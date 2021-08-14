Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Цель экскурсии — показать Абхазию так, чтобы и вы присоединились к ее несчетным поклонникам! В программе природные символы региона: водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Юпшарский каньон, Голубое озеро и красавица Рица. А также старинные легенды, рассказы о былых эпохах и дегустации традиционных продуктов.
В поездке по самым ярким местам региона вы познакомитесь с историей Абхазии от основания первых греческих поселений до сегодняшних дней. Узнаете, каким империям принадлежали эти земли, а также услышите о военных событиях и послевоенных годах Абхазии. Я расскажу о связанных с ней личностях мирового масштаба — Сталине и апостоле Симоне Каноните. Кроме того, вы откроете особенности местной культуры и менталитета, обычаев и традиций абхазов. Ощутите особую атмосферу, которая буквально переносит в другое время, знакомое всем, кто жил в 70-90-х. И в результате поймете, почему многие люди так любят этот край и каждый год сюда возвращаются.
Самые зрелищные достопримечательности региона
Вы увидите знаменитую Гагрскую Колоннаду, мелькавшую в известных советских фильмах. Посетите водопады Девичьи и Мужские Слёзы, оцените пейзажи живописных рек и гор. Продегустируете традиционные вина и сыры, а также чурчхелу, свежайшие сезонные фрукты, варенье, чачу и натуральный гранатовый сок. Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки. А также омолодитесь водой из «абхазского сапфира» — чудесного Голубого озера.
Озеро Рица и обед на берегу
Знакомство с Абхазией невозможно представить без его главной природной жемчужины — озера Рицы. Возле сказочного водоема на высоте 950 метров над уровнем моря вы услышите связанную с ним старинную легенду. А на берегу у вас будет возможность пообедать в приятном заведении, где вам предложат такие известные традиционные блюда, как мамалыгу, шашлык, форель, сыр сулугуни, хачапури и овощные закуски, а также, конечно, вино или чачу и ароматный кофе по-восточному.
Организационные детали
В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина
Дополнительные расходы: проезд в Рицинский национальный парк — 350 ₽ (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 ₽); обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 ₽
Начало экскурсии в Красной Поляне, Адлере.
Трансфер из центрального Сочи оплачивается отдельно — 1500 ₽
Возможно дополнительно посетить Новый Афон — 3500 ₽ или потрясающие пляжи Пицунды — 2500 ₽
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1001 туриста
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Мы с мужем благодарны Дмитрию за дивный день, который он нам подарил в Абхазии. Несмотря на проливной дождь в начале этого дня, Дмитрий поддержал в нас хороший солнечный настрой и предложил читать дальшеуменьшить
оптимальный маршрут по Абхазии с учётом непростых погодных условий. Увлекательный рассказ нашего гида об истории Абхазии, остановки в самых живописных местах маршрута, доброжелательность и тактичность Дмитрия - все делало нашу поездку комфортной и увлекательной. Мы восхищались сказочной дорогой к озеру Рица, отведали традиционные блюда абхазской кухни, насладились пляжами Пицунды… Благодарим Дмитрия за то, как умело и с душой он открыл для нас Абхазию.
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И
Илья
Отличный вариант познакомиться с главными достопримечательностями Абхазии за один день для тех, кто там прежде не был и составить свое впечатление. Цели экскурсии удовлетворены на 100%, было познавательно, колоритно, включая нюансы и самобытность пропускного пункта "Псоу" =) Большое спасибо Дмитрию за компанию, приятную беседу и аккуратное вождение!
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Б
Беликова
Экскурсия получилась очень интересная и познавательная. Все было очень комфортно. Спасибо Дмитрию за рассказы про Абхазию и советы.
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