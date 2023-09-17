Прогулка на яхте от заката до рассвета

5
10 отзывов
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Ночная прогулка на яхте в Сочи — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь.

Перед вами откроются не только завораживающие панорамы ночного моря и бескрайнего звездного неба, но и невероятные красоты переливающегося огнями побережья. Ощутите приятный морской бриз, завернувшись в теплые пледы и насладитесь приятной атмосферой ночи.
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Ближайшие даты:
16
окт
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окт
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окт
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окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Панорама вечернего Олимпийского парка
  • Черное море
  • Дельфины в естественной среде обитания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики. Вас ждет купание при луне и (по договоренности) романтический ужин от нашего шеф-повара. А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом.

Важная информация:

  • Продолжительность тура — 3 часа (с возможностью продления).
  • Экскурсия проводится в любой удобный день в период от заката до рассвета (в зависимости от погодных условий).
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
  • Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
  • На борту находимся без обуви.
  • Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
  • Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.

Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности — спасательные круги, жилеты)
  • Музыка
  • Бокалы
  • Спасательные средства
Что не входит
  • Услуги шеф-повара (только на яхте Алисиа)
  • Питание
  • Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
  • Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты.
  • На борту находимся без обуви.
  • Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
  • Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
17 сен 2023
Всё очень-очень понравилось! Покатались на яхте, все были довольны, дружелюбная атмосфера. Очень хорошая яхта
а
12 сен 2023
Вышли с друзьями на закат хотя моросил немного дождь, все же вышли и нам предложили теплые пледы что было очень кстати. не пожалели, видели радугу в море и нереальный закат!!!! получилась супер прогулка атмосферно, капитан рассказал много интересного нам понравилось. еще и за такую цену сравнительно приятную получили классные эмоции и настроение) спасибо вам!!! рекомендую!! 👍🏽
И
4 сен 2023
Прогулка на яхте с капитаном Константином оставила только яркие моменты и приятные воспоминания)
Г
14 авг 2023
Спасибо большое за замечательную прогулку. Красивые виды, удобная надежная яхта, профессиональный капитан.
Все понравилось. Было полное ощущение безопасности и комфорта. И очень романтичная атмосфера
P
29 июля 2023
Море, парус, нереальный закат и дельфиныыы! Невероятные впечатления, выходили на прогулку с Капитаном Константином, очень внимательный и ответственный! Рекомендуем 🌊🤍
К
26 июля 2023
Попали на ночную прогулку в море, все прошло невероятно атмосферно и круто! Спасибо за быструю обратную связь и наши непередаваемые эмоции и воспоминания😊
Е
15 июля 2023
Спасибо!! Прогулка на закате - это нечто! +купание в вечернем море!!!! Рассказ о морских обитателях и ещё много всего интересного!! восторг!
Т
3 июля 2023
Это был лучший девичник на закате 2023 🔥мы с девочками пищали от восторга, встретили закат в море, махали дельфинам, купались в открытом море, фотографировались, пели песни)))) Чувствовали заботу от момента бронирования до встречи в порту: оперативно, просто, понятно, внимание к деталям, дружная команда, внимательный капитан. Как классно, что именно в Имеретинском порту есть такая душевная команда, можно арендовать яхту на событие, присоединиться на морскую прогулку, и даже на рыбалку! Очень рады познакомиться лично, до встречи на морской рыбалке:)
n
19 июня 2023
Экскурсия просто супер! Очень понравилось, долго красиво, команда высший класс, сбавили скорость чтобы поплавать, ещё и согрели потом, всём советую!;)
Д
8 июня 2023
Были на прогулке с капитаном Сергеем. Спасибо огромное за атмосферу спокойствия и отличное плавание

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