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Во время поездки капитаном был молодой человек-Олег, и мы остались в полном восторге! Невероятный плейлист, интересные рассказы про правила в море, историю конкретно нашей яхты, и многое другое. В процессе поездки захотели продлить еще на час и Олег все быстро решил. Очень душевно и атмосферно пролетели 3 часа поездки, дельфинов увидели, погрелись на солнце и очень классно покатались на яхте. В общем, все прошло на высшем уровне, теперь за морскими прогулками будем обращаться только в данный сервис и просить, чтобы капитаном был Олег! Всем советуем, все очень классно, точно не пожалеете, что поехали😌