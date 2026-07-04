Воплотите в реальность удивительную сказку, отправившись в морское путешествие! Девичник у вас или мальчишник, хотите провести фотосессию или романтический ужин, парусная яхта ― отличное место для воплощения любых идей.
Мы обеспечим вам комфортное пребывание на борту, а также составим увлекательную программу — достаточно сообщить ваши пожелания!
Мы обеспечим вам комфортное пребывание на борту, а также составим увлекательную программу — достаточно сообщить ваши пожелания!
Описание экскурсииПутешествие в Черном море Покиньте шумный город и отправьтесь в увлекательную морскую прогулку длительностью 1,5 часа! Ваше путешествие будет проходить на яхте премиум-класса, оснащенной всем, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным и запоминающимся. Искупайтесь, нырнув в море с удобного трапа на борту, или позагорайте под лучами солнца. Перед вами предстанут бескрайние морские просторы, а городские панорамы и горные вершины Кавказского хребта будут проплывать мимо, впечатляя вас своим необычным ракурсом. Организационные детали: Выходим в море из порта Имеретинский, строим программу по желанию и предпочтениям гостей персонально:
- возможно проведение мастер-классов;
- частный отдых;
- конфиденциальные встречи;
- корпоративы;
• экскурсионно-познавательные мероприятия. Важная информация:
- Все детали оговариваются заранее, и тур планируется непосредственно под каждого гостя индивидуально.
- Стоимость указана за 6 человек, если вы хотите увеличить состав — доплата 1000 руб. за каждое место сверх 6 (дети до 4-х лет бесплатно).
- В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы.
- При себе иметь фото паспорта.
- На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
• Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты). Важная информация:
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Кавказский хребет
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Шампанское или чай (условия акции уточнять у капитана)
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Кальян, гидроцикл, сап-борд (стоимость уточняйте у гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Завершение: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная прогулка, красивая яхта, интереснейший капитан Константин - рекомендую!
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С
Очень понравилась прогулка на парусной яхте, давно уже хотел пройти под парусом, это первый опыт, и я очень рад что выбрал именно Вас! Яхта высший класс, очень красивая и ухоженная,
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К
Спасибо команде Vlasovsail за невероятные и незабываемые прогулки на яхте. Удалось побывать на утренней и вечерней прогулках. Из за разных погодных условий прогулки получились по своему атмосферные и не похожие
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А
Очень понравилась морская прогулка на парусной яхте! Капитан Константин рассказал много интересного: начиная от общих сведений о судне, правилах обучения морскому делу, правилах безопасности и заканчивая личныМ ОПЫТОМ В морских
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А
Сегодня 10 марта вышли на прогулку с ребятами. Созвонились и через час уже нас встретили на причале. Капитан Костя грамотно по делу проинструктировал, раздал бахилы и тёплые пледы которые оказались
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Ю
Спасибо большое за морскую прогулку! Позвонили, договорились за полчаса о поездке в открытое море. Читали советы в интернете, что чтобы увидеть дельфинов нужно ехать до 11:00 утра, так и сделали,
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