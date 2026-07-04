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Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» (порт Адлера)

Аренда яхты «Алисия» в Сочи: проведите романтический ужин или фотосессию на яхте
Воплотите в реальность удивительную сказку, отправившись в морское путешествие! Девичник у вас или мальчишник, хотите провести фотосессию или романтический ужин, парусная яхта ― отличное место для воплощения любых идей.

Мы обеспечим вам комфортное пребывание на борту, а также составим увлекательную программу — достаточно сообщить ваши пожелания!
5
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» (порт Адлера)
Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» (порт Адлера)
Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA» (порт Адлера)

Описание экскурсии

Путешествие в Черном море Покиньте шумный город и отправьтесь в увлекательную морскую прогулку длительностью 1,5 часа! Ваше путешествие будет проходить на яхте премиум-класса, оснащенной всем, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным и запоминающимся. Искупайтесь, нырнув в море с удобного трапа на борту, или позагорайте под лучами солнца. Перед вами предстанут бескрайние морские просторы, а городские панорамы и горные вершины Кавказского хребта будут проплывать мимо, впечатляя вас своим необычным ракурсом. Организационные детали: Выходим в море из порта Имеретинский, строим программу по желанию и предпочтениям гостей персонально:
  • возможно проведение мастер-классов;
  • частный отдых;
  • конфиденциальные встречи;
  • корпоративы;

• экскурсионно-познавательные мероприятия. Важная информация:

  • Все детали оговариваются заранее, и тур планируется непосредственно под каждого гостя индивидуально.
  • Стоимость указана за 6 человек, если вы хотите увеличить состав — доплата 1000 руб. за каждое место сверх 6 (дети до 4-х лет бесплатно).
  • В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы.
  • При себе иметь фото паспорта.
  • На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.

• Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты). Важная информация:

  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.

Ежедневно по запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Олимпийский парк
  • Кавказский хребет
  • Черное море
  • Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
  • Шампанское или чай (условия акции уточнять у капитана)
  • Аренда яхты
  • Работа капитана
  • Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
  • Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
  • Кальян, гидроцикл, сап-борд (стоимость уточняйте у гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Завершение: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
3
2
1
О
Отличная прогулка, красивая яхта, интереснейший капитан Константин - рекомендую!
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С
Очень понравилась прогулка на парусной яхте, давно уже хотел пройти под парусом, это первый опыт, и я очень рад что выбрал именно Вас! Яхта высший класс, очень красивая и ухоженная,
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а как она скользила по волнам под парусами!!!! Это потрясающее чувство не получится описать, это нужно ощутить!!! Огромное спасибо капитану Константину, очень хороший человек, сразу видно, что занимается любимым делом)) смотреть за работой капитана, за настройкой парусов, за работой со всем эти такелажем, да ещё когда паралельно все объясняют и рассказывают одно удовольствие, спасибо Вам, что подогрели мой интерес к яхтингу!

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К
Спасибо команде Vlasovsail за невероятные и незабываемые прогулки на яхте. Удалось побывать на утренней и вечерней прогулках. Из за разных погодных условий прогулки получились по своему атмосферные и не похожие
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друг на друга. Утренняя прогулка: было спокойно и солнечно. Купались в открытом море и отдыхали на носу яхты. Вечерняя прогулка: были ограничены в передвижении по яхте, но получили удовольствие от неспокойного моря и встречи заката. Ходили в море на яхте Алисия, на мой взгляд была одна из самых красивых яхт в порту Адлера (из своего класса) Отдельное спасибо капитану Егору.

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А
Очень понравилась морская прогулка на парусной яхте! Капитан Константин рассказал много интересного: начиная от общих сведений о судне, правилах обучения морскому делу, правилах безопасности и заканчивая личныМ ОПЫТОМ В морских
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путешествиях. Ответил на все интересующие вопросы. Музыка, волны, знающий свое дело капитан!!! Хорошее настроение вам обеспечено! Отдельное спасибо за предоставленную возможность сделать фото у паруса, покупаться в открытом море (совершенное другие ощущения) и постоять за штурвалом. Спасибо за подаренные эмоции!

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А
Сегодня 10 марта вышли на прогулку с ребятами. Созвонились и через час уже нас встретили на причале. Капитан Костя грамотно по делу проинструктировал, раздал бахилы и тёплые пледы которые оказались
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очень кстати! Нереальное количество дельфинов преследовали нам всю прогулку и это очень радовало всю группу. Мне доверили штурвал и исполнил мечту детства почувствовать себя капитаном Прогулка длилась 1,5 часа время пролетело незаметно спасибо вам за такие эмоции и гостеприимство! Смело рекомендую

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Ю
Спасибо большое за морскую прогулку! Позвонили, договорились за полчаса о поездке в открытое море. Читали советы в интернете, что чтобы увидеть дельфинов нужно ехать до 11:00 утра, так и сделали,
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поплыли в 10:30, увидели дельфинов (и не одного, а в разное время в разных местах и разное количество) и купались в открытом море - все было великолепно! Спасибо за эмоции, за прогулку и за исполнение мечты - встретить дельфинов:) Цена соответствует той, которая указана в описании и в объявлении:)

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