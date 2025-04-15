Индивидуальный тур на яхте в Сочи — отличный вариант, чтобы разнообразить ваш досуг.
Гибкая программа мероприятия, будь то «погоня за дельфинами», день рождения или предложение руки и сердца, обязательно сделает этот день по-настоящему незабываемым! Рассекайте волны, любуйтесь на морские просторы, дышите свежим воздухом — одним словом, наслаждайтесь!
Гибкая программа мероприятия, будь то «погоня за дельфинами», день рождения или предложение руки и сердца, обязательно сделает этот день по-настоящему незабываемым! Рассекайте волны, любуйтесь на морские просторы, дышите свежим воздухом — одним словом, наслаждайтесь!
Описание экскурсииПрогулка в открытом море Прокатиться на белоснежной яхте в Сочи — отличный вариант времяпрепровождения. Морские просторы, теплые лучи солнца — мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие! Приготовьтесь к увлекательной часовой прогулке. Вам доступны две яхты на выбор: класса «комфорт» и «премиум». Судна укомплектованы всем необходимым, чтобы ваш отдых прошел без неудобств: спасательное оборудование, трапы для купания, пледы. Вы сможете пронести еду и напитки, а еще включить свою музыку для поддержания приятного настроя! Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту. Важная информация:
- На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
- В нетрезвом виде посещение запрещено.
• В летнее время на яхте нужно будет разуться. Важная информация:
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
По запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочи
- Сириус
- Олимпийский парк
- Панорама Кавказских гор
- Абхазия (на горизонте)
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Недавно мне посчастливилось арендовать яхту у команды Vlasovsail, и это стало одним из самых ярких приключений нашего отдыха. С момента первого контакта с командой я почувствовал их искреннюю заинтересованность в
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А
Здравствуйте! 14.04.24 поехали смотреть на дельфинов на яхте «Арабелла». Во время бронирования в вотс апп, отвечали на все вопросы, проконсультировали по предстоящей погоде и скинули видео с рейсов перед нашим.
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K
15 мая ходили на яхте, капитан Олег🥰яхта shadow, замечательная экскурсия. Все понравилось, летом приедем обязательно 🤗 возьмём в аренду. Капитан это отдельный отзыв 🥰берите лучше страшненьких а то в таких
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Е
Прогулка на яхте-отличное времяпрепровождение! Пожалели, что арендовали яхту на час! В следующий раз забронируем часа на 3! Именно прогулка на яхте даёт возможность полноценно расслабиться, отдохнуть, насладиться морем! Организованно все было отлично! Нас встретили, проводили до яхты, познакомили с капитаном. Капитану Олегу отдельное спасибо за лёгкую музыку, приятную беседу и ненавязчивость! Однозначно рекомендуем такой вид отдыха!!!
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А
Были на яхте «Алисия» и остались в полнейшем восторге! Романтичная атмосфера,располагающий к себе капитан,который согласился отойти подальше,на чистый участок акватории,для того,чтобы была возможность искупаться в кристально чистой воде. Инструктаж по перемещению на судне провели,помогли сделать прекрасные фото,еще и шампанским угостили! Обязательно вернемся еще на эту же самую яхту,спасибо! ❤️
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И
Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на парусной яхте. Самое главное, мы увидели дельфинов в открытом море, изначально они плавали далеко, затем подплыли к яхте близко. Мы успели все заснять. . дети были в восторге. Брали индивидуальную яхту арабелла.
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