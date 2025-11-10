Приглашаем вас в удивительное путешествие над живописными пейзажами Сочи. Вы отправитесь в полёт с профессиональным пилотом. Сможете выбрать один из трёх маршрутов.
Увидите с борта вертолёта вершины Красной Поляны, Олимпийский парк, гору Ахун, впечатляющий мост SkyPark или старую дорогу в ущелье Ахцу, которую можно рассмотреть только с высоты.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Есть три варианта маршрута на выбор.
Горы — море
- Вылетим из Сочи к горам Сахарная и Амуко
- Поднимемся на высоту 2000 метров над уровнем моря
- Полюбуемся панорамой гор Кавказского заповедника. Среди них Фишт, Пшихашка, Ачишхо, Чугуш
- Оценим панораму центрального Сочи и отправимся в сторону Лазаревского района
- Увидим, как далеко сочинцы забираются жить в горы
- Рассмотрим с высоты курорт в Дагомысе и его красивый пляж
- Полетаем на высоте 10 метров над водой — незабываемое ощущение!
- Взглянем на Волковское и Барановское озёра и полностью разрушенный оползнем коттеджный посёлок
Ахцу
- Вылетим из Сочи к смотровой башне на горе Ахун — самой высокой точке этой местности, откуда открывается великолепная панорама города и побережья
- Рассмотрим с высоты Хосту и Кудепсту
- Увидим форелевое хозяйство, где выращивается царская рыба и уникальные виды форели
- Отправимся к самому длинному в Европе подвесному мосту SkyPark
- Полетим к ущелью Ахцу — сочинскому Гранд Каньону — со старой и узкой дорогой, по которой 25 лет назад можно было добраться из Адлера до Красной Поляны. Увидеть эту дорогу сейчас можно только с вертолёта
- Посмотрим на единственный в стране вантовый мост с двумя поворотами
- Вернёмся в Сочи через горы национального парка
Олимпийский парк
- Вылетим из Сочи к смотровой башне на горе Ахун
- Оставим далеко внизу Хосту и Кудепсту
- Отправимся к Олимпийскому парку
- Полюбуемся сверху Сириус Автодромом (трасса Формула 1), парком развлечений «Сочи Парк» и отелем «Богатырь»
- Помашем пешеходам на набережной и отдыхающим на пляже
- Спустимся на высоту 10 метров над морем
- Заглянем сверху в стадион «Фишт», увидим стелу Олимпийского огня и другие легендарные объекты Олимпийского парка
- Пролетим над форелевым хозяйством к подвесному мосту SkyPark
- Вернёмся в Сочи через Калиновое озеро
Организационные детали
- У нас есть все необходимые разрешения на проведение полётов. Перед полётом вы пройдёте инструктаж по технике безопасности
- К полёту допускаются участники весом не больше 110 кг, общий вес участников не должен превышать 220 кг. Возраст — от 5 лет
- Из-за неблагоприятной погоды можем перенести полёт или отменить заказ и вернуть вам предоплату
- Для бронирования нужно выслать паспортные данные всех пассажиров и указать их вес
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Сочи
Приветствую вас, дорогие путешественники! Я организатор путешествий и развлечений на Черноморском побережье. Наша команда профессиональных турлидеров готова организовать вам незабываемые приключения!Задать вопрос
