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Мы ставили стаксель, учились наполнять паруса, травили и выбирали шкоты, ставили руль на ветер и руль под ветер. В общем, развлекались вполне активно. двух часов на вводный курс этого искусства нам вполне хватило. Успели даже искупаться и поболтать о великих мореплавателях. Рекомендую. Впечатление осталось хорошее. Капитан увлечен своим делом, служил на флоте, с таким хоть завтра в кругосветку.