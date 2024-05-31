1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: в Морском порту
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
- ННаталья20 апреля 2024Отличное сопровождение. Поддержка связи в сложных погодных условиях. Организаторам спасибо.
- ДДмитрий11 апреля 2024Все на уровне, спасибо!
- ДДарья18 сентября 2023Оперативно отвечают, поездка прошла отлично, все остались в восторге
- ААлла11 августа 2023Я заказала экскурсию с уроком по яхтингу. Мой уровень в яхтинге нулевой, поэтому было сложновато схватывать на лету морскую терминологию.
- ЕЕлена4 августа 2023Понравилась прогулка, вежливый, внимательный инструктор
- ААлексей23 июля 2023Отличная прогулка. Яхта не большая, но всё очень круто. Если повезет -можете увидеть дельфинов! Обязательно вернусь
- ААлександр5 мая 2023Очень понравилась прогулка на яхте! Ребенок хотел «порыбачить» - постоять с удочкой - предоставили) Очень дружелюбный и внимательный инструктор. Поделали фотографии, поуправляли
- ААнтон21 марта 2022Всё грамотно и очень профессионально. Моя благодарность за организацию и исполнение, всё прошло замечательно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парусная яхта»
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