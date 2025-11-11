Индивидуальная фото-прогулка на ретроавтомобиле предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу 60-х. Участники смогут насладиться видами ущелья Ахцу, реки Мзымта и водопада «Пасть Дракона».



Каждая остановка станет идеальным фоном для фотосессии, а также для создания профессионального видеоролика. Участники получат от 30 до 200 фотографий. Экскурсия подходит для семей и небольших групп, желающих совместить историю и природу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для фото-прогулки в Сочи - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна, а природа радует яркими красками. Весной и в октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и фотосессии на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.