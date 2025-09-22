Приглашаем вас на морскую прогулку по Черному морю — почувствовать дуновение прохладного ветерка и ощутить свободу морского простора. Утром и днем вы можете встретить дельфинов в их естественной среде обитания.
У вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор, а вечером — встретить закат на борту и устроит зажигательную дискотеку с бокалом игристого.
Описание экскурсииУ нас круче, чем в порту, заказал, оплатил и наслаждайся! ЛАВИДА, АРИЭЛЬ, ХАММЕР Выбора яхты нет В 8:00 утра 2,5 часа по цене 2-х часов Полная оплата с вечера! Фуршет (фрукты, сок, чай, кофе, бутерброды) Стоимость: 3200 руб. взр. 2700 руб. дет. до 10 лет до 2-х лет бесплатно Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям. Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота! А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте? Или комфортабельном катере? Важная информация: Обратите внимание! За день до прогулки организатор может попросить полную оплату. В зависимости от набора группы транспорт может меняться. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского наследия
- Открытое Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Работа капитана
- Прогулка 2 часа на моторных яхтах с фуршетом
Что не входит в цену
- Трансфер по Центральному району (только для групповых экскурсий, цена договорная)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно смотрите описание экскурсий
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! За день до прогулки организатор может попросить полную оплату
- В зависимости от набора группы транспорт может меняться
- На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
К сожалению не увидели дельфинов, а в остальном морская прогулка отличная. Всем рекомендую! (катер «Ариэль»)
А
Все ок, дельфинов не увидел, зато покупался, но считаю шампанское не уместным, лучше угощать качественным чаем по утрам и ставить по 0.33 воды без газов холодной на 1 человека.
L
Все супер, только дельфинов не увидили. а так все прекрасно
Ю
Е
И
Все было очень круто! От организатора до поездки)
М
Отличная морская прогулка. Так получилось, что утром мы были на прогулке только своей семьёй, остальные участники опоздали или отказались. Мы немного доплатили и були на катере одни. Все вовремя, вежливо, корректно. Из минусов оплата наличными, предупредили заранее. Спасибо за хорошее начало дня.
А
Виды прекрасные. Брала морскую прогулку на закате.
Д
Все супер! Очень понравилось)
Ю
Все прошло замечательно! Все очень классно, впечатлений масса! Спасибо большое и капитану, и организаторам. Если сомневаетесь, берите, не пожалеете
D
Все отлично, покупались, увидели дельфинов
М
Прогулка понравилась! Организатор Милена связалась с нами, всё подробно объяснила. Капитан Виктор доброжелательный, позволил сфотографироваться на капитанском месте😁Погода была отличная, яхта шла плавно, вид моря потрясающий! Мы очень довольны! Спасибо!
в
Увидели огромное количество дельфинов, лодка безопасная (с нами 3 детей), море эмоций и отличного настроения. Рекомендую экскурсию и перевозчика
М
Прекрасная экскурсия, замечательный, внимательный капитан, музыка - то, что нужно. Нас было в группе всего трое, очень комфортно. Увидели дельфинов, это очень красиво! Плюс экскурсия длилась на 15 минут дольше - бонус от капитана, чтобы мы могли встретить закат в море! Ещё раз спасибо! Сожалеем, что не сообразили сразу оставить чаевые.
С
Спасибо за прогулку! Увидели дельфинов и просто прекрасный вид на горы. Все чудесно было, рекомендую
