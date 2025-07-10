О Ольга Отмечали на яхте десятилетие дочери — лучший формат для детского праздника! Капитан Михаил нашел целую стаю дельфинов, дети визжали от восторга. Все было безопасно и очень душевно. Рекомендуем!

Д Дмитрий Лучший день рождения в моей жизни! Заказал яхту для компании друзей — получилась идеальная вечеринка на воде. Отдельное спасибо за стереосистему и ледяной бокс для напитков. Ребята, вы профессионалы!

М Мария Отмечали день рождения подруги — получился настоящий девичник мечты! Море, музыка, прекрасные фото и уютная атмосфера на яхте. Капитан Денис — настоящий профессионал и прекрасный собеседник. Обязательно повторим!

А Артем Организовал для жены сюрприз-день рождения на яхте. Эффект превзошел все ожидания! Роскошные виды, шампанское на носу яхты и дельфины в закатных лучах. Спасибо за помощь в организации этого чуда!

П Павел Подарили детям незабываемый день рождения в море! Ребята в полном восторге от купания и возможности порулить яхтой. Спасибо капитану Илье за терпение и интересные рассказы. Обязательно вернемся!

И Ирина Впервые отмечали день рождения на яхте — теперь только так! Внуки в восторге от купания и дельфинов, а мы — от прекрасной природы и качественного сервиса. Спасибо капитану Владимиру за гостеприимство и внимание к деталям!