Устройте незабываемый день рождения в море! Аренда яхты в Сочи — лучший способ устроить яркий праздник. Выберите моторную яхту для драйва или парусную для романтики. Вы сами определяете сценарий —
Описание водной прогулкиДобро пожаловать на Черное море в Сочи — место, где лето круглый год. Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно! Город Сочи известен своими пляжами, морем и невероятными местами на горах. Что может быть лучше, чем провести день на воде, наслаждаясь природой и красотой бриза? Преимущества аренды:
- быстрая и динамичная езда по водной глади;
- возможность посещения удаленных мест и открытых водных пространств;
- идеально подходит для активного отдыха, водного спорта и рыбалки;
- спортивный или наоборот релакс-отдых;
- возможность выбора между парусной или моторной яхтой;
- красота и грациозность судна;
- отличные виды и фотографии;
- возможность проведения мероприятий: праздников, корпоративов, дней рождения, свадьбы и др.;
• возможность арендовать с капитаном. Вам доступны парусные и моторные модели. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Важная информация:
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.
Каждый час; Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский Сочи
- Кавказский хребет
- Черное море
Что включено
- Работа капитана
- Аренда яхты
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
- Кальян
- Гидроцикл
- Сап-борд
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый час; Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
О
Ольга
10 июл 2025
Отмечали на яхте десятилетие дочери — лучший формат для детского праздника! Капитан Михаил нашел целую стаю дельфинов, дети визжали от восторга. Все было безопасно и очень душевно. Рекомендуем!
Д
Дмитрий
22 июн 2025
Лучший день рождения в моей жизни! Заказал яхту для компании друзей — получилась идеальная вечеринка на воде. Отдельное спасибо за стереосистему и ледяной бокс для напитков. Ребята, вы профессионалы!
М
Мария
18 июн 2025
Отмечали день рождения подруги — получился настоящий девичник мечты! Море, музыка, прекрасные фото и уютная атмосфера на яхте. Капитан Денис — настоящий профессионал и прекрасный собеседник. Обязательно повторим!
А
Артем
5 авг 2024
Организовал для жены сюрприз-день рождения на яхте. Эффект превзошел все ожидания! Роскошные виды, шампанское на носу яхты и дельфины в закатных лучах. Спасибо за помощь в организации этого чуда!
П
Павел
3 авг 2024
Подарили детям незабываемый день рождения в море! Ребята в полном восторге от купания и возможности порулить яхтой. Спасибо капитану Илье за терпение и интересные рассказы. Обязательно вернемся!
И
Ирина
29 июл 2024
Впервые отмечали день рождения на яхте — теперь только так! Внуки в восторге от купания и дельфинов, а мы — от прекрасной природы и качественного сервиса. Спасибо капитану Владимиру за гостеприимство и внимание к деталям!
А
Анна
15 июл 2024
Отметили на яхте день рождения — получилось даже лучше, чем мы мечтали! Капитан Александр создал невероятную атмосферу. Дельфины сопровождали нас почти всю прогулку — это был волшебный знак.
Входит в следующие категории Сочи
