалось)
Благодарна за индивидуальный подход и лёгкость в общении. Очень здорово, что он может ответить на любые вопросы,
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А
Искала в Сочи и Адлер фотоэкскурсию. И нашла! Да, ещё и такую классную и необычную! На таком красивом автомобиле Волга!
Могу порекомендовать данную экскурсию всем и даже женским компаниям и девушке
Могу порекомендовать данную экскурсию всем и даже женским компаниям и девушке
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Я была в Сочи очень много раз и думала, что этот город меня уже ничем не удивит. Но оказалось, что на привычное нужно просто взглянуть под другим углом. Эта экскурсия
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К
Мы хотели именно фотосессию с ретроавтомобилем,уж очень нам нравится Волга)
Фотосессия оставила шикарные впечатления, получилось очень много замечательных фото!!!
Спасибо большое Станиславу!!!
Фотосессия оставила шикарные впечатления, получилось очень много замечательных фото!!!
Спасибо большое Станиславу!!!
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