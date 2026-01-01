-
Мини-группа
до 4 чел.
Полёты на вертолёте в Сочи
Начало: Сочи
«Это не сон, а реальность, которую дарит вам уникальное путешествие — полёт на вертолёте над Сочи»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
19 000 ₽
20 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Полет на вертолете на озеро Кардывач
Начало: Эсто-Садок, ул. Эстонская, д. 19, к. 2а
«Озеро спрятано далеко в горах в приграничной зоне с Абхазией, чтобы до него добраться потребуется 3-5 дней пешего восхождения или 50 минут полета на вертолете в обе стороны»
371 111 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт над красотами Сочи на вертолёте
Почувствовать величие Кавказа с высоты - масштабно, незабываемо, безопасно
«Увидеть эту дорогу сейчас можно только с вертолёта»
Завтра в 10:00
31 янв в 10:00
125 000 ₽ за всё до 3 чел.
