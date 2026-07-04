читать дальше уменьшить а как она скользила по волнам под парусами!!!! Это потрясающее чувство не получится описать, это нужно ощутить!!! Огромное спасибо капитану Константину, очень хороший человек, сразу видно, что занимается любимым делом)) смотреть за работой капитана, за настройкой парусов, за работой со всем эти такелажем, да ещё когда паралельно все объясняют и рассказывают одно удовольствие, спасибо Вам, что подогрели мой интерес к яхтингу!

Очень понравилась прогулка на парусной яхте, давно уже хотел пройти под парусом, это первый опыт, и я очень рад что выбрал именно Вас! Яхта высший класс, очень красивая и ухоженная,