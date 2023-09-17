Это был лучший девичник на закате 2023 🔥мы с девочками пищали от восторга, встретили закат в море, махали дельфинам, купались в открытом море, фотографировались, пели песни)))) Чувствовали заботу от момента бронирования до встречи в порту: оперативно, просто, понятно, внимание к деталям, дружная команда, внимательный капитан. Как классно, что именно в Имеретинском порту есть такая душевная команда, можно арендовать яхту на событие, присоединиться на морскую прогулку, и даже на рыбалку! Очень рады познакомиться лично, до встречи на морской рыбалке:)