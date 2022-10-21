Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»

Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой

Отправляемся в поход по территории Кавказского биосферного заповедника.

Пройдём до живописной обзорной площадки Красной Поляны — Бзерпинского карниза, откуда полюбуемся горными пиками и яркой осенней палитрой.

Поднимемся на пологую гору Табунная, дойдём до лагеря «Холодный» и одноимённого ледника, снежный покров которого контрастно выделяется на фоне красно-золотой листвы. Вас ждут закаты с видом на горы и море и завтраки в окружении завораживающих пейзажей. А желающие даже смогут искупаться в бодрящем горном озере.
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Ближайшие даты:
28
окт
4
ноя
11
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Достаточно средней физической подготовки и отсутствия серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, то с походом справитесь.

С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые(шерсть или полар) — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка, термос — 1 литр, ёмкость для воды — 1 литр, аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги, паспорт, деньги.
Если чего-то из снаряжения у вас нет, поможем подобрать купить или взять в аренду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
Завершение: Роза Хутор, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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