Парусная яхта – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Парусная яхта» в Сочи, цены от 8 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900 за всё до 8 чел.
Только вы и море: аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900 за всё до 7 чел.
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 11 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950 за всё до 11 чел.
Мастер-класс в Сочи под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: в Морском порту
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000 за всё до 11 чел.
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 08:30
25 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Только вы и море: аренда парусной яхты
    Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
    Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    11 апреля 2024
    Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
    Все на уровне, спасибо!
  • Д
    Дарья
    18 сентября 2023
    Аренда яхты в Сочи
    Оперативно отвечают, поездка прошла отлично, все остались в восторге
  • А
    Алла
    11 августа 2023
    Только вы и море: аренда парусной яхты
    Я заказала экскурсию с уроком по яхтингу. Мой уровень в яхтинге нулевой, поэтому было сложновато схватывать на лету морскую терминологию.
    читать дальше

    Мы ставили стаксель, учились наполнять паруса, травили и выбирали шкоты, ставили руль на ветер и руль под ветер. В общем, развлекались вполне активно. двух часов на вводный курс этого искусства нам вполне хватило. Успели даже искупаться и поболтать о великих мореплавателях. Рекомендую. Впечатление осталось хорошее. Капитан увлечен своим делом, служил на флоте, с таким хоть завтра в кругосветку.

  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
    Понравилась прогулка, вежливый, внимательный инструктор
  • А
    Алексей
    23 июля 2023
    Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
    Отличная прогулка. Яхта не большая, но всё очень круто. Если повезет -можете увидеть дельфинов! Обязательно вернусь
  • А
    Александр
    5 мая 2023
    Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
    Очень понравилась прогулка на яхте! Ребенок хотел «порыбачить» - постоять с удочкой - предоставили) Очень дружелюбный и внимательный инструктор. Поделали фотографии, поуправляли
    читать дальше

    яхтой. Одни положительные эмоции ❤️❤️ P.S. Мы опоздали на 30 минут и даже с учетом этого мы откатали свое время. Огромное спасибо!

    Очень понравилась прогулка на яхте!Очень понравилась прогулка на яхте!Очень понравилась прогулка на яхте!Очень понравилась прогулка на яхте!Очень понравилась прогулка на яхте!
  • А
    Антон
    21 марта 2022
    Аренда яхты в Сочи
    Всё грамотно и очень профессионально. Моя благодарность за организацию и исполнение, всё прошло замечательно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парусная яхта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
  2. Только вы и море: аренда парусной яхты
  3. Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
  4. Аренда яхты в Сочи
  5. Мастер-класс в Сочи под парусом
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Парусная яхта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 950 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Парусная яхта», 10 ⭐ отзывов, цены от 8950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам