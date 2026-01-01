Найдено 3 экскурсии в категории « На вертолёте » в Сочи, цены от 19 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На вертолёте 15 минут 5% Мини-группа до 4 чел. Полёты на вертолёте в Сочи Начало: Сочи «Это не сон, а реальность, которую дарит вам уникальное путешествие — полёт на вертолёте над Сочи» Расписание: Ежедневно в хорошую погоду 19 000 ₽ 20 000 ₽ за человека На вертолёте 1 час Водная прогулка Полет на вертолете на озеро Кардывач Начало: Эсто-Садок, ул. Эстонская, д. 19, к. 2а «Озеро спрятано далеко в горах в приграничной зоне с Абхазией, чтобы до него добраться потребуется 3-5 дней пешего восхождения или 50 минут полета на вертолете в обе стороны» 371 111 ₽ за всё до 5 чел. На вертолёте 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Полёт над красотами Сочи на вертолёте Почувствовать величие Кавказа с высоты - масштабно, незабываемо, безопасно «Увидеть эту дорогу сейчас можно только с вертолёта» 125 000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Сочи

