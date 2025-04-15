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Аренда яхты в Адлере

Индивидуальный тур на яхте в Сочи: погоня за дельфинами и другие развлечения
Индивидуальный тур на яхте в Сочи — отличный вариант, чтобы разнообразить ваш досуг.

Гибкая программа мероприятия, будь то «погоня за дельфинами», день рождения или предложение руки и сердца, обязательно сделает этот день по-настоящему незабываемым! Рассекайте волны, любуйтесь на морские просторы, дышите свежим воздухом — одним словом, наслаждайтесь!
4.9
45 отзывов
Аренда яхты в Адлере
Аренда яхты в Адлере
Аренда яхты в Адлере

Описание экскурсии

Прогулка в открытом море Прокатиться на белоснежной яхте в Сочи — отличный вариант времяпрепровождения. Морские просторы, теплые лучи солнца — мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие! Приготовьтесь к увлекательной часовой прогулке. Вам доступны две яхты на выбор: класса «комфорт» и «премиум». Судна укомплектованы всем необходимым, чтобы ваш отдых прошел без неудобств: спасательное оборудование, трапы для купания, пледы. Вы сможете пронести еду и напитки, а еще включить свою музыку для поддержания приятного настроя! Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту. Важная информация:
  • На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
  • В нетрезвом виде посещение запрещено.

• В летнее время на яхте нужно будет разуться. Важная информация:

  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.

По запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сочи
  • Сириус
  • Олимпийский парк
  • Панорама Кавказских гор
  • Абхазия (на горизонте)
Что включено
  • Аренда яхты
  • Работа капитана
  • Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
  • Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Недавно мне посчастливилось арендовать яхту у команды Vlasovsail, и это стало одним из самых ярких приключений нашего отдыха. С момента первого контакта с командой я почувствовал их искреннюю заинтересованность в
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том, чтобы сделать мой отдых незабываемым. Алисия подробно ответила на все вопросы, помогла выбрать яхту и организовала всё на высшем уровне. Яхта в отличном состоянии — чистая, ухоженная и полностью оборудованная всем необходимым. Атмосфера на борту – уютная и расслабляющая, будто попадаешь в свой маленький морской мир. Особенно запомнился невероятно вкусный чай (возможно, секрет в морском воздухе? 😊) и спонтанная рыбалка – такие моменты делают путешествие по-настоящему живым! Отдельный респект кэпу Егору – его страсть к морю и увлекательные рассказы добавили крупицу магии в эту прогулку.

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А
Здравствуйте! 14.04.24 поехали смотреть на дельфинов на яхте «Арабелла». Во время бронирования в вотс апп, отвечали на все вопросы, проконсультировали по предстоящей погоде и скинули видео с рейсов перед нашим.
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Во время поездки капитаном был молодой человек-Олег, и мы остались в полном восторге! Невероятный плейлист, интересные рассказы про правила в море, историю конкретно нашей яхты, и многое другое. В процессе поездки захотели продлить еще на час и Олег все быстро решил. Очень душевно и атмосферно пролетели 3 часа поездки, дельфинов увидели, погрелись на солнце и очень классно покатались на яхте. В общем, все прошло на высшем уровне, теперь за морскими прогулками будем обращаться только в данный сервис и просить, чтобы капитаном был Олег! Всем советуем, все очень классно, точно не пожалеете, что поехали😌

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K
15 мая ходили на яхте, капитан Олег🥰яхта shadow, замечательная экскурсия. Все понравилось, летом приедем обязательно 🤗 возьмём в аренду. Капитан это отдельный отзыв 🥰берите лучше страшненьких а то в таких
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и влюбится можно😁 Сама экскурсия, если серьёзно, это релакс, в моей супер активной жизни и бешенном ритме данная экскурсия оказалась зарядом энергии и успокоения. Всё сошлось и погода, и море, и яхта и капитан) спасибо Вам ребята ❤

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Е
Прогулка на яхте-отличное времяпрепровождение! Пожалели, что арендовали яхту на час! В следующий раз забронируем часа на 3! Именно прогулка на яхте даёт возможность полноценно расслабиться, отдохнуть, насладиться морем! Организованно все было отлично! Нас встретили, проводили до яхты, познакомили с капитаном. Капитану Олегу отдельное спасибо за лёгкую музыку, приятную беседу и ненавязчивость! Однозначно рекомендуем такой вид отдыха!!!
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А
Были на яхте «Алисия» и остались в полнейшем восторге! Романтичная атмосфера,располагающий к себе капитан,который согласился отойти подальше,на чистый участок акватории,для того,чтобы была возможность искупаться в кристально чистой воде. Инструктаж по перемещению на судне провели,помогли сделать прекрасные фото,еще и шампанским угостили! Обязательно вернемся еще на эту же самую яхту,спасибо! ❤️
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И
Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на парусной яхте. Самое главное, мы увидели дельфинов в открытом море, изначально они плавали далеко, затем подплыли к яхте близко. Мы успели все заснять. . дети были в восторге. Брали индивидуальную яхту арабелла.
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Входит в следующие категории Сочи

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