Предлагаю вам отправиться в незабываемое приключение к видовым природным локациям — водопаду «Пасть Дракона», низовью реки Мзымта и ущелью Ахцу. Вы не просто полюбуетесь красивыми пейзажами, но и ощутите дыхание прошлого, ведь мы будет путешествовать на ретроавтомобиле! В подарок я сделаю для вас профессиональные фото и видео.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На фоне гор

Я заберу вас из отеля на оригинальном советском ретроавтомобиле «Газ 21 Волга» 1966 года выпуска. Мы начнём движение по Старому Краснополянскому шоссе в сторону ущелья Ахцу. Спустимся в низовье реки Мзымта, чтобы полюбоваться первозданной природой. Затем направимся на заброшенный участок дороги, побываем на смотровой площадке с видом на ущелье, прогуляемся к водопаду «Пасть Дракона» высотой 41,5 метров и к каньону с чистейшей холодной водой, где по желанию можно искупаться.

Фото на память

На каждой остановке будем делать красивые фотографии на фоне ретроавто и кавказских гор. Также по желанию я сниму для вас профессиональный видеоролик о нашем путешествии. По ходу экскурсии обязательно расскажу о достопримечательностях, но без излишеств, чтобы это не было похоже на лекцию.

Организационные детали