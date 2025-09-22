Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на морскую прогулку по Черному морю — почувствовать дуновение прохладного ветерка и ощутить свободу морского простора. Утром и днем вы можете встретить дельфинов в их естественной среде обитания.



У вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, а вечером — встретить закат на борту и устроит зажигательную дискотеку с бокалом игристого. 5 19 отзывов

Групповая экскурсия 10% Скидка на заказ 3000 выгода 300 ₽ 2700 ₽ за человека 5 19 отзывов 2 часа 1-11 человек На яхте

Описание экскурсии У нас круче, чем в порту, заказал, оплатил и наслаждайся! ЛАВИДА, АРИЭЛЬ, ХАММЕР Выбора яхты нет В 8:00 утра 2,5 часа по цене 2-х часов Полная оплата с вечера! Фуршет (фрукты, сок, чай, кофе, бутерброды) Стоимость: 3200 руб. взр. 2700 руб. дет. до 10 лет до 2-х лет бесплатно Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям. Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота! А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте? Или комфортабельном катере? Важная информация: Обратите внимание! За день до прогулки организатор может попросить полную оплату. В зависимости от набора группы транспорт может меняться. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорама Олимпийского наследия

Открытое Черное море

Дельфины в естественной среде обитания Что включено Работа капитана

Прогулка 2 часа на моторных яхтах с фуршетом Что не входит в цену Трансфер по Центральному району (только для групповых экскурсий, цена договорная) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно смотрите описание экскурсий Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Важная информация Обратите внимание! За день до прогулки организатор может попросить полную оплату

В зависимости от набора группы транспорт может меняться

На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.