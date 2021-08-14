Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Цель экскурсии — показать Абхазию так, чтобы и вы присоединились к ее несчетным поклонникам! В программе природные символы региона: водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Юпшарский каньон, Голубое озеро и красавица Рица. А также старинные легенды, рассказы о былых эпохах и дегустации традиционных продуктов.

Описание экскурсии

Объемное представление об Абхазии

В поездке по самым ярким местам региона вы познакомитесь с историей Абхазии от основания первых греческих поселений до сегодняшних дней. Узнаете, каким империям принадлежали эти земли, а также услышите о военных событиях и послевоенных годах Абхазии. Я расскажу о связанных с ней личностях мирового масштаба — Сталине и апостоле Симоне Каноните. Кроме того, вы откроете особенности местной культуры и менталитета, обычаев и традиций абхазов. Ощутите особую атмосферу, которая буквально переносит в другое время, знакомое всем, кто жил в 70-90-х. И в результате поймете, почему многие люди так любят этот край и каждый год сюда возвращаются.

Самые зрелищные достопримечательности региона

Вы увидите знаменитую Гагрскую Колоннаду, мелькавшую в известных советских фильмах. Посетите водопады Девичьи и Мужские Слёзы, оцените пейзажи живописных рек и гор. Продегустируете традиционные вина и сыры, а также чурчхелу, свежайшие сезонные фрукты, варенье, чачу и натуральный гранатовый сок. Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки. А также омолодитесь водой из «абхазского сапфира» — чудесного Голубого озера.

Озеро Рица и обед на берегу

Знакомство с Абхазией невозможно представить без его главной природной жемчужины — озера Рицы. Возле сказочного водоема на высоте 950 метров над уровнем моря вы услышите связанную с ним старинную легенду. А на берегу у вас будет возможность пообедать в приятном заведении, где вам предложат такие известные традиционные блюда, как мамалыгу, шашлык, форель, сыр сулугуни, хачапури и овощные закуски, а также, конечно, вино или чачу и ароматный кофе по-восточному.

Организационные детали

В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина

транспортные расходы, дегустации сыров и вина Дополнительные расходы : проезд в Рицинский национальный парк — 350 ₽ (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 ₽); обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 ₽

: проезд в Рицинский национальный парк — 350 ₽ (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 ₽); обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 ₽ Начало экскурсии в Красной Поляне, Адлере.

Трансфер из центрального Сочи оплачивается отдельно — 1500 ₽

— 1500 ₽ Возможно дополнительно посетить Новый Афон — 3500 ₽ или потрясающие пляжи Пицунды — 2500 ₽

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